Un grupo investigador a la vanguardia

Pilar Infiesta
Pilar Infiesta
León

Perfil de Biolfar: Vinculado al departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de León, se ha consolidado como un referente en la búsqueda de soluciones terapéuticas avanzadas y en aplicaciones biológicas de fármacos. Estas son sus señas de identidad:

Liderazgo Científico: Coordinado por expertos como la doctora Vega Villar Suárez, el equipo combina conocimientos en Medicina, Cirugía, Anatomía Veterinaria y Farmacología.

Foco en la innovación: Su línea principal es la medicina regenerativa, específicamente el aprovechamiento del tejido adiposo para la obtención de células madre y sus derivados (secretoma).

Sinergia institucional: Colaboran con el Instituto de Investigación Biosanitaria de León (Ibioleón), integrando la investigación académica con la futura práctica clínica hospitalaria.

Resultados de éxito: Han demostrado en modelos experimentales la regeneración de tejido nervioso, óseo y cartílago, superando las limitaciones de la terapia celular convencional.

Proyección multidisciplinar: Su trabajo no se limita a una patología, sino que sus hallazgos son aplicables en traumatología, odontología, neurología y enfermedades inflamatorias crónicas.

