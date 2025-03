Toyota Yaris Cross: en clave… actualizada

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Renovada propuesta. La terminación Active Plus monta de serie los sensores de estacionamiento delanteros y traseros con frenado automático, además de la más potente motorización Hybrid 130, con tecnología híbrida de quinta generación, que viene a unirse a las ya conocidas versiones Style y GT Sport.

El acabado Style equipa llantas de 18 pulgadas, con nuevo diseño, y una parrilla frontal en negro; mientras el Style Plus cuenta opcionalmente con el paquete ‘Pack Premiere’, exclusivamente disponible en color bitono‘ Urban Khaki. También la deportiva terminación GR Sport se actualiza estéticamente merced a la adopción de unas exclusivas llantas mecanizadas (18 pulgadas), una también nueva tonalidad de carrocería y la llave digital inteligente de serie. Así, el renovado Yaris Cross 2025, líder del segmento B-SUV y que recibió el premio al mejor ‘Coche Urbano’ durante el primer año de su lanzamiento, continúa siendo referencia en el segmento de militancia tras haberse alzado al primer escalón del podio

‘superventas’ de Toyota en el mercado español de particulares, superando las 12.500 unidades en el recién pasado 2024. Incluso se consolida en el mercado europeo como modelo más producido en Francia (2022 y 2023), y el más vendido de Toyota en Europa durante 2024 con 204.787 unidades. Filosofía urbana… más refinada. Para este 2025, el Yaris Cross Hybrid 130 ofrece un rendimiento más potente en todos sus acabados merced a la adopción del sistema híbrido de quinta generación propuesto por la marca, una conducción más segura y sencilla gracias a los modernos sistemas de seguridad y asistencia al conductor ‘Toyota Assist’. La experiencia de usuario, totalmente digital, aporta detalles que reafirman su filosofía de coche urbano como para viajes largos, actualizando los equipamientos y el estilo exterior e interior, sensiblemente mejorados para afianzar al modelo nipón como una de las referencias del segmento B-SUV. El acabado Active Plus de la nueva gama Yaris Cross incorpora ahora la motorización Hybrid 130 que, además, cuenta con sensores de estacionamiento delanteros y traseros con frenado automático. Las llantas de 18 pulgadas, que pasan a lucir el diseño idéntico al del acabado ‘Premier Edition’ de la gama anterior, renuevan la estética de la versión Style, como los nuevos paragolpes delanteros y traseros en color gris, a la vez que se incorpora la llave digital inteligente. Por lo que respecta al habitáculo, este acabado Style presenta las novedades del cambio de color a ‘Negro Piano’ en las molduras de las puertas, la pantalla central, el marco del volante, la parte interior del techo y el salpicadero. La tapicería es de cuero es de cuero parcialmente negro, y luce el mismo diseño de costuras de la anterior ‘Premier Edition’. En Style Plus adicional a Style, la nueva propuesta del Yaris Cross también exhibe cambios en su diseño exterior e interior con la adopción de la exclusiva tonalidad ‘Urban Khaki’ bitono en Style Plus Premiere. El acabado GR Sport completa la gama 2025 del Yaris Cross, ‘adornado’ con carrocería bitono. El catálogo más deportivo del modelo incorpora un renovado diseño de llantas mecanizadas (18 pulgadas) exclusivas para esta versión, además de la llave digital inteligente de serie; a la vz que también cambia la tapicería, adoptando como novedad el logo GR Sport estampado en los reposacabezas de los asientos delanteros. La paleta de colores dispone de la nueva tonalidad Verde Everest —sólo monotono—, en los acabados Active Plus, Style y Style Plus, sustituyendo al anterior color Bronce Oliva de la gama anterior. El color Urban Khaki bitono se ofrece exclusivamente en el acabado Style Plus Premiere; en el caso de la versión GR Sport, se adopta el color Gris Trueno bitono, que también estará disponible para la terminación GR Sport Plus, compartiendo paleta con el Blanco Perlado y Rojo Emoción ambos bitono.

