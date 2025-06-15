Monedas… en siete décadas

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Numismática… automovilística. Dibujado por Flaminio Bertone, estilista, escultor y pintor de talento, auxiliado por un nutrido grupo de diseñadores, el DS ‘Tiburón’ ha acabado convirtiéndose en todo un icono del ‘Chevron’.

Dos visionarios firmaron la revolucionaria tecnología del ‘Tiburón’: André Lefèbvre, ingeniero aeronáutico y ferviente defensor de la tracción delantera, la aerodinámica, la ligereza y el centrado de masas. El segundo, Paul Magès, ingeniero autodidacta y ‘padre’ de la hidráulica, quien inventó la famosa suspensión hidroneumática, además de la asistencia hidráulica para la dirección, el desembrague y el frenado del DS que, durante veinte años, se produjeron casi 1,5 millones de unidades en el corazón de París. Cuatro décadas después del cese productivo (1 de junio de 2014), las dos letras de este coche legendario renacían merced a la creación de ‘DS Automobiles’: una herencia hoy anclada en el atemporal

ADN de la marca inspirada en modelos que encarnan el arte de «viajar a la francesa», y la historia… continúa. Para conmemorar las siete décadas de su antepasado, ‘DS Automobiles’ ha unido esfuerzos en la producción de una serie de monedas de colección: «El mundo del automóvil y Monnaie de París comparten un gran gusto por la belleza y la innovación automovilística, con lo que nos pareció natural celebrar el septuagésimo aniversario de un vehículo legendario», apunta Marc Schwartz, director general de Monnaie de París. El primer diseño de la nueva colección numismática lo protagoniza un DS 23 de 1975, cuyos icónicos faros pivotantes iluminan la cara de la moneda: la luz hábilmente coloreada, crea un llamativo contraste con el fondo oscuro cubierto de rodio, un metal raro. En plata o en oro, las monedas plasman el talento de los artesanos grabadores de Monnaie de París; en el reverso, figura el valor facial , junto con un recordatorio del 70º aniversario del primer DS. Detalle para los conocedores: la característica forma de los intermitentes traseros del coche, realzada por una coloración roja traslúcida. Las monedas, en edición limitada, lucen una acuñación de primera calidad conocida como ‘Belle Epreuve’ o ‘Proof’ y vienen presentadas en un estuche numerado. En su constante afán por innovar, Monnaie de París propone en esta colección DS una denominación en alto relieve: más grueso de lo habitual, de forma que la moneda da vida al grabado, cual si emergiese de la misma moneda; mientras el altorrelieve de 20 euros homenajea las fluidas y aerodinámicas líneas del DS, vistas desde arriba y desde abajo, como si acelerase en la carretera.