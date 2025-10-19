Audi A2: Un cuarto… de siglo

Hace 25 años, el A2 rompió moldes [en los catálogos de los ‘Cuatro Aros’: enfoque premium en el segmento de acceso de los ‘Cuatro Aros’, diseño rompedor, innovadoras tecnologías y calidad productiva].AD

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Hace… 25 años. El Audi A2 polarizó opiniones. Con su innovadora carrocería de aluminio, este compacto —utilitario— era ligero, aerodinámico y eficaz. Disponible con hasta cinco variantes motorísticas, entre las que se contaba la versión 1.2 TDI que gastaba solamente 3.0 litros a los cien kilómetros. Desde 2003, la edición especial «colour strom» llamó la atención por sus exclusivos colores de carrocería.

Tras cinco años en catálogo, Audi abrocharía la producción del A2 en 2005, contabilizando un total de 176.377 unidades fabricadas.

Ahora, el innovador A2 ha encontrado una «segunda vida»: convertido en un clásico moderno de valor estable, contando con una pléyade de fieles seguidores que, aún hoy, se dejan ver en las carreteras como compañero en el día a día.

Iniciada la década de 1990, el Grupo VW y Audi anunciaban su propósito de desarrollar un coche capaz de recorrer 100 kilómetros con apenas 3 litros de combustible y, poco después, arrancaban los primeros trabajos del proyecto: los diseñadores de Ingolstadt colaboraron estrechamente con los expertos del centro de aluminio de Neckarsulm para, en mayo de 1995, presentar el prototipo «Ringo», cuya carrocería ‘Space Frame’ (ASF) resultaba menos compleja que la del buque insignia A8, fabricado en gran medida artesanalmente.

Stefan Sielaff (entonces responsable del estudio de diseño de Audi en Múnich) asumiría el proyecto dirigiendo el diseño interior, mientras que el belga Luc Donckerwolke se encargaría del exterior. Junto con el futuro jefe de diseño Gerhard Pfefferle, darían al ‘rolling cage’ Ringo una carrocería de dos puertas, muy cercana al diseño definitivo. A medida que avanzaba el desarrollo, se crearon dos estudios en clave de prototipo: uno se mostró en la IAA de Frankfurt (1997) y, además de la denominación provisional A12,

Tampoco faltaron, en el catálogo del A2, algunas versiones especiales de carrocería.AD

Recibiría el apodo de «Light Green» por su color. Poco después, en el Salón de Tokio, pudo verse el «Light Blue», una variante en tres puertas del A12 con espacio de carga variable y techo solar retráctil: el A12 open end.

Muy distinta sería la reacción del público a los dos prototipos: mostrándose —algunos— entusiasmados con el ‘rompedor’ diseño; a otros, no les convencería especialmente. Sin embargo, los desarrolladores sí esperaban que sus resultados generasen opiniones encontradas, recuerda veinte años después el jefe del proyecto A12, Harald Wester, en una entrevista con Dirk-Michael Conradt, autor de ‘Audi A2 – Hito y objeto de culto’. Wester señala en el libro: «Sí, todos lo teníamos claro desde el principio. El coche debía estar aerodinámicamente optimizado. Prácticamente dormíamos en el túnel de viento para lograr la aerodinámica perfecta».

‘Colour Storm’, personalizada paleta de colores en ediciones especiales del Audi A2.AD

En noviembre de 1997, el Comité Ejecutivo aprobó la producción en serie. El estreno mundial del Audi A2 debía celebrarse nuevamente en el IAA. Apenas dos años más tarde. Un ambicioso plan, que diseñadores e ingenieros lograron cumplir con el calendario previsto; en el IAA de septiembre de 1999 se presentaba al mundo el definitivo A2 dispuesto para su producción en serie: el primer coche compacto de la historia reciente cuya carrocería estaba íntegramente fabricada en aluminio; la carrocería completa del A2, incluidas las 4 puertas y el portón trasero, pesaba únicamente unos 153 kilos, es decir, alrededor del 60% de la ‘romana’ de la carrocería de un sedán comparable con una carrocería convencional de acero.

‘Colour Storm’, personalizada paleta de colores en ediciones especiales del Audi A2.AD

El A2 (3,83 metros de largo; 1,67 de ancho y 1,55 de alto), ofrecía un generoso espacio para sus ocupantes a pesar de las reducidas dimensiones exteriores, y se producía en Neckarsulm, donde se construyeron nuevas instalaciones productivas para el A2, inauguradas el 15 de noviembre de 1999; el mismo día que los ‘Cuatro Aros’ desvelaba también el A2 1.2 TDI, pionero de cuatro puertas con un consumo de sólo 3.0 litros a los cien.

A la largo de la vida comercial del A2 se propondrían en total dos motores de gasolina y tres gasóleos. Las dos versiones de gasolina montaban un bloque tetracilíndrico en línea, disponibles con cambio manual de 5 velocidades y tracción delantera; su consumo combinado se cifraba en 5,9 litros a los cien kilómetros. Los A2 diésel incorporaban motores tricilíndricos con inyección directa mediante bomba-inyector. Para el lanzamiento comercial —30 de junio de 2000—, se ofrecía un motor de gasolina y un TDI, ambos con 75 CV.

Especialmente optimizado aerodinámicamente el A2 puede presumir de un sensacional coeficiente Cx de 0,25.AD

Sensacional coeficiente aerodinámico. El A2 1.2 TDI, presentado a finales de 1999 y que salió a la venta en marzo de 2001, rendía 61 CV y consumía solamente 2,99 litros a los cien, merced a su motor turbodiésel de inyección directa e íntegramente fabricado en aluminio. Montaba un cambio automático de 5 velocidades, ‘solidario’ con un sistema electrohidráulico a modo de embrague. El uso de piezas adicionales de aluminio, llantas ligeras forjadas en aluminio especial y asientos traseros muy livianos, permitió reducir en 135 kilos el peso en comparación con la versión básica, hasta alcanzar una ‘romana’ en vacío de 855 kilos.

Para optimizar aún más la aerodinámica, se cerraron parcialmente las entradas de aire frío en la parte delantera, a la vez que también se optimizaba el flujo gracias a las ranuras laterales y se estrecharon los neumáticos. También se adaptaron los embellecedores de los pasos de rueda y las cubiertas de las propias ruedas adaptadas, así como los paneles adicionales de los bajos de carrocería, obviando las turbulencias en el flujo de aire.

Consecuencia: los ingenieros lograban reducir el coeficiente de penetración aerodinámica de 0,28 Cx del modelo básico a un sorprendente 0,25 Cx.

En 2002, Audi añadiría un motor FSI (gasolina con inyección directa) de 1.6 litros a la gama; sus 110 CV permitían al A2 superar los 200 por hora de punta. A partir de 2003, los ‘Cuatro Aros’ ofrecerían una edición especial del A2 ‘colour storm’ en Amarillo Imola, Rojo Misano con efecto perlado, Azul Sprint con efecto perlado y Naranja Papaya. Interiores en tonalidades a juego, y detalles pintados en negro mate (techo y embellecedores de los pasos de rueda), capaces de crear un llamativo contraste. Los modelos incluso podían personalizarse con numerosos extras opcionales, además de con cuatro de las cinco variantes de motor, excepto el 1.2 TDI.

En julio de 2005, ya se contabilizaban 176.377 unidades del A2 producidas en la planta de Neckarsulm; aunque el compacto premium las altas expectativas iniciales.

Sin embargo, casi un cuarto de siglo después, este pequeño milagro del espacio sigue contando con numerosos admiradores: infinidad de conductores continúan apreciando su A2 como un compañero económico. Fiable y atractivo para su vida cotidiana.