Conectividad óptica de alta velocidad y alta fiabilidad

Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC) presentará sus últimas e innovadoras soluciones de conectividad óptica para la era de la IA en el MWC Barcelona 2026, que arrancó ayer y se celebrará hasta el jueves. Bajo el lema IA x Fibra: Liderando un Futuro Inteligente, la compañía también organizará un evento de lanzamiento dedicado a sus soluciones de fibra de núcleo hueco (HCF), en uno de los eventos de conectividad más grandes e influyentes del mundo. A medida que la IA transforma rápidamente las industrias y las operaciones sociales globales, la conectividad óptica de alta velocidad, baja latencia y alta fiabilidad se está convirtiendo en una infraestructura esencial para un mundo inteligente. Como tecnología de transmisión clave que respalda las redes informáticas de IA de próxima generación, la HCF será el centro de atención de la exposición de YOFC en el stand 5A30. «La inteligencia artificial está transformando profundamente el panorama industrial global, imponiendo exigencias sin precedentes a la conectividad óptica de ultraalta velocidad y ultrabaja latencia. Como plataforma global de primer nivel para las comunicaciones móviles y la tecnología digital, el MWC ofrece una ventana vital para mostrar innovaciones de vanguardia y profundizar la colaboración internacional», comentó Zhuang Dan, director ejecutivo y presidente de YOFC. «Creemos que la conectividad óptica avanzada no solo impulsa el flujo eficiente de potencia informática y datos, sino que también contribuye al desarrollo de la sociedad digital, conectándonos con un futuro más inclusivo y sostenible. YOFC espera colaborar con socios globales de la industria para cocrear un futuro de conectividad óptica más inteligente, ecológico y eficiente».

Aspectos tecnológicos

Centrada en «IA X Fibra», la exposición de YOFC en el MWC Barcelona 2026 destacará especialmente cinco aspectos tecnológicos clave, demostrando cómo la tecnología de fibra óptica sirve como eje central de las redes globales de computación de IA: Centro de computación de IA: Soluciones de interconexión de fibra óptica de ultraalta velocidad para centros de datos de IA; Conexión de redes globales de IA: Apoyo a la actualización de la red troncal y la transmisión transfronteriza de datos; Potenciación de aplicaciones de IA: Abarca escenarios de alto ancho de banda, como el comercio financiero de alta frecuencia, la interconexión de centros de datos de IA y la comunicación cuántica; Conectividad óptica para el hogar y la empresa: Impulsando las actualizaciones ópticas en entornos residenciales y empresariales.

Como innovación emblemática en exhibición, la HCF de YOFC representa la vanguardia de la tecnología de transmisión óptica de próxima generación. Con importantes ventajas sobre la fibra tradicional, como menor latencia, mayor eficiencia de transmisión y una calidad de señal mejorada, proporciona una infraestructura esencial para la transmisión de datos de ultraalta velocidad y las redes de computación de IA.