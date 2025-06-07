Opel Frontera: Campista… de finde

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Thule Foothill’… aventura sobre ruedas. Sólo unos días después de su desembarco comercial en los concesionarios, el muevo Opel Frontera demuestra ser un auténtico todoterreno: diseño robusto, amplitud interior y una ejemplar relación calidad / precio.

Opel Frontera.DL

Ahora, una práctica tienda de campaña, ubicada en el techo, añade al Frontera nuevas posibilidades de ocio al aire libre, que viene a unirse a la extraordinaria practicidad de un modelo con hasta 1.600 litros de capacidad en su maletero. Para quienes gusten de pasar la noche de camping o experimentar con la naturaleza en estado puro, Opel ofrece una sugestiva opción: combinada con los opcionales rieles de techo, el Frontera puede soportar una carga de techo en parado de 240 kilos. Así que, este SUV de 4,38 metros de longitud, ofrece los requisitos ideales para un viaje de fin de semana o para alojarse en un festival al aire libre que dure varios días en una tienda de campaña —color ‘verde agave’— ubicada sobre el techo del vehículo: cuando está plegada, sólo mide 61 centímetros de ancho, la mitad del tamaño de la mayoría de tiendas de techo que pueden encontrarse en el mercado, lo que deja espacio en la cubierta del Frontera para llevar otros equipos deportivos (bicicletas o kayaks): además, la carpa solamente se eleva 24 centímetros por encima del portaequipajes cuando está plegada. A pesar de su tamaño compacto, la tienda

Opel Frontera.DL

‘Thule Foothill’ ofrece espacio para dos personas, contando con un espacio de dormitorio de 2,13 x 1,19 metros pudiendo, incluso, admirar el cielo nocturno mwerced a las ventanas protegidas por mosquiteras. Su montaje, incluso para una sola persona, es fácil y rápido: basta con desplegar la tienda en el techo del Frontera e insertar los postes telescópicos; el acceso —y salida— de la tienda se realiza mediante una escalera adosada al lateral del vehículo. La tercera, y definitiva, ventaja: dado que no siempre acompañará la climatología, la tela principal de la tienda está hecha con un material duradero y resistente a la intemperie, capaz de soportar las condiciones más adversas. Además, el tejido es transpirable para reducir la posible acumulación de condensación y hacer más confortable la estancia en el interior de la tienda incluso con tiempo húmedo. Su precio se cifra en 3.038 euros, sin incluir las barras de techo longitudinales realizadas en aluminio, a juego con la tonalidad de la tienda.