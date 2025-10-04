Lexus RZ: en línea de salida…

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Innovadoras… aplicaciones. La incorporación del volante ‘tipo jet’, asociado al sistema de dirección ‘Steer by Wire’, se convierte en una de las adopciones más espectaculares: inspirado en la aeronáutica, el volante prescinde de las partes superior e inferior del arco tradicional con, además, una zona inferior achatada y también zonas para posicionar los pulgares a izquierda y derecha.

Tres acabados conforman el catálogo del nuevo RZ con tracción total: e-Executive, e-Luxury y F Sport. La renovada gama, disponible a partir del próximo mes de febrero 2026, arranca su tarifa en 52.000 euros. Las nuevas versiones Lexus RZ aumentan significativamente la experiencia y el placer del usuario gracias a sus novedosas mejoras en potencia, eficacia dinámica y prestaciones. Entre los aspectos más destacados de la nueva gama, cabe destacar la evolución del sistema de tracción total Direct4, el impecable ajuste realizado por los expertos

‘Takumi’ en el capítulo de suspensiones y en un significativo aumento de la rigidez de la carrocería; contando, además, con importantes medidas para la reducción de la rumorosidad y las vibraciones en puntos clave del vehículo, dando lugar a un entorno más refinado y relajado dentro del habitáculo. Sofisticada… tracción total. El evolucionado sistema Direct4, de tracción total inteligente, ha evolucionado para mejorar tanto la tracción como la estabilidad de los nuevos modelos RZ, regulando automáticamente el reparto de la potencia entre ambos ejes, adaptándose a las condiciones de la conducción.

Una de las más destacadas mejoras se centra en la ampliación de la distribución del par motor. Así, con el aumento de potencia del sistema, el reparto de par entre los ejes delantero y trasero mejora considerablemente el comportamiento dinámico del coche. Además, la incorporación del sistema de ‘Gestión Dinámica Integrada del Vehículo (VDIM), firmado por Lexus y que se incluye de serie en los acabados e-Luxury AWD y F Sport, permite una coordinación más eficaz entre los diversos sistemas de ayudas a la conducción, gestionando funciones como el ABS, los controles de tracción y estabilidad, la distribución de la frenada y la dirección asistida eléctrica. En este aspecto, el sistema VDIM se encarga de monitorear constantemente cómo interactúan entre sí los sistemas de seguridad, evaluando las condiciones del trayecto para evitar que el vehículo se desvíe de su trayectoria ideal, mejorando así la seguridad de conducción. El RZ se convierte en pionero de Lexus en la incorporación de esta innovadora tecnología de dirección, que proporciona gran respuesta, seguridad y control, a la vez que se adapta automáticamente a las condiciones de utilización del vehículo. Aún más, el

‘Steer by Wire’ es intuitivo, cómodo y fácil de usar, lo que se traduce en una mayor interconexión entre coche y conductor. Transformando, además, la disposición tradicional del puesto de conducción, que adopta una nueva forma para el volante, liberando más espacio en torno al conductor aumentando con ello la visibilidad y seguridad en general. 200º grados de giro. Aumento de los grados de giro entre topes; un recorrido significativamente mayor, capaz de mejorar el control del coche en curvas cerradas permitiendo una mejor interpretación de los giros al aproximarse al límite del cruce de brazos. Incluso puede mantenerse un control más preciso en las maniobras a baja o media velocidad. El radio de giro del sistema se ajusta automáticamente según la velocidad del vehículo en un amplio rango de velocidades, facilitando las maniobras a baja velocidad y proporcionando una conducción más precisa y estable a altas velocidades. El catálogo del nuevo RZ con tracción total, cuenta con tres acabados: el elegante e-Executive (techo panorámico fijo y llantas de 20 pulgadas), el exclusivo e-Luxury (64 diferentes colores de carrocería, detalles interiores en negro brillante, faros delanteros

La versatilidad es una constante en la nueva gama RZ de Lexus, con la posibilidad de acomodar el espacio de carga a las necesidades de cada momentoRZ

Multi LED, techo panorámico atenuable en azul oscuro) y el radicalmente deportivo F Sport (llantes de 20 pulgadas, alerón zaguero de doble ala, innovador cambio Manuel interactivo, dirección ‘Steernby Wire’ de serie, pedales de aluminio).

Volante ‘Tipo Jet’ El diseño es una máxima en el Lexus RZ y como tal representa un punto clave es el desarrollo del sistema ‘Steer by Wire’; la marca ha trabajado exhaustivamente la experiencia de usuario, la visibilidad y, lo más importante, la postura con la que se coge el nuevo volante ‘Tipo Jet’ del RZ MC26; no sólo innovador por la ausencia de conexión entre la columna de dirección y las ruedas, desempeñando un papel fundamental en pro de la seguridad ayudando a situar las manos en la postura correcta y a no soltarlas del volante durante la conducción. Incluso el conductor dispone de una visión más despejada del cuadro de instrumentos y de la carretera. Gracias a su compacto tamaño (360 milímetros de ancho y 197 de alto), se libera espacio en la zona de las rodillas, facilitando la entrada y salida del coche. Emulando a la aeronáutica, los sistemas de alimentación y control del ‘Steer by Wire’ son redundantes, garantizando que funcione correctamente en cualquier situación incluso de posible avería. El sistema se ofrece de serie en el RZ 550e F Sport y disponible como opción en el RZ 500e e-Luxury.

Precios



RZ 550e e-Premium Efficiency FWD: 52.000 €

RZ 550e e-Premium FWD: 52.900 €

RZ 550e e-Executive FWD: 55.900 €

(*) Pinturas especiales (Cooper, Petra y Blanco Plata): 750 €

RZ 500e e-Executive AWD: 61.900 €

RZ 500e e-Luxury AWD: 70.900 €

RZ 500e e-Luxury Steer by Weer AWD: 70.900 €

RZ 500e F Sport AWD: 70.900 €

(*) Pinturas especiales (Cooper, Petra, Blanco Perla y Pinturas Bitono): 750 €