Audi Concept C: marco… vertical

Sencillez radical… precisión técnica. Emoción biplaza. El Concept C, biplaza eléctrico de techo ‘roadster’, desvela la nueva filosofía estética de los Cuatro Aros.

Minimalismo atlético, pureza de formas, precisión y sencillez. El marco vertical resulta ser el elemento central del frontal del prototipo, y la base de partida para el desarrollo de todo el volumen estructural del vehículo. Inspirado en el Auto Union Type C (1936), y en la tercera generación del Audi A6 (2004), luciendo una forma muy definida que transmite la identidad de la marca, convirtiéndose en una interpretación del legado de los Cuatro Aros: marcada línea de hombros para definir el volumen del deportivo biplaza, fruto del resultado de la disposición central de la batería; mientras el habitáculo se extiende hacia atrás, asentándose sobre la carrocería. Por primera vez en un ‘roadster’, Audi utiliza el techo rígido retráctil eléctricamente: dos elementos que permiten al coche conservar una forma monolítica, al tiempo que puede disfrutarse de la conducción ‘a cielo abierto’. En la zaga, las superficies limpias y las lamas horizontales acaban por subrayar el carácter deportivo del vehículo. El Concept C adopta una nueva firma luminosa: cuatro elementos dispuestos horizontalmente en cada grupo óptico delantero y trasero, que definirán la inconfundible identidad visual de Audi tanto de día como de noche. El exterior del prototipo se presenta en color Titanium que, inspirado en el brillo del metal del mismo nombre —ligero y resistente—, evoca una cálida elegancia y técnica. Las superficies arquitectónicas sólidas, y las formas geométricas, conforman el sofisticado habitáculo del «C», que sitúa sutilmente al conductor en el centro. Los controles físicos, en aluminio anodizado, propician una experiencia táctil que refleja la calidad mecánica merced a su aspecto, su tacto y el inconfundible ‘clic’ de Audi. A la vez que el volante constituye el núcleo de la refinada experiencia táctil: la forma redondeada forma del volante, los elementos hápticos y los aros metálicos centrales se han elaborado con una exquisita precisión técnica. Por lo demás, la tecnología intuitiva se traduce en una pantalla central escamoteable (10,4 pulgadas), en consonancia con los controles táctiles del volante y la consola central, capaz de proporcionar información relevante de forma intuitiva y contextualizada, adaptada a cada situación, con los controles situados exactamente donde se espera.