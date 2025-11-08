Mercedes-Benz Vans: la reinvención… de la furgoneta

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Una historia… de éxito. En vísperas de su aniversario «130 años del primer vehículo de reparto», Mercedes Vans traza un emocionante paralelismo entre pasado y futuro: la presentación de la furgoneta de reparto más antigua del mundo, comparte protagonismo con un vehículo de reparto Benz y una eSprinter actual; el inventor de la furgoneta repasa su singular historia de éxito, que comenzó en 1896.

Una trayectoria cuajada de soluciones específicas para el transporte y para cada cliente: herramientas de trabajo sólidas y fiables. La impresionante y expresiva escultura ‘The Boulder’, ofrece una inicial visión de cómo Mercedes-Benz reinventa —de nuevo— la furgoneta conservando los valores fundamentales: robustez, fiabilidad, versatilidad y durabilidad; así, la escultura de 650 centímetros de largo, 275 de alto y 250 centímetros de ancho se convierte en una fascinante combinación de arte y artesanía, que ofrece un anticipo de la próxima generación de la célebre Sprinter. Fresada a partir de una sólida pieza de material, comienzan a perfilarse los primeros contornos y detalles de la futura Sprinter, capaces de ofrecer una idea del diseño exterior único, orientado a satisfacer las diferentes necesidades de los clientes comerciales; transmitiendo una impresión de las dimensiones reales de la futura furgoneta Mercedes-Benz: «Como inventores del vehículo comercial ligero, llevamos casi 130 años poniendo sistemáticamente todos nuestros conocimientos y experiencia al servicio de nuestros clientes», apunta Thomas Klein, director de Mercedes-Benz. Por su parte, el jefe de Desarrollo de la compañía, Andreas Zygan, sostiene que «la próxima generación de furgonetas Mercedes-Benz se centrará en innovadoras cadenas cinemáticas, conectividad y avanzados servicios digitales»: la funcionalidad y las necesidades del cliente están en el centro de nuestro desarrollo». Vehículo mixto de reparto. En 1896, bajo el nombre de Benz&Cie., arrancaba la historia de las furgonetas Mercedes, cuando Carl Benz inventó el furgón motorizado, con dos modelos: la furgoneta de reparto Benz como «carruaje con carrocería cerrada» basado en el Benz Victoria, y la furgoneta mixta de reparto Benz un «pequeño carruaje con carrocería desmontable» basado en el Benz Velocípedo, más pequeño y ligero; merced a su carrocería desmontable, podía convertirse fácilmente en un turismo biplaza, convirtiéndose en el primer vehículo polivalente.

Ambos modelos estaban propulsados por un motor monocilíndrico en posición trasera, con 2,7 litros de cilindrada en la furgoneta de reparto y de 1,0 litros en el vehículo de reparto combinado; su carga útil de 300 kilos (más conductor) bastaba para el transporte urbano; también la potencia de 2,75 a 6 CV permitía alcanzar una velocidad máxima de 15 a 20 por hora a plena carga: los nuevos vehículos eran más rápidos que un carruaje tirado por dos caballos y podían transportar tres veces más carga útil. El 5 de diciembre de 1896, la empresa de Mannheim entregaba a los grandes almacenes parisinos ‘Du Bon Marché’ el primer ejemplar de la furgoneta de reparto, con un precio de 45.000 marcos. Un siglo después de la invención del furgón, en 1995, Mercedes-Benz volvería a revolucionar, con la Sprinter, el segmento de vehículos comerciales ligeros; abriendo la brecha entre turismos y camiones y dando nombre a toda una nueva clase de vehículos. En tres décadas, se ha fabricado más de 5 millones de Sprinter en diferentes variantes. En 2024, el 77% de los clientes europeos volverían a elegir una Sprinter. La Sprinter del futuro. La introducción de la nueva arquitectura VAN marca el comienzo de una nueva era: furgonetas aún más eficaces, inteligentes y versátiles. Esta innovadora arquitectura constituirá la base de todas las furgonetas Mercedes-Benz de tamaño medio y grande: diferenciando claramente entre las grandes limusinas de uso privado (VLE y VLS) y las furgonetas de uso comercial del segmento premium. A partir de este próximo año 2026, se propondrán vehículos eléctricos (VAN.EA) para clientes particulares; el modelo VLE será el primero que salga al mercado. Las furgonetas comerciales se han desarrollado en estrecha colaboración con clientes de diversos sectores, adaptándose a sus necesidades y requisitos; además, la futura Sprinter estará disponible con diversos sistemas de propulsión, en numerosas variantes de longitud, batalla, peso y carrocerías específicas: servicios de mensajería exprés y paquetería, vehículos frigoríficos, de servicio y taller, ambulancias y vehículos de rescate, de plataforma para obras y transporte de pasajeros para personas con movilidad reducida, además de furgonetas camper. También la próxima generación de furgonetas establecerá nuevos estándares en conectividad y software, funcionando íntegramente con el sistema operativo propio de Mercedes-Benz (MB.OS), que permite controlar todos los sensores (desde las funciones de infoentretenimiento y confort hasta la carga), así como la integración inteligente de las funciones del vehículo en la interfaz de usuario. Gracias al MB.OS apoyado por IA, cada furgoneta estará equipada con ordenadores de alto rendimiento conectados a Mercedes-Benz Intelligent Cloud, que permite actualizar en el aire todo el software del vehículo, incluidos los sistemas de asistencia a la conducción. Todas las furgonetas se mantienen actualizadas durante años, de forma similar a un smartphone, que puede equiparse periódicamente con nuevas aplicaciones y funciones ampliadas; también el MB.OS ofrece la posibilidad de integrar contenidos de proveedores externos, como la gestión de flotas o la navegación, directamente en el vehículo en la unidad principal. La interfaz típica de Mercedes permanece inalterada, para que su utilización le resulte familiar al cliente.