Cupra, creando emociones…

Vuelta… a los orígenes. Infinidad de horas y 15 meses han invertido los diseñadores de Cupra en la puesta en práctica del ‘showcar’ Tindaya: experimentación, investigación de texturas y de explorar nuevos conceptos, de combinar diversas tecnologías… de imaginar el futuro.

«En Cupra siempre creamos emociones y experiencias a través de nuestros productos», comenta Julio Lozano, responsable de diseños exteriores en Cupra. Resultado: un modelo que abre sus puertas hacia los lados dejando libre todo el espacio interior, con todos los elementos orientados al conductor. También los diseñadores de Cupra han querido volver a los orígenes analógicos para que puedan sentirse más emociones al conducir, en lo que definen como el Cupra 2.0: «Una vuelta de lo digital a lo físico, que se siente al interactuar con el volante o los asientos», afirma David Jofré, responsable del diseño de interiores en Cupra. Otro de los aspectos que destacan los estilistas de Cupra, y que has estado presente en todo el proceso creativo, ha sido el de «darle vida al

showcar, comenta Francesca Sangalli, responsable de ‘Colour&Trim Concept&Strategy’ de Cupra. El corazón del Tindaya es un prisma de cristal que, al interactuar con él, desencadena diferentes experiencias de luz y sonido; un concepto que se refuerza a través de las texturas, la implementación de diseño paramétrico

‘underskin’ en los ‘buckets’ y en el uso de las últimas tecnologías hápticas en piezas que reaccionan al tacto con luz y sonido. Para redondear, no hay nada en este

‘showcar’ que no se transforme: evolucionan las texturas paramétricas, se transforma el color frontal del exterior, fundiéndose con otro en la parte posterior, incluso cambia la visión de las llantas dependiendo de la perspectiva… Tampoco han faltado retos en el camino del prototipo Tindaya hasta su presentación en el recién pasado IAA Múnich, una transformación que se reflejará en los futuros modelos de la marca, y que también han marcado a sus diseñadores: «Nuestro camino ha sido de exploración y de tomar riesgos. Una experiencia que nos ha enriquecido profundamente y que resonará en los diseños que están por venir», resalta Sangalli. Una auténtica expresión vital con alma propia: formas exteriores inspiradas en el cuerpo humano, la firme mirada de sus ‘pupilas’ triangulares, y la latente inspiración de su

‘Black Mask’… Cupra Tindaya.