Diseño… y prestaciones

El espíritu… de una marca. Sobre el legendario trazado del Campo de Pruebas de Balocco, el 33 Stradale desvela la más pura esencia de Alfa Romeo.

La alta tecnología se ha revelado clave en el proceso productivo de la joya de Arese: monocasco de fibra de carbono, techo con estructura de aluminio y pintura manual de tres capas… ¡que no se pierda la magia! Se cierra así un círculo que comenzó a perfilarse en el verano de 2023 cuando el nuevo coche, poderosamente personalizado, lo desvelaba el

‘Biscione’ en el Museo Alfa Romeo de Arese y a renglón seguido, justo un día después, en el Templo de la Velocidad de Monza, donde también debutó su prestigioso precursor el 31 de agosto de 1967. Elegancia, emoción y un buen puñado de galardones internacionales: Villa d´Este, Chantilly y Goodwood, ganándose un lugar entre los más deseados superdeportivos. El 17 de diciembre de 2024, se entregaba la primera unidad, coincidiendo exactamente con el día en que, 58 años antes, Franco Scaglione recibía el encargo de diseñar su predecesor, en la Sala del Consiglio del Museo de Arese. Actual sede de la ‘Bottega Alfa Romeo’. Nacido para celebrar un icono, el 33 Stradale viene a escribir —enmarcar— un nuevo capítulo en la legendaria historia del fabricante transalpino, En escasamente dos años, del folio en blanco a la pista, combinando historia y futuro, Alfa ha plasmado 33 exclusivas unidades del nuevo Stradale en una suerte de homenaje al antecesor de 1967, unánimemente considerado como uno de los coches más emocionantes en la producción

Alfista. Confirmando —eso, además— la excelencia formal y solidez conceptual de un proyecto reconocido hoy como una de las más significativas expresiones del diseño automovilístico contemporáneo: las tres primeras secciones describen los aspectos más destacados de la inmersiva experiencia entre Balocco, Turín y Arese. Con el ‘prototipo 00’ arrancó la aventura, precisamente en la pista de ensayos de Balocco; posteriormente, la ‘Bottega Alfa Romeo’, con el concurso de diseñadores e ingenieros —también diversos clientes— se encargaría de dar forma «real» al proyecto, que acabaría viendo la luz merced a «Carrozzeria Touring Superleggera», empresa encargada de combinar la artesanía con las más avanzadas técnicas productivas. Las fechas clave: a finales de agosto de 2023, se presenta oficialmente en el Museo de Alfa en Arese para, sólo un día después, regresar al ‘Templo de la Velocidad’ de Monza, exactamente 56 después de su debut en esa pista, reforzando así el histórico vínculo entre Alfa Romeo y el mundo de las carreras. En 2024, el nuevo biplaza coupé participó en los más prestigiosos escenarios internacionales (Concurso de Elegancia de Villa d´Este y Festival de la Velocidad en Goodwood); sin olvidar el día en el que el piloto de F1 Valtteri Bottas probó el «prototipo 00» en la pista de Balocco, describiéndolo como «intuitivo y atractivo». Otra fecha simbólica: 17 de diciembre de 2024, día de la entrega del primero de los 33 Stradale. Entre pasado y futuro, en un perfecto juego de espejos, el nuevo 33 Stradale no sólo rinde homenaje a un irrepetible icono, sino que también recoge su legado: una obra que actúa con la capacidad de expresar la esencia de la marca, siempre fiel a sus orígenes, aunque igualmente audaz en su evolución. Diseñado y pensado para una máxima interacción hombre / máquina, el coche ofrece dos modos de conducción, que se activan mediante los interruptores situados en el túnel central: «Strada» (Carretera) y «Pista»; el primero se activa siempre al arrancar, garantizando comodidad y placer de conducción (suave entrega de potencia, sensibilidad normal del acelerador, suspensión suave…). Como alternativa

‘racing’, el modo «Pista» permite al conductor elegir una ‘drástica’ utilización: máxima entrega de potencia, pedales aún más sensibles y suspensión rígida, además de ofrecer rápidos cambios de marcha y válvulas de escape activas, que se mantienen siempre abiertas. Uno de los controles más emocionantes de esta configuración es el procedimiento ‘Partenza Veloce’ (arranque rápido) que, al pulsar el botón «Quadrifoglio» actúa sobre la caja de cambios, el control de tracción y la potencia del motor para maximizar la aceleración y evitar el ‘patinado’ de las ruedas. En circuito, con el control electrónico desactivado, el coche puede alcanzar 333 por hora de punta, salpimentada por la extrema musicalidad del V6 Biturbo (630 CV). Como cabe suponer, tanto la suspensión como los frenos, contribuyen también poderosamente a las prestaciones del 33 Stradale: suspensiones de doble horquilla, amortiguadores electrónicos y dirección semivirtual en ambos trenes (agilidad y agarre lateral en condiciones dinámicas extremas; mientras, el sistema de frenos

‘Brake-by-Wire’, que controla constante y automáticamente la presión y el tacto del pedal, permite frenar el coche de 100 por hora a 0… en escasamente 33 metros; se montan discos ventilados y perforados carbocerámicos Brembo, con pinzas monobloque de aluminio (6 pistones delante, 4 detrás). «Carrozzeria Touring Superlegera», carrocero desde 1926 en Rivalta (Turín). Cada unidad se crea siguiendo un meticuloso proceso de ensamblaje, estructurado en dos líneas paralelas y diseñadas para garantizar la independencia entre las fases productivas: ocho estaciones de de procesamiento, cuatro dedicadas al ensamblaje y cuatro al acabado, con una capacidad ocho vehículos —más uno— en paralelo; cada estación combina actividades de ensamblaje de precisión, calibración y control. Un proceso que comienza con la llegada de la carrocería ‘blanca’, el bastidor premontado que se escanea para preparar todas las interfaces mecánicas, electrónicas y estructurales. A continuación, se instalan los bastidores delantero y trasero, tratados por cataforesis y que conforman la estructura en «H» acoplada al monocasco de fibra de carbono para garantizar la rigidez y la seguridad. El techo es primer componente que se monta, fabricado en fibra de carbono con una estructura interna de aluminio, que sirve de referencia para la colocación de los demás paneles: fijado con tornillos del alta resistencia, optimiza el aislamiento acústico y la robustez del coche; mientras las superficies externas de fibra de carbono (laterales, puertas y capó trasero) se premontan utilizando plantillas específicas para garantizar una precisión milimétrica. En esta fase, participan los maestros carroceros de ‘Carrozzeria Touring Superlegera’, quienes finalizarán manualmente las holguras y alineaciones. Una vez terminada la carrocería, se montan las piezas móviles (capós) con bisagras de aluminio, seguidas de los parachoques, los divisores y las cintas transportadoras. El vehículo se traslada a la sede de ‘Carrozzeria Touring Superlegera’, en Arese, para la fase de pintado que incluye la aplicación de una imprimación

‘epoxi’, una segunda imprimación adhesiva y, finalmente, la pintura de tres capas. Todo el proceso se realiza a mano por técnicos especializados, lo que garantiza un excelente resultado estético. Tras el pintado, se revisa cada panel antes de montar los retrovisores, los cristales, las tomas de aire, las juntas y las ópticas de los faros: a renglón seguido, se realizan pruebas para verificar la estanqueidad y aislamiento total del coche. El habitáculo, gracias a su ensamblaje modular, puede preensamblarse fuera de la línea de montaje. Una vez completado, el vehículo para a la última estación para los definitivos controles de calidad: los técnicos de ‘Touring’ y los expertos de Alfa Romeo verifican las estética, la funcionalidad y la dinámica del coche; sólo después de superar todas las verificaciones, el coche estará listo para su entrega al cliente. Directamente derivado del Tipo 33 de carreras, el 33 Stradale ha despertado admiración por su emocionante rendimiento dinámico y su escultural silueta. En agosto de 2023, este icónico sucesor regresaba al mismo circuito donde nació su legendario ancestro, la misma pista en la que Alfa Romeo firmaba el primer título de la Fórmula 1 (3 de septiembre de 1950), con Nino Farina al volante del Tipo 158 «Alffeta».

Artesanía… «Bottega Alfa Romeo»



La filosofía ‘a la carta’ aplicada en los talleres de los carroceros italianos en la década de 1960, a petición de fabricantes de automóviles y clientes particulares, dio origen a algunas de las creaciones más exclusivas de la historia del automóvil. Idéntico proceso que mantiene hoy vigente la «Bottega Alfa Romeo», donde un equipo de especialistas trabaja en estrecha colaboración con los clientes para definir el concepto del 33 Stradale, y configurar las 33 únicas unidades.



¡Loor et Gloriam… a quienes siguen haciendo coches!