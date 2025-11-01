Volkswagen Touareg: «Edición Final»…
Con 23 años en ‘sus ruedas’ y más de 1,2 millones de unidades vendidas, el Touareg abrocha su producción. Se mantendrá en catálogo, con motor de combustión, hasta finales de marzo de 2026 a un precio de 75.025 euros. La «Edición Final» está disponible en todas las líneas de equipamiento.
23 años después… y 3 generaciones más tarde. Este reputado SUV de lujo, con el que Volkswagen debutó en el segmento premium, lleva fascinando desde 2002: carácter seguro, un excelente confort y alta tecnología.La serie «Final Edition» viene caracterizada por unos exclusivos elementos estéticos exteriores e interiores; el acabado Elegance monta de serie iluminación ambiental multicolor, a la vez que la inscripción «Edición Final» aparece en el revestimiento iluminado del salpicadero y en los también iluminados umbrales de las puertas.
Pionero tecnológico. Con su primer vehículo todoterreno, Volkswagen entró —2002— en un nuevo segmento, elevando el listón de la marca: dimensiones, equipamiento y tecnologías; el Touareg se consolidaba rápidamente en el segmento de lujo.
A pesar de su tamaño, siempre ha destacado por su atemporal y discreta estética; dotado de un elegante habitáculo en todas las generaciones, con una alta calidad y confortabilidad, además de otras novedosas características técnicas. Innovaciones que a cavaron convirtiéndolo en el buque insignia de VW hasta la actualidad; buen número de las características del Touareg también tomaron carta de naturaleza en el segmento de los coches pequeños.
TOUAREG STANLEY:
La trayectoria…
TOUAREG II (2010): La segunda generación crecía en longitud y altura; su frontal enfatizaba la elegancia deportiva con parachoques aerodinámicos y una parrilla del radiador de nuevo cuño. Coincidiendo con esta segunda entrega, VW lanzaba su primer vehículo híbrido, el Touareg 3.0 V6 TSI Hybrid (333 CV) combinaba un V6 de gasolina sobrealimentado y un motor eléctrico (46 CV), este último recuperaba energía durante las frenadas, almacenándola en una batería. La potencia combinada alcanzaba los 380 CV (580 Nm de par), el Touareg II aceleraba de cero a cien en 6,5 segundos y alcanzaba una punta de 240 por hora. Homologaba un consumo medio de 8,2 litros por cada centenar de kilómetros. Sus ventas alcanzaron las 483.000 unidades durante su periodo de producción, entre 2010 y y 2018.
TOUAREG III (2028): La actual tercera entrega, hace gala de un carácter aún más dinámico gracias a la modernización de sus líneas, sus generosos paneles en su nueva carrocería ligera de acero y aluminio. La batalla aumentaba hasta los 2,90 metros, mientras la altura se reducía en 7 milímetros. La renovación del habitáculo incluía innovaciones digitales, y sistemas de conectividad y asistencia a la conducción; se adoptaba un optimizado sistema de estabilización activa electromecánica, capaz de detectar automática y constantemente los movimientos de balanceo de la carrocería hasta 400 veces por segundo. Desde el otoño e 2020, el Touareg R Hybrid es el buque insignia de la gama: un SUV híbrido enchufable, con 462 CV (700 Nm de par) y una punta de 250 por hora. Desde su debut, en 2018, ya se han vendido más de 265.000 unidades en todo el mundo. Además de ofrecer una excelente dinámica rutera, y también como vehículo de remolque con un peso máximo de 3,5 toneladas.
Los récords…
ESPECIALISTA… EN LARGAS DISTANCIAS
Con este viaje, el Touareg no sólo batió el anterior récord mundial por cuatro días, también volvería a demostrar, sin paliativos, su robustez, eficacia y comodidad.