Citroën: Un siglo… de aventuras
Desde atravesar por primera vez el Sahara en automóvil (1922) a cruzar África con el «Crucero Negro» (1924-25) y hacer lo propio con el continente asiático, «Crucero Amarillo» (1931-32). Citroën ha venido apostado sistemáticamente por la aventura
ORumbo… a lo desconocido. Además de suponer un hito en la historia del automóvil, el «Crucero Negro» y el «Crucero Amarillo» pusieron a prueba la fiabilidad y resistencia de la tecnología del ‘chevron’; abriendo, eso también, nuevas rutas de transporte, que servirían para conocer —descubrir— nuevos territorios y culturas… hasta llegar donde nadie había llegado jamás.
Más allá de las junglas, las estepas y los desiertos, la necesidad de disponer de un vehículo polivalente, capaz de adaptarse a calles, carreteras, caminos de tierra y hasta zonas agrestes ha venido siendo una constante en los catálogos de Citroën. Hoy, los nuevos C3 Aircross y C5 Aircross resultan ser excelentes ejemplos de esta filosofía.
En 1922, sólo tres años después de la fundación de la marca, André Citroën aceptaba el reto de, por primera vez, atravesar el Sahara en automóvil; para André, lanzarse a realizar hazañas cruzando tierras vírgenes, era el mejor modo de afianzar su imagen y dotar al ‘chevron’ de un aurea de imbatibilidad.
Así que, para lograr ese objetivo, atravesar el gran desierto de arena, era el escenario idóneo.
Dicho y hecho, André contrataba a Adolphe Kegresse, un ingeniero militar francés, que había estado al servicio del Zar de Rusia y que había patentado un sistema que convertía a los vehículos en semiorugas capaces de enfrentarse a las exigentes condiciones esteparias.
Paralelamente, Citroën confiaba la dirección de esta aventura a su hombre de confianza: Georges-Marie Haart que, además de director general de la marca, acumulaba u a dilatada experiencia en vehículos blindados durante la Gran Guerra; auxiliado en las bandas por Louis-Audoin-Dubreil, que sumaba a su experiencia bélica en unidades de carros de combate su condición de piloto de guerra, además de un profundo conocimiento del Norte de África, en su condición de oficial de las fuerzas coloniales francesas, en las que estuvo a cargo de los vehículos en expediciones como la ‘Saoura-Tidikelt’ (1919).
Un equipo de élite, clave del éxito tanto en la travesía del Sahara como en los Cruceros Negro y Amarillo.
Estos recorridos de ida y vuelta a través de uno de los enclaves desérticos más extensos del mundo, acabaron por generar un fuerte impacto: cuatro años llegaría a estar el documental en las carteleras de varios cines parisinos.
A renglón seguido, André empezaba a acariciar una meta aún más ambiciosa: la proeza técnica de cruzar África en automóvil; aunque este éxito no sería suficiente para el carácter inconformista de Citroën, de Argelia a Madagascar. Comenzaba a esbozarse la siguiente gran aventura: el «Crucero Negro».
La herencia…
Citroën elevaba a la máxima potencia las cualidades ‘offroad’ del 2CV con la versión Shara. Si el modelo original se había diseñado para circular por un patatal —‘sin que se rompiese ninguno’—, esta otra novedosa versión garantizaba prestaciones en todos los terrenos gracias a su tracción total: dos motores —¿se acuerdan?—, uno en el tradicional alojamiento bajo el capó, y otro en el hueco del maletero; la mayoría de las unidades de aquella curiosa realización, fabricadas en Vigo, se entregarían a la Guardia Civil, y algunas otras también a empresas eléctricas para el mantenimiento de las líneas de aprovisionamiento en pleno campo.
También organizados por la marca, se realizaron grandes raids: París-Kabul-París (1970) o el Raid África de 1973 (8.000 kilómetros a través del Sahara… siempre el Sahara) en el que miles de jóvenes de varios países europeos, entre ellos España, pondrían a prueba su habilidad al volante, pericia mecánica y capacidad de adaptación a las diferencias culturales.
El lanzamiento del Citroën AX serviría de excusa para la «Operación Dragón», que abrió a Occidente algunas regiones de China vedadas hasta entonces, mientras el Berlingo protagonizaba el Raid París-Moscú y la guinda: cuatro victorias del ZX —gran aventurero de nuestro tiempo— en el Dakar (1991, 1994, 1995 y 1996).
Fruto —también— de este legado llegaba, en 2012, el C4 Aircross, un modelo que —por su innovadora estética— revisaba los tradicionales códigos del SUV compacto que, además, contaba con tracción a la carta: 2WD, 4WD y LOCK, modos seleccionables manualmente a voluntad del conductor. El 2017, nacía el C3 Aircross que, en 2024, estrenaba su tercera generación —en la fotografía—, plenamente inscrita en el renovado posicionamiento de la marca: profundizar en los valores que han venido conformando el ADN del ‘chevron’ desde 1919
Su filosofía popular, sencilla, atrevida y confortable resulta ser, hoy, una decidida puesta al día de los principios esbozados por André Citroën cuando apostó por crear su propia marca de automóviles.
… Desafío asiático
A los más de 1.200 kilómetros de recorrido por terrenos sumamente difíciles, se sumaría toda clase de dificultades políticas y burocráticas: desde la prohibición —llegada a última hora— de atravesar territorio soviético, hasta la conflictiva situación en China.
Tampoco en la otra punta del continente las cosas serán más fáciles: tras salir de la capital libanesa el 4 de abril, los autocadenas pasan por Damasco, Bagdad, Teherán, Herat y Kandahar hasta recalar en Kabul, con el calor como principal enemigo. Las temperaturas, que alcanzaron los 50º C, llegaron incluso a evaporar la gasolina, lo que reducía la potencia de los vehículos; aunque lo más complicado vendría a continuación: al llegar a Srinagar —capital de Cachemira— situada a los pies del Himalaya, un territorio virgen para el automóvil.
Tras innumerables peripecias, el ‘Grupo Pamir’ y el ‘Grupo China’ se encontrarían en Urumchi, al oeste de China; el 30 de noviembre, se reemprendería la marcha con el objetivo de atravesar Mongolia y el Desierto de Gobi en pleno invierno, y con temperaturas tan frías que es necesario verter agua hirviendo en los radiadores para evitar que se congelen, y los motores deben estar permanentemente arrancados. Finalmente, el 12 de febrero de 1932, después de 12.000 kilómetros de aventuras y penalidades, los intrépidos viajeros entraron en Pekín… y en la leyenda.
… En el corazón de África
Eran los primeros pasos de un raid de 24.000 kilómetros a través del Continente Negro: al volante, una veintena de hombres comandados Georges-Marie Haardt y Louis Audoin-Dubreuil.
Todo estaba minuciosamente previsto… salvo lo imprevisible, y tampoco faltarían las dificultades: además de las enfermedades tropicales, lo más duro sería la lucha contra el terreno.
En el empedrado desierto, hubo de trazarse a golpe de pico; para los cruces de los ríos, a menudo infestados de cocodrilos, se fabricaron balsas hechas con la ayuda de piraguas o construir puentes improvisados (58 metros, llego a medir el más largo). Se abrieron pistas a ‘machetazo’ limpio a través de las lianas y la espesa vegetación; por si faltaba algo: vuelcos, arenas movedizas, vehículos incendiados, tribus hostiles…
Con todo, era necesario superar las dificultades para alcanzar Madagascar en la fecha prevista: el 20 de julio de 1925, en medio de una entusiasta multitud malgache (60.000 personas), tres de los cuatro grupos formados en Kampala (Uganda), entraban en Antananarivo tras haber embarcado desde Mombasa (Kenia), Dar es Salaam (Tanzania) y Beira (Mozambique); el cuarto no se les uniría hasta finales de agosto, después de recorrer 5.000 kilómetros suplementarios, para alcanzar Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
Además de la proeza técnica de cruzar la totalidad de África en automóvil, el «Crucero Negro» ha dejado un importante legado: 27 kilómetros de película filmados y 6.000 fotografías, además de los dibujos y pinturas de Alexandre Iacovieff, que retratan la vida de los pueblos y etnias con los que se encontraron en su camino. En el apartado científico, se recogieron 300 muestras de plantas, 800 aves y 1.500 insectos, la mayoría de ellos desconocidos hasta entonces.
Próxima estación… Asia