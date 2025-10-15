Lexus 550e F Sport. Deportividad… enchufable

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

El rendimiento deportivo y el impactante diseño F Sport, pionero en incorporarse al catálogo del RZ 2026. Sus 408 CV de potencia máxima, propician un ‘sprint’ de cero a cien en 4,4 segundos. Llegará en febrero con un precio a partir de 52.000 euros.

El deportivo RZ 550e F Sport se convierte en la mayor novedad de la gama 2026 de Lexus RZ: marcado enfoque deportivo y detalles estéticos que mejoran el rendimiento aerodinámico, la estabilidad y la refrigeración del vehículo. Adopta unas innovadoras llantas EV Aero (20 pulgadas), alerón zaguero de doble ala, un ingenioso sistema de dirección

‘Steer by Wire’ firmado por F Sport y un innovador cambio manual interactivo, aplicaciones que permiten al RZ 550e F Sport elevar su rendimiento deportivo. El diseño exterior luce unos elegantes detalles le hacen valedor del anagrama F Sport, que puede verse en las aletas delanteras; mientras en el elegante habitáculo se cuenta con asientos marcadamente deportivos y tapizados ‘Black’ F Sport.