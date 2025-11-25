Próstata-HUB: una visión 360º del cáncer de próstata, desde León

Publicado por Clara Barrio Creado: Actualizado:

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres en España y representa el 23% de todos los cánceres diagnosticados en varones, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Se estiman 32.188 nuevos casos para 2025, un ligero aumento respecto a los 30.316 de 2024, acorde a la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). Esto lo posiciona como el cuarto cáncer más diagnosticado en ambos sexos, por detrás de colon y recto, mama y pulmón.

A pesar de que la supervivencia a cinco años es del 87%, la más alta entre los distintos tipos de cáncer gracias a los diagnósticos en etapas localizadas, esta patología causa 6.000 fallecimientos anuales, por lo que constituye la tercera causa de muerte oncológica en hombres, según el informe anual de la SEOM. Si bien los factores de riesgo son variados como el estilo de vida, la genética o la exposición ambiental, la edad es el mayor riesgo, puesto que el 90% de casos se diagnostican en hombres mayores de 65 años.

Uno de los mayores retos es coordinar a los distintos profesionales médicos desde etapas tempranas, ya que el 63% de pacientes con enfermedades metastásicas reporta limitaciones en su vida diaria por la falta de integración. A eso se suma el tabú existente asociado a temas prostáticos, que reduce las consultas preventivas, así como la dificultad en el acceso a información veraz y comprensible para la población general.

Para abordar este desafío, un equipo multidisciplinar del Hospital de León ha puesto en marcha Próstata-HUB, una iniciativa para desarrollar la primera plataforma digital integral de conocimiento colaborativo para pacientes con cáncer de próstata. «Es un proyecto que se basa en una página web con información de los diferentes estadíos, los tratamientos, recomendaciones que hay que dar a los pacientes y dudas de los pacientes en las consultas como dietas o ejercicio. La idea es centralizar todos estos datos para que puedan acceder médicos de familia, especialistas, familias y pacientes», explica el doctor Miguel García Sanz, médico especialista en el Complejo Asistencial Universitario de León.

El objetivo principal es ofrecer información veraz, comprensible y actualizada sobre el cáncer de próstata, accesible tanto para pacientes y sus familias como para médicos de atención primaria y especialistas.

La iniciativa ha sido premiada en la cuarta edición de Becas en Calidad Asistencial en Cáncer de Próstata, otorgado por la farmacéutica Bayer, que busca poner en valor la innovación de este ámbito con el objetivo de mejorar la atención de los pacientes. El urólogo explica que el proyecto surgió tras el éxito de una iniciativa anterior sobre ejercicio físico en pacientes con cáncer de próstata que también resultó galardonada. «El laboratorio Bayer lleva años realizando estas becas para promocionar la calidad asistencial dentro de los centros hospitalarios. Nosotros somos el único centro que ha recibido dos becas de estas características. La primera la recibimos en 2023, donde los pacientes mejoraban su condición física gracias al ejercicio. Como funcionó tan bien y tuvo tan buenos resultados, decidimos este año volver a presentar otro proyecto. En este caso, vimos que había un déficit en la información veraz que llega a los pacientes y conocíamos experiencias en otros tipos de cánceres, como el cáncer de mama o, incluso, en oncología general. Entonces se nos ocurrió la idea de generar una plataforma de información fiable y eficaz destinada tanto a pacientes como a médicos que quieran conocer las últimas novedades sobre el cáncer de próstata», detalla el profesional.

Próstata-HUB se compone por un equipo multidisciplinar formado por el Dr. Miguel Ángel Alonso y el Dr. Mario de Arriba en urología, la Dra. Estefanía Palacios en oncología radioterápica, el Dr. Ángel Rodríguez en oncología médica, el Dr. Pedro Uriarte en medicina nuclear y el propio Dr. García Sanz como coordinador.

Asimismo, el grupo cuenta con la colaboración de otros especialistas no solo del Hospital de León, sino también de otros centros hospitalarios de Castilla y León y otras regiones de España, especialmente de médicos de Atención Primaria. «Estos colaboradores nos van a aportar información y materiales que son importantes para pacientes, médicos y familias. Para nosotros es muy importante esa relación entre la medicina especializada y la atención primaria, ya que creemos que tienen mucho que aportar», remarca García.

Accesibilidad y fiabilidad

Según cuenta el urólogo, el principal desafío que tienen es «conseguir que esa información sea veraz y entendible, porque a veces es muy difícil poder explicar conceptos ajustados al rigor científico con un vocabulario cercano». «Para nosotros, el mayor hándicap es lograr ese objetivo, que es un aspecto muy importante. Generar información totalmente veraz y actualizada, pero que sea comprensible y pueda ser utilizada por un amplio rango de personas», detalla.

La primera meta del equipo será generar la plataforma en la que se incorpore la información y, a continuación deberán dar difusión a la web e impartirán formaciones acerca de los recursos disponibles. «Lo que queremos es que, por ejemplo, un médico de atención primaria al que le llega un paciente con un cáncer de próstata pueda acceder rápidamente a esta plataforma de forma intuitiva y descargue información que pueda ayudar a la toma de decisiones. Al ser un proyecto abierto, aunque la vocación inicial es León y Castilla y León, nuestro objetivo es llegar a todo el territorio y que cualquier paciente, médico o familiar de España o incluso de Latinoamérica, pueda obtener estos datos. Conocemos plataformas de información de pacientes, pero están desarrolladas en países de habla inglesa. Entonces para nosotros era importante generar una primera plataforma en castellano destinada a hispanos parlantes. Por ello, esto sería algo innovador, ya que sería la primera plataforma sobre cáncer de próstata en castellano y que no ha sido traducida por sistemas aleatorios, algo muy común en este tipo de páginas», recalca el experto.

La web está prevista que se integre en el flujo de trabajo diario de los especialistas para poder ofrecer recomendaciones útiles para los pacientes en poco tiempo. «En esta página web va a haber una zona de recursos en la que podemos extraer información de forma rápida, imprimirla y dársela al paciente sin tener que buscar en otras fuentes. Un desafío importante será solventar el problema de la dificultad de acceso a las nuevas tecnologías a determinados pacientes. Para ello, es importante tener una serie de recursos en papel para que aquellas familias o pacientes que no están acostumbrados a las nuevas tecnologías también puedan beneficiarse de esta información. La edad del paciente con cáncer de próstata suele ser avanzada y nosotros estamos en una provincia muy envejecida, por lo que esto es prioritario», avanza el doctor.

Uno de los aspectos clave de la iniciativa se centrará en las recomendaciones para la población general, especialmente aquellas referidas al control de la próstata y los programas de cribado. «Existen muchas recomendaciones, pero queremos resumirlas. Todo hombre mayor de 50 años tiene que hacerse una revisión, que consiste básicamente en una analítica de PSA. Antes se hacía el tacto rectal e, incluso otros métodos, pero ahora mismo es una prueba muy sencilla. Animamos a toda la población mayor de 50 años a hacerse esta revisión a través de su médico de familia o su urólogo. Existe una excepción, si se tienen antecedentes familiares de cánceres o cáncer de próstata, ya que esta primera revisión se adelanta a los 40 o 45 años, dependiendo del paciente. Este es un aspecto en el que también queremos incidir mucho», explica el urólogo.

Uno de los mayores retos es coordinar a los profesionales médicos de diferentes áreas desde etapas tempranas

Otro de los retos consiste en integrar el apoyo emocional dentro de los tratamientos y la atención. Para ello, el grupo contará con doctores y psicólogos. «El proyecto dedicará una parte a la calidad de vida en cáncer de próstata. Siempre hablamos de tratamientos oncológicos e intentamos hablar de supervivencia. Eso es prioritario, pero hay otras esferas que queremos tratar y darles visibilidad para que los pacientes vean que es algo tan común, que no están solos en ello. Estas son la calidad de vida, el ejercicio físico y las cosas que pueden hacer y que no. Otra primordial es la esfera sexual, que a veces se abandona debido al el peso que tiene el cáncer. Y también los problemas psicológicos derivados de ellos, tanto de los pacientes como las familias. Queremos hacer hincapié en ello e incluir material sobre estos aspectos, ya que hay fármacos que aumentan estos efectos secundarios como la depresión o la ansiedad. También habrá una sección de vídeos para poder acercarnos mejor a la población, que se van a empezar a editar dentro de poco», relata.

Antecedentes y previsiones

Las sociedades médicas y las asociaciones de pacientes tienen áreas dedicadas a diferentes cánceres. Sin embargo, no existe una plataforma destinada exclusivamente al cáncer de próstata como ocurre con otras patologías como el cáncer de mama. «Es un tumor del que tenemos mucho que aprender porque tanto las asociaciones de pacientes como los profesionales han incidido en la calidad de vida y las recomendaciones. Teníamos conocimiento de otras plataformas, como por ejemplo, la Oncology Hub, que es la Sociedad Europea de Oncología, y otras páginas web donde ofrecen información sobre este tumor en un apartado. Nosotros queremos hacer una página web monográfica en la que se aborden muchos aspectos», expone García.

En una primera fase, el equipo deberá generar la estructura, contactar con los colaboradores y buscar diseñadores para crear la página web. Según las previsiones, la plataforma estará lista para finales de febrero o principios de marzo del 2026. El grupo espera que esta iniciativa sirva como «modelo» y pueda inspirar a futuros proyectos. «Cuando hemos generado estas iniciativas, queríamos que se pudieran extrapolar a otros lugares. De hecho, la primera iniciativa que hicimos en 2023 fue completamente innovadora y en años posteriores hemos ido descubriendo como otros hospitales han intentado generar proyectos similares, en los que pacientes con cáncer de próstata iban a un entrenador físico o a un fisioterapeuta donde les enseñaban a hacer ejercicios. Para nosotros es un orgullo generar estos procesos innovadores», concluye el doctor.