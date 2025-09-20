Publicado por Javier F. Zardón León Creado: Actualizado:

Un viaje… en el tiempo. Desde el cisne añadido en 1932 —símbolo de confort y seguridad—, hasta los ‘chevron’ de color blanco sobre fondo rojo (1985) o los diseños metálicos y esquemáticos del siglo XX, el logo ha venido reflejando el innovador espíritu de la marca a través de las décadas.

En 2022, Citroën presentó un nuevo logo: fusión de la estética original con un diseño moderno; una suerte de guiño a sus raíces y al espíritu innovador de André Citroën… encarando el futuro.

Todo arrancó en 1900, con la inspiración de los engranajes espigados de los molinos polacos, que recibiría André. El joven ingeniero francés supo ver sus ventajas para todo tipo de aplicaciones industriales: funcionamiento suave y silencioso y mayor durabilidad.

En 1913, tras comprar la patente, empezó a fabricarlos en acero en la factoría parisina del Quai de Grenelle: nacía la ‘Compagnie des Engrenages Citroën’, su primera aventura empresarial, que le serviría de experiencia y pericia técnica par afrontar metas más ambiciosas: en el punto de mira… la fundación de su propia marca de automóviles en 1919.

El pionero Tipo A, ya lucía el doble ‘chevron’ coronando el radiador; incluso el símbolo, coloreado en amarillo sobre un óvalo azul, se haría omnipresente en Francia y en otros países europeos por las iniciativas publicitarias del siempre inquieto André Citroën, entre ellas las primeras señales de tráfico o los primeros talleres oficiales.

Las ‘dos espigas’ también dieron el salto a la calandra del Rosalie, en una suerte de inconfundible seña de identidad que seguiría en el Traction Avant —‘El Pato’, ya saben— hasta bien entrados los años 50.

En 1932 llegaría el cisne del ‘motor flotante’ —topes elásticos entre motor y chasis—, obra del prolífico director artístico Pierre Louys.

El nacimiento del Grupo PSA, traería drásticas decisiones en materia de identidad de marca: en 1985, los ‘chevrones’, enmarcados en un cuadrado rojo, se tiñen en blanco; por primera vez, Citroën… estrenaba colores corporativos. El mítico ‘Rojo Aden’ entraba en la historia merced a los triunfos de Loeb y los Xsara y C4 WRC rojos en el Mundial de Rallyes, durante los años de vigencia de este logo.

En 2022, Citroën daría un paso más: nuevo logo, que retoma la estética original con un aire contemporáneo.

El ‘chevron’ no es un mero símbolo, también la narrativa de más un siglo de innovación, diseño y pasión por el automóvil; un diseño que rinde culto a la rica historia de la marca… mirando al futuro.