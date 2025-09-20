Citroën: Un siglo… de aventuras

Publicado por Javier F. Zardón León Creado: Actualizado:

ORumbo… a lo desconocido. Además de suponer un hito en la historia del automóvil, el «Crucero Negro» y el «Crucero Amarillo» pusieron a prueba la fiabilidad y resistencia de la tecnología del ‘chevron’; abriendo, eso también, nuevas rutas de transporte, que servirían para conocer —descubrir— nuevos territorios y culturas… hasta llegar donde nadie había llegado jamás.

Más allá de las junglas, las estepas y los desiertos, la necesidad de disponer de un vehículo polivalente, capaz de adaptarse a calles, carreteras, caminos de tierra y hasta zonas agrestes ha venido siendo una constante en los catálogos de Citroën. Hoy, los nuevos C3 Aircross y C5 Aircross resultan ser excelentes ejemplos de esta filosofía.

En 1922, sólo tres años después de la fundación de la marca, André Citroën aceptaba el reto de, por primera vez, atravesar el Sahara en automóvil; para André, lanzarse a realizar hazañas cruzando tierras vírgenes, era el mejor modo de afianzar su imagen y dotar al ‘chevron’ de un aurea de imbatibilidad.

Así que, para lograr ese objetivo, atravesar el gran desierto de arena, era el escenario idóneo.

Dicho y hecho, André contrataba a Adolphe Kegresse, un ingeniero militar francés, que había estado al servicio del Zar de Rusia y que había patentado un sistema que convertía a los vehículos en semiorugas capaces de enfrentarse a las exigentes condiciones esteparias.

Paralelamente, Citroën confiaba la dirección de esta aventura a su hombre de confianza: Georges-Marie Haart que, además de director general de la marca, acumulaba u a dilatada experiencia en vehículos blindados durante la Gran Guerra; auxiliado en las bandas por Louis-Audoin-Dubreil, que sumaba a su experiencia bélica en unidades de carros de combate su condición de piloto de guerra, además de un profundo conocimiento del Norte de África, en su condición de oficial de las fuerzas coloniales francesas, en las que estuvo a cargo de los vehículos en expediciones como la ‘Saoura-Tidikelt’ (1919).

Un equipo de élite, clave del éxito tanto en la travesía del Sahara como en los Cruceros Negro y Amarillo.

Estos recorridos de ida y vuelta a través de uno de los enclaves desérticos más extensos del mundo, acabaron por generar un fuerte impacto: cuatro años llegaría a estar el documental en las carteleras de varios cines parisinos.

A renglón seguido, André empezaba a acariciar una meta aún más ambiciosa: la proeza técnica de cruzar África en automóvil; aunque este éxito no sería suficiente para el carácter inconformista de Citroën, de Argelia a Madagascar. Comenzaba a esbozarse la siguiente gran aventura: el «Crucero Negro».

La herencia…



Buena parte de estas experiencias resultarían muy útiles para desarrollar el 2CV, que nacería con la idea de ser un vehículo eminentemente rural: cruzar un campo recién sembrado con una cesta de huevos en el asiento trasero… sin que ‘cascase’ ninguno. Toda una declaración de intenciones que se traduciría en otros desafíos como la «Vuelta al Mediterráneo» en 2CV (1952); también a lo largo de los años 50 y 60, se sucederían viajes a Tokio pasando por la India; la travesía de América desde Alaska a Tierra del Fuego y, en 1960, la primera Vuelta al Mundo.



Citroën elevaba a la máxima potencia las cualidades ‘offroad’ del 2CV con la versión Shara. Si el modelo original se había diseñado para circular por un patatal —‘sin que se rompiese ninguno’—, esta otra novedosa versión garantizaba prestaciones en todos los terrenos gracias a su tracción total: dos motores —¿se acuerdan?—, uno en el tradicional alojamiento bajo el capó, y otro en el hueco del maletero; la mayoría de las unidades de aquella curiosa realización, fabricadas en Vigo, se entregarían a la Guardia Civil, y algunas otras también a empresas eléctricas para el mantenimiento de las líneas de aprovisionamiento en pleno campo.



También organizados por la marca, se realizaron grandes raids: París-Kabul-París (1970) o el Raid África de 1973 (8.000 kilómetros a través del Sahara… siempre el Sahara) en el que miles de jóvenes de varios países europeos, entre ellos España, pondrían a prueba su habilidad al volante, pericia mecánica y capacidad de adaptación a las diferencias culturales.



El lanzamiento del Citroën AX serviría de excusa para la «Operación Dragón», que abrió a Occidente algunas regiones de China vedadas hasta entonces, mientras el Berlingo protagonizaba el Raid París-Moscú y la guinda: cuatro victorias del ZX —gran aventurero de nuestro tiempo— en el Dakar (1991, 1994, 1995 y 1996).



Fruto —también— de este legado llegaba, en 2012, el C4 Aircross, un modelo que —por su innovadora estética— revisaba los tradicionales códigos del SUV compacto que, además, contaba con tracción a la carta: 2WD, 4WD y LOCK, modos seleccionables manualmente a voluntad del conductor. El 2017, nacía el C3 Aircross que, en 2024, estrenaba su tercera generación —en la fotografía—, plenamente inscrita en el renovado posicionamiento de la marca: profundizar en los valores que han venido conformando el ADN del ‘chevron’ desde 1919



Su filosofía popular, sencilla, atrevida y confortable resulta ser, hoy, una decidida puesta al día de los principios esbozados por André Citroën cuando apostó por crear su propia marca de automóviles.

… Desafío asiático



André volvería a reunir al tándem Haardt-Audoin-Dubreuil para poner en marcha el «Crucero Amarillo»: el desafío asiático atravesando regiones tan extremas como el Himalaya o el Desierto de Gobi; tras el éxito de la expedición africana, esta nueva aventura contaría con el apoyo de National Geographic Society y la presencia de científicos de primera fila, como el jesuita Pierre Teilhard de Chardin, que acudió en calidad de geólogo y paleontólogo. Dos equipos conformaban la expedición: ‘Pamir’, que saldría de Beirut (Líbano), y ‘China’, que arrancaría su periplo en Tianjin.



A los más de 1.200 kilómetros de recorrido por terrenos sumamente difíciles, se sumaría toda clase de dificultades políticas y burocráticas: desde la prohibición —llegada a última hora— de atravesar territorio soviético, hasta la conflictiva situación en China.



Tampoco en la otra punta del continente las cosas serán más fáciles: tras salir de la capital libanesa el 4 de abril, los autocadenas pasan por Damasco, Bagdad, Teherán, Herat y Kandahar hasta recalar en Kabul, con el calor como principal enemigo. Las temperaturas, que alcanzaron los 50º C, llegaron incluso a evaporar la gasolina, lo que reducía la potencia de los vehículos; aunque lo más complicado vendría a continuación: al llegar a Srinagar —capital de Cachemira— situada a los pies del Himalaya, un territorio virgen para el automóvil.



Tras innumerables peripecias, el ‘Grupo Pamir’ y el ‘Grupo China’ se encontrarían en Urumchi, al oeste de China; el 30 de noviembre, se reemprendería la marcha con el objetivo de atravesar Mongolia y el Desierto de Gobi en pleno invierno, y con temperaturas tan frías que es necesario verter agua hirviendo en los radiadores para evitar que se congelen, y los motores deben estar permanentemente arrancados. Finalmente, el 12 de febrero de 1932, después de 12.000 kilómetros de aventuras y penalidades, los intrépidos viajeros entraron en Pekín… y en la leyenda.