Publicado por Javier F. Zardón León Creado: Actualizado:

23 años después… y 3 generaciones más tarde. Este reputado SUV de lujo, con el que Volkswagen debutó en el segmento premium, lleva fascinando desde 2002: carácter seguro, un excelente confort y alta tecnología.La serie «Final Edition» viene caracterizada por unos exclusivos elementos estéticos exteriores e interiores; el acabado Elegance monta de serie iluminación ambiental multicolor, a la vez que la inscripción «Edición Final» aparece en el revestimiento iluminado del salpicadero y en los también iluminados umbrales de las puertas.

Pionero tecnológico. Con su primer vehículo todoterreno, Volkswagen entró —2002— en un nuevo segmento, elevando el listón de la marca: dimensiones, equipamiento y tecnologías; el Touareg se consolidaba rápidamente en el segmento de lujo.

A pesar de su tamaño, siempre ha destacado por su atemporal y discreta estética; dotado de un elegante habitáculo en todas las generaciones, con una alta calidad y confortabilidad, además de otras novedosas características técnicas. Innovaciones que a cavaron convirtiéndolo en el buque insignia de VW hasta la actualidad; buen número de las características del Touareg también tomaron carta de naturaleza en el segmento de los coches pequeños.

TOUAREG STANLEY:



Ganador entre los vehículos autónomos, el ‘Stanley’, pionero entre vehículos inteligentes en la historia del automóvil, ganó el prestigioso Gran Desafío DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa) en California EE.UU., en 2005; 23 vehículos autónomos a través del desierto de Nevada… sólo 4 cruzarían la línea de meta. El Touareg Stanley cubrió los 212 kilómetros en 6 horas, 53 minutos y 58 segundos sin intervención humana, cruzando primero bajo la ajedrezada. El ‘Stanley’, un proyecto conjunto entre Volkswagen y diversos centros de investigación, estaba equipado con detectores láser, equipos de visión estereoscópica, cámaras, GPS y un software de control especialmente desarrollado para la ocasión y poder ‘navegar’ por terrenos accidentados. Esta victoria marcaría un hito en el desarrollo de los vehículos autónomos, marcando el inicio de los sistemas de asistencia parcialmente automatizados; así, la tercera generación del Touareg introduciría el control de crucero adaptativo (ACC) con control de crucero predictivo, ahora denominado ‘Travel Assist’.

La trayectoria…



TOUAREG I (2002): Numerosas innovaciones (estabilización electromecánica del balanceo, suspensión neumática con seis ajustes de altura…) convirtieron al Touareg en uno de los SUV más apreciados de su clase: atravesar vados de hasta 58 centímetros de profundidad y superar pendientes de 45 grados. El Touareg V10 TDI, la versión más alta de la gama, equipaba el motor turbodiésel utilizado hasta entonces por VW: 10 cilindros en V de 5.0 litros y 313 CV (750 Nm de par), su ‘romana’ se cifraba en 2,5 toneladas y era capaz de ‘sprintar’ de cero a cien en 7,8 segundos y de alcanzar una punta de 225 por hora. El Touareg I estuvo en catálogo entre 2002 y 2009, con más 471.000 unidades vendidas.





TOUAREG II (2010): La segunda generación crecía en longitud y altura; su frontal enfatizaba la elegancia deportiva con parachoques aerodinámicos y una parrilla del radiador de nuevo cuño. Coincidiendo con esta segunda entrega, VW lanzaba su primer vehículo híbrido, el Touareg 3.0 V6 TSI Hybrid (333 CV) combinaba un V6 de gasolina sobrealimentado y un motor eléctrico (46 CV), este último recuperaba energía durante las frenadas, almacenándola en una batería. La potencia combinada alcanzaba los 380 CV (580 Nm de par), el Touareg II aceleraba de cero a cien en 6,5 segundos y alcanzaba una punta de 240 por hora. Homologaba un consumo medio de 8,2 litros por cada centenar de kilómetros. Sus ventas alcanzaron las 483.000 unidades durante su periodo de producción, entre 2010 y y 2018.





TOUAREG III (2028): La actual tercera entrega, hace gala de un carácter aún más dinámico gracias a la modernización de sus líneas, sus generosos paneles en su nueva carrocería ligera de acero y aluminio. La batalla aumentaba hasta los 2,90 metros, mientras la altura se reducía en 7 milímetros. La renovación del habitáculo incluía innovaciones digitales, y sistemas de conectividad y asistencia a la conducción; se adoptaba un optimizado sistema de estabilización activa electromecánica, capaz de detectar automática y constantemente los movimientos de balanceo de la carrocería hasta 400 veces por segundo. Desde el otoño e 2020, el Touareg R Hybrid es el buque insignia de la gama: un SUV híbrido enchufable, con 462 CV (700 Nm de par) y una punta de 250 por hora. Desde su debut, en 2018, ya se han vendido más de 265.000 unidades en todo el mundo. Además de ofrecer una excelente dinámica rutera, y también como vehículo de remolque con un peso máximo de 3,5 toneladas.

Los récords…



RACE TOUAREG: Ha marcado pautas en las carreras todoterreno, desarrollado y pilotado especialmente por Volkswagen Motorsport, se convirtió en uno de los equipos protagonistas en el Rally Dakar, con tres victorias consecutivas: 2009 (Giniel Villiers), 2020 (Carlos Sainz) y 2011 (Nasser Al-Attiyah); las mayores ventajas de estos prototipos de competición se centraban en su diseño robusto, la tracción total y una excepcional fiabilidad.





ESPECIALISTA… EN LARGAS DISTANCIAS



En 2011, el Touareg V6 TDI volvería a demostrar su resistencia y fiabilidad: en sólo 11 días, 17 horas y 22 minutos, el experto en largas distancias Rainer Zietlow —y su equipo— completaron la legendaria Panamericana —de Tierra de Fuego en Argentina a Alaska—; 22.750 kilómetros atravesando 17 países y casi todas las zonas climáticas de la Tierra, desde el calor tropical y las tormentas de arena hasta la nieve y el hielo.



Con este viaje, el Touareg no sólo batió el anterior récord mundial por cuatro días, también volvería a demostrar, sin paliativos, su robustez, eficacia y comodidad.