Seat: Ibiza y Arona… actualizados

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Siete décadas… y media. En su septuagésimo quinto aniversario, Seat inicia una nueva etapa de renovación de sus modelos más populares: Ibiza y Arona; actualizaciones que no sólo celebran la herencia de la Sociedad de Automóviles de Turismo, también refuerzan su compromiso con la movilidad accesible.

Los renovados modelos continúan subiendo el listón en sus respectivos segmentos: diseño vibrante y tecnología avanzada, además de lucir un exterior renovado, un refinado interior y una propuesta más sólida de valor global: «El Seat Ibiza y el Seat Arona son dos modelos de éxito, fundamentales para nuestra gama y para el crecimiento de la marca»; sostiene Markus Haupt, CEO de Seat. El Ibiza es un auténtico icono de su segmento: acumula más de 6 millones de unidades vendidas desde su debut en 1984 y a lo largo de cinco generaciones; un vehículo que ha sabido crecer con los clientes, conectarse con el mundo y moverse al ritmo de la vida, apuntan fuentes de Seat. Un modelo con la más avanzada tecnología en conectividad y sistemas de asistencia a la conducción. El SUV urbano Arona, con más 750.000 unidades vendidas, también ha conquistado a un buen número de clientes desde su lanzamiento en 2017; un SUV enérgico y juvenil preparado para afrontar cualquier reto dentro y fuera de la ciudad, merced a su compacto tamaño exterior, a su gran habitabilidad y maletero, avanzada tecnología y agilidad dinámica. Exterior renovado. Ambos modelos lucen un actualizado aspecto, una nueva y vibrante paleta de colores para la carrocería y una también renovada oferta de llantas de aleación, ahora disponibles entre 15 y 18 pulgadas. La evolución estilística aporta una modernizada imagen, con la parte delantera de ambos modelos completamente actualizada; nueva parrilla hexagonal que, combinada con la rejilla en forma de diamante con acabado mate / pulido, realza el carácter deportivo enfatizando las proporciones frontales. También los estrechos faros Full LED, resaltan la anchura del coche y redefinen su expresión; esta refinada firma lumínica no sólo añade un estilo más técnico y decidido, sino que mejora la visibilidad con un mayor alcance del haz luminoso y un brillo más elevado, reduciendo además el consumo de energía. El renovado diseño del parachoques delantero acentúa la expresividad del vehículo, a la vez que todos los componentes técnicos (sensores, faros antiniebla…) quedan enmarcados en las áreas de color negro, lo que proporciona una mayor libertad de diseño en las demás superficies de la parte delantera. En la zaga, del renovado Ibiza adopta un paragolpes de nueva factura que subraya su actitud dinámica y juvenil, mientras que se ha ampliado el perfil horizontal de su también nuevo capó para aumentar la sensación de anchura. Asimismo, la inscripción del modelo en aluminio oscuro, ya sea Ibiza o Arona, añade un toque final moderno y personalizado. Las versiones FR lucen este anagrama grabado con láser en el pilar central, lo que agrega un sutil y deportivo acento; a la vez que se evidencian las proporciones atléticas con las nuevas llantas de aleación, en la que se montan neumáticos más eficaces que mejoran el dinamismo y el consumo de ambos coches: el Ibiza añade dos opciones de llantas de 17 pulgadas y otras dos de 18, mientras el Arona suma dos posibilidades de 16 pulgadas y dos de 18; disponibles en acabado pintado o mecanizado, se unen a la oferta actual (de 15 a 18 pulgadas) para ofrecer mayor impacto visual. Para redondear, se renuevan las paletas cromáticas exteriores del Ibiza y el Arona con colores más vibrantes y juveniles: los nuevos tonos Liminal, Oniric e Hypmotic vienen a sumarse a la gama existente, capturando el momento cultural al tiempo que refuerza su espíritu vanguardista. Expresivo hasta el último detalle, el Arona también se ofrece con dos posibilidades de color de techo: Negro Midnight y el nuevo Gris Manhattan. Ambos modelos desembarcarán en los concesionarios este próximo mes de enero 2026. También para 2028, Seat tiene previsto renovar sus catálogos con opciones electrificadas: versiones de hibridación suave (48 voltios) Mild-Hybrid del Ibiza y el Arona en 2027, seguidas por una motorización Full Hybrid para el León en 2028, y posteriores actualizaciones del León y León Sporstourer en 20229.

Seat Ibiza.DL

Refinamiento interior En el habitáculo, ambos modelos mejoran en calidad, diseño y conectividad, sin perder un ápice de su característico sentido del especio y la precisión: nuevos tejidos estampados, materiales refinados, un techo interior más oscuro y sutiles detalles neutros en las salidas de aire, lo que añade un sofisticado aspecto. En el acabado FR de la edición de lanzamiento, los asientos Bucket forman parte de la dotación de serie; estos asientos, tan deportivos como confortables, ofrecen un perfecto equilibrio para el uso diario y la conducción ágil. Así, el renovado habitáculo acabado en negro marca la pauta en los dos modelos, que aportan ahora mayor refinamiento; este color oscuro, se aplica en los tejidos estampados de los asientos, las inserciones textiles del panelado de puertas y los materiales suaves al tacto, que añaden personalidad y mejoran la calidad percibida, a la vez que estos nuevos acabados realzan el espacio. Incluso el volante, revestido de cuero perforado, ofrece una precisa sensación táctil y un perfecto control. En el capítulo tecnológico, el Ibiza y Arona cuentan con funciones unas mejoradas funciones digitales: nuevo sistema de sonido premium ‘Sound’ (6 altavoces), un subwoofer y amplificador de 300 W de potencia sonora que propicia un audio de alta fidelidad. Se ofrece la carga rápida inalámbrica (15 W) para dispositivos portátiles.

Seat Ibiza.DL