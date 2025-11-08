Porsche Boxster: camera Car…

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

¡Cámara… acción! Cuando se realizan sesiones fotográficas y rodajes cinematográficos en la pista del centro de experiencias, se requiere precisión; también en el vehículo desde el que se filma.

Cuando el antiguo camera car, un Porsche Boxster de la generación anterior, ya no podía seguir el ritmo de los modelos más modernos, surgió una idea especial sobre la base de un 718 Boxster S. Bajo la dirección del maestro de formación Carsten Pohle, nueve aprendices se encargaron del proyecto de conversión. De estricta serie a vehículo ‘especialista’. El grupo de alumnos, que se encontraba en su segundo curso de formación, desarrolló un concepto basado en los requisitos prácticos del día a día: se retiró la capota, se integró un arco antivuelco y se pintó en negro mate todo el vehículo para evitar reflejos durante las tomas gráficas. Para el montaje de la cámara se instalaron soportes tubulares de acero en las partes delantera, lateral y trasera; además, la estructura antivuelco también sirve como superficie de montaje elevada. Funcionalidad y seguridad. Garantizar la seguridad del operador de cámara era un punto clave; así que, ambos maleteros del vehículo se acolcharon y equiparon con cinturones de seguridad; a la vez que una superficie adicional entre la zona delantera del habitáculo y el maletero trasero, que también incluye un cinturón de seguridad, aumentó las posibilidades de uso. En el capítulo técnico, se ha mejorado el ‘coche cámara’ merced a un cableado interno que permite conectar directamente varios dispositivos como una cámara o un ordenador portátil; este último, puede fijarse de forma segura en la zona del acompañante. Además, un transformador de corriente proporciona la necesaria alimentación para todo tipo de aparatos electrónicos. Imágenes… impactantes. Desde su fabricación, el Boxster transformado se utiliza habitualmente en sesiones fotográficas en el circuito de Leipzig Otras empresas externas también apuestan por él:

‘Motor Press Stuttgart’ lo ha utilizado en varias ocasiones; incluso Walter Röhrl ha sido filmado por este especial vehículo. En su aparición más reciente, ha ejercido como ‘coche cámara’ en la subida de montaña ‘Tutto Bene Hillclimb’, en el lago Maggiore, lo que supone otro ejemplo de versatilidad y practicidad de este singular proyecto de los aprendices de Porsche Leipzig.