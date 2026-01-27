Del Bierzo al horizonte: el fenómeno de Una Chica Cósmica

Publicado por Clara Barrio León Creado: Actualizado:

El universo está lleno de ruido de altas energías y los blázares son la clave. Estas galaxias con agujeros negros supermasivos lanzan chorros de partículas a velocidades cercanas a las de la luz directamente hacia la Tierra. No son solo curiosidades científicas, sino piezas fundamentales para entender el funcionamiento del universo y su importancia radica en que actúan como los ‘laboratorios de física’ más extremos que existen. “Al estudiar estos fenómenos analizamos la materia de forma muy extrema y nos ayuda a entender la física de partículas o la materia oscura, entre otras cosas. Estos avances ayudan a entender el universo en el que estamos, cómo funcionan las partículas a muy altas energías o comprender el universo en sus fenómenos más violentos. Es muy importante para entender los extremos”, explica Nuria Álvarez, científica berciana.

Nuria Álvarez es licenciada en Física por la Universidad Complutense de Madrid y cursó un máster en el mismo centro universitario. Más adelante, se doctoró en astrofísica por la Universidad de Turín y está especializada en el estudio de núcleos galácticos activos. Su formación técnica se centra en la interpretación de datos procedentes de los rayos gamma y rayos X, herramientas esenciales para observar procesos que ocurren en condiciones de gravedad y temperaturas extremas. Ha integrado metodologías de análisis de datos y espectroscopía de vanguardia, vinculando la física teórica con la observación directa a través de telescopios espaciales. Además, ha desarrollado su labor investigadora en instituciones de élite como el Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics en Estados Unidos, donde realizó una estancia como parte de sus tesis.

“Fue una experiencia muy interesante porque estuve trabajando con equipos de científicos de lo más top. Aproveché mucho mi estancia allí porque aprendí un montón y pude conocer otras culturas. Tengo muy buenos recuerdos de Harvard”, detalla la científica.

Más adelante, se trasladó a Madrid para investigar en el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC) de la Agencia Espacial Europea (ESA) en Madrid y previamente tuvo una experiencia profesional en Croacia.

A lo largo de su carrera ha trabajado con datos de misiones de relevancia mundial como Fermi (Nasa) y XMM-Newton (ESA), donde se ha encargado de hacer el mapeo y catalogación del cielo en altas energías. La científica berciana ha participado en campañas para poner “nombre y apellidos” a fuentes detectadas por el satélite Fermi que inicialmente carecían de una contrapartida óptica conocida. Esta labor es fundamental para crear un ‘censo’ del universo energético y descubrir nuevos tipos de objetos celestes que ayuden a comprender el fondo de radiación del universo.

Su trabajo sobre los blázares ayuda a comprender cómo los agujeros negros afectan a la evolución de las galaxias y permite estudiar leyes de la física que no pueden replicarse en laboratorios terrestres. Estos ‘faros de luz’ actúan como aceleradores de partículas naturales (superan incluso las capacidades de instalaciones como las del Gran Colisionador de Hadrones) y son claves para reconstruir la historia de nuestra existencia cósmica. Su potencia determina la evolución de las galaxias que los albergan, ya que regulan el nacimiento de nuevas estrellas a través de procesos de retroalimentación energética que pueden calentar o expulsar el gas galáctico. Asimismo, a través del extraordinario brillo que emiten permiten analizar el contenido del universo primitivo y entender cómo los agujeros negros supermasivos crecieron tan rápido después del Big Bang.

El trabajo de Nuria abarca desde la docencia hasta la divulgación.DL

Revolución divulgativa

Más allá de su perfil investigador, el perfil de Nuria Álvarez es disruptivo porque ha logrado que temas sobre astrofísica puedan ser virales sin perder el rigor. Bajo el nombre de ‘Una Chica Cósmica’, esta berciana ha roto el techo de cristal de la comunicación científica tradicional a través de su perfil en redes sociales donde comparte contenidos divulgativos. Este hito le valió el pasado año el premio a la Mejor Cuenta de Ciencia en los Premios de Internet. Su éxito en redes le ha llevado a participar como ponente en foros como el Seminario GSD ‘Imaginando el Futuro’. Además, en febrero de 2025, se incorporó a la agencia ShareScience para profesionalizar su impacto comunicativo.

“Las redes sociales es algo que a nivel académico está un poco denostado y desde mi punto de vista hay que ir donde está la gente. No nos podemos quedar en la universidad esperando a que la gente venga. Tenemos que buscar a las personas. La astrofísica siempre llama muchísimo la atención. Nunca me ha pasado que haya dicho a alguien que soy astrofísica y esa persona no me haya planteado alguna duda sobre el universo. Es un tema que interesa porque todos tenemos nuestras inquietudes y como la astronomía está muy ligada a la imaginación tiene muy buena acogida. Me gustaría escribir un libro para poder extenderme más. Cuando tenga tiempo también quiero hacer vídeos más largos. Ahora me dedico a publicar píldoras de conocimiento en vídeos cortos, pero ese formato no te permite extenderte mucho en un tema”, explica la berciana.

El objetivo de su proyecto en redes no es “solo enseñar astronomía o astrofísica, sino enseñar cómo se hace la ciencia para que la gente entienda cómo funciona el pensamiento científico”. “Quizás es muy optimista por mi parte, pero también busco promover el pensamiento crítico. Quiero enseñar a las personas cuando hay pruebas que son capaces de demostrar algo y cómo funciona el método científico para diferenciarlo de aquello que es un bulo”, remarca.

«No nos podemos quedar en la universidad esperando a que la gente venga»

En la actualidad, Álvarez ejerce su labor profesional en la Universidad U-Tad, un centro universitario privado donde imparte asignaturas vinculadas a la física y la tecnología. La docente destaca que es una profesión que le “llena bastante” y “ha sido muy bienvenida” en su vida. “Como me dedico a la docencia me quita mucho tiempo de investigación y estoy todavía buscando un equilibrio. La investigación es muy solitaria. Al final, te pasas horas frente al ordenador tú solo investigando. Eso era algo que no me llenaba, mientras que la docencia es algo con la que puedes trasladar tu conocimiento a otras personas y me parece que encaja más con mi forma de ser. Fue algo que se dio y que no plantee. Me gusta la comunicación con personas”, relata.

Su perfil es clave para inspirar vocaciones científicas femeninas porque demuestra que la carrera investigadora y la presencia en medios digitales son herramientas complementarias. Constituye un símbolo de cómo el rigor científico y la cultura digital pueden convivir. Desde sus raíces bercianas hasta su trabajo en la ESA y en Estados Unidos, su trayectoria simboliza el éxito del talento local en la élite global. Por ello, la científica anima a las niñas que sueñen con estudiar las estrellas a “que no tengan ningún miedo”. “Normalmente uno sabe que quiere, pero se echa atrás por los miedos a no poder sacarlo adelante. No hay que ser un genio para hacer esto. Es un trabajo”, destaca la experta.

Para el futuro, sus planes son “mantenerse, seguir creciendo y poder dedicarse de lleno a la divulgación”. “Me llena mucho y poder encontrar un equilibrio en mi tiempo”, concluye Nuria Álvarez.