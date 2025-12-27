Porsche 911 GT3 90 F. A., coche… de colección

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

¡Felicidades… Ferdinand Alexander! Habría cumplido 90 años, el visionario diseñador. Para conmemorar este importante aniversario, el fabricante de vehículos ha creado un regalo muy especial: el nuevo 911 GT3 90 F. A. Porsche; exterior e interior personalizados e inspirados en un ‘nueveonce’ de la serie G que condujo el mismísimo Ferdinand Alexander en la década de 1980. Porsche Sonderwunsch fabricará 90 unidades, que contarán con elegantes elementos de diseño Heritage. Una de estas unidades ha sido adquirida por su hijo, Mark Porsche.

Los expertos de Sonderwunsch han colaborado con el hijo menor de Ferdinand, Mark Porsche, en el diseño de un exclusivo modelo conmemorativo: el 911 GT3 90 F. A. Porsche (motor atmosférico bóxer de 4.0 litros y 510 CV (450 Nm de par); un ejemplar irá a manos del propio Mark y los otros 89 restantes disponibles para clientes de todo el mundo a 408.806 euros. Esta pieza de coleccionista se basa en el 911 GT3 con paquete Touring, la versión más discreta del deportivo de carretera con alerón zaguero extensible. ‘Verde F. A. metalizado’ es la denominación del exclusivo tono de pintura que luce este ‘nueveonce’ de aniversario, tomando como referencia el emblemático verde ‘Oak’ metalizado del 911 de F. A. Porsche; los expertos de Paint to Sample Plus, crearon el color actual junto con la familia Porsche. A partir de este próximo 2026, se colocará una exclusiva etiqueta en el pilar delantero (A) de todos los coches con pintura Paint to Sample y Paint to Sample Plus; este modelo aniversario, es el primero en lucir este nuevo distintivo. Otra interesante característica especial del exterior, que no está disponible en el 911 GT3 con paquete Touring, son las llantas S port Classic en negro satinado brillante, inspiradas en las llantas ‘Fuchs’, que incluyen detalles como la tuerca central y el histórico de 1963. También en la rejilla de la tapa del maletero figura una insignia galvanizada en oro con el logotipo «90 F. A. Porsche». Las costuras decorativas en color beige Chalk, y los asientos con tejido especial F. A. Grid-Weave, complementan la tapicería de cuero Club en marrón Truffle hasta crear un ambiente especial en memoria de Ferdinand Alexander; mientras el tapizado F. A. Grid-Weave, también se encuentra en la guantera, la bolsa de viaje y la alfombrilla reversible del maletero. El tejido luce cinco colores: entremezclando hilos negros, verdes, marrón Truffle, crema y rojo Bordeaux: “Las chaquetas favoritas de mi padre tenían este mismo estampado. Al igual que su lápiz, su pipa y su cenicero, estas chaquetas estaban indisolublemente ligadas a su oficina en casa y me recuerdan a mi infancia”, afirma Mark Porsche. El reloj Sport Chrono situado en la parte superior del panel de instrumentos, está basado en el Cchronograph I original, creado como pieza única para Ferdinand Alexander. Otro elemento a destacar en el interior del habitáculo, es el pomo de la palanca de cambios, en madera de nogal de poro abierto, que luce una placa grabada con la firma de F. A. Porsche. También otra placa chapada en oro con una reproducción de la firma, la silueta original del ‘nueveonce’ y la leyenda «One of 90» en el T3embellecedor decorativo del salpicadero, para identificar, como modelo de coleccionista, cada una de las 90 unidades del modelo; además, el compartimento portaobjetos de la consola central lleva grabado idéntico diseño que el de la insignia de la tapa del maletero. Los compradores de esta edición especial del 911 GT3 recibirá una exclusiva versión del Chronograph 1; cuyo material luminiscente ‘Super-LumiNova’ utilizado en las agujas y los índices, se basa en el aspecto del radio o el tritio envejecido, creando un aspecto de pátina.

El excepcional carácter vintage del reloj se ve realzado por el histórico logotipo de Porsche Design en el cierre de la correa y la corona; las iniciales aparecen sobre la indicación del día y la fecha, en la posición de las 3 en punto. El número de edición limitada (XX/90) y la firma de F. A. Porsche vienen grabados con láser en el fondo de la caja que, a diferencia del original, está fabricada en titanio ultraligero, duradero e hipoalergénico, aunque al igual que en su predecesor histórico de 1972, está pintado en negro. Como alternativa a la correa de titanio negra, los compradores también pueden emplear una de cuero incluida en el pack: el cuero y el hilo de las costuras decorativas corresponden a los materiales utilizados en el interior del coche deportivo. Merced al sistema de cambo rápido, las correas se pueden sustituir fácilmente sin necesidad de herramientas.