Lexus: lujo… en clave LBX

Apelando… a los sentidos. Como conductores o pasajeros en un Lexus todo lo que se ve, se oye, se toca e incluso se huele lo combina armónicamente el fabricante hasta crear un perfecto entorno multisensorial; aún más, los ocupantes tienen la posibilidad de ajustar los elementos del vehículo en función del estado de ánimo o del tipo de viaje que se aborde: iluminación tranquilizadora, sonidos relajantes y hasta animar el desplazamiento con fragancias refrescantes; una atención por los detalles que requiere habilidades artesanales, también un profundo conocimiento de las percepciones sensoriales humanas y la aplicación de tecnologías precisas.

Así, los diseñadores de Lexus, y sus colaboradores especialistas, suman fuerzas en la misión de rebasar nuevos límites en lo que a experiencias multisensoriales se refiere: atención a las últimas tendencias, buscando soluciones sostenibles y elevando a cotas superiores el concepto de lujo a bordo. LBX… lujo personalizado. Lexus quiere «personalizar el lujo», ofreciendo a los propietarios mayores oportunidades de expresar, a través de su vehículo, su estilo y sus valores individuales; enfoque que inaugura el LBX, el recién llegado SUV compacto de la marca; abriendo la puerta a nuevas interpretaciones del lujo: el coche no sólo sirve para desplazarse, también se convierte en un lugar para vivir cómodamente. Este es el mensaje de la innovadora campaña

‘Life Happens In My LBXe’. Más que lujo tradicional, el LBX ofrece el deseo actual de un carácter más desenfadado y premium. Una suerte de giro contemporáneo que supone la propuesta de una paleta de colores más atrevida, nuevas tapicerías, detalles llamativos y acabados táctiles, tan agradables a la vista como al tacto. Con el LBX, en lugar de ajustarse a la habitual estructura de acabados, el cliente tiene la posibilidad de escoger entre distintos ambientes, donde los diferentes detalles entran en armonía para acompañar los estados de ánimo: puede elegirse entre Elegant, Relax, Emotion y Cool; evocadores, cada uno de ellos, de un carácter bien definido merced a características estilísticas y sensoriales. La imagen es lo primero que vemos de un automóvil, incluyendo los accesorios interiores con los que los ocupantes interactúan en cada trayecto: el color, los materiales y acabados, resultan ser cruciales para los diseñadores de automóviles.

Omotenashi: espíritu japonés de la hospitalidad y el servicio.

Takumi: la mejor artesanía, arraigada en tradiciones ancestrales. Tiempo: respeto por el legado, y la tradición nipona, para crear una experiencia de valor siempre que se pase tiempo en un vehículo. El «tiempo» es la base sobre las que la marca diseña sus productos; no sólo para ofrecer hermosas propuestas, sino que también importa cómo pasan los clientes su tiempo en un Lexus: «Queremos ofrecer un valor significativo a nuestros clientes —apunta la diseñadora Viviana Hohenstein—, a la sociedad y al planeta, al tiempo que innovamos en nuestro trabajo artesano». El inicio de la evolución del lujo sensorial de Lexus hay que buscarlo en el modelo LS de 1989; la limusina original de Lexus introducía un auténtico ‘toque japonés’ en la automoción de lujo: combinación de los mejores y más suaves cueros, ricos acabados en madera y tonos relajantes con una minimalista estética. Un planteamiento que ha evolucionado con el tiempo, mediante la utilización de colores, materiales y acabados que han ayudado a conferir automóviles con mayores cualidades emocionales y, más recientemente, con un toque más inquieto, sin perder de vista el concepto de lujo esencialmente japonés. Dos áreas centran el proceso de diseño: concepto y ejecución; en el primer caso, se define la misión y las narrativas de diseño para, posteriormente, explorar las inspiraciones y la investigación; en la fase de ejecución, se prueban —en la práctica— los diferentes materiales y colores a utilizar, incluso valiéndose de un software para la visualización digital para, a renglón seguido, pasar al desarrollo del diseño sensorial, antes de la creación del diseño físico apasionante. En la fase de ejecución, Lexus hace realidad los conceptos de CMF a través de un proceso de diseño multisensorial; es precisamente en esta fase en la que la inspiración, a investigación y la narrativa se traducen en materiales, colores y acabados tangibles que acaban por definir la imagen y las sensaciones de cada vehículo. Durante más de 1.200 años, las tradiciones textiles japonesas han evolucionado exponencialmente: hoy, los diseñadores de Lexus exploran que se pueden aprovechar los materiales y técnicas consolidadas a los siglos para crear algo nuevo en el ámbito del diseño contemporáneo. Es otro ejemplo de cómo Lexus aplica su principio del Tiempo para preservar el legado, sin dejar de innovar artesanalmente hasta crear productos atractivos para los clientes de hoy.

Bambú: Ha sido habitual en la vida cotidiana en Japón durante siglos, empleándolo para distintos fines (mobiliario y almacenamiento, herramientas, transporte…). Lexus ha sido pionero en el uso del bambú en sus automóviles, transformándolo en una amplia variedad de materiales (alternativa al cuero y el plástico, materiales compuestos y textiles para alfombras).

Givaudan: Líder mundial en fragancias, belleza, gusto y bienestar; inspirándose en más de 250 años de creatividad e innovación, Givaudan ha conformado una cartera diversa en cuidado personal, conservación de los tejidos, higiene, limpieza del hogar, perfumería y belleza, como reflejo de sus conocimientos multidisciplinares. Ahora, Givaudan ha creado una nueva combinación —cinco fragancias— de bambú específicamente para Lexus. Mark Levinson:

Los más reputados chefs mundiales sostiene que las mejores recetas son las que consiguen un mayor equilibrio entre ingredientes, sabores y texturas; un concepto que puede trasladarse a la más depurada reproducción de sonido con un prestigioso equipo de audio. El particularmente silencioso habitáculo del LBX, proporciona el marco perfecto para el equipo de sonido ‘Mark Levinson Premium Sound’ (13 altavoces), diseñado a medida, incorpora un subwoofer (22,4 centímetros) se ubica bajo el suelo del maletero.