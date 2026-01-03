Toyota Gazoo Racing: GR GT y GT3… de carreras

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Aspirantes… a podio. Toyota lanza a la palestra dos novedades con el sello de Toyota Gazoo Racing (TGR), el equipo oficial de carreras del fabricante nipón: GR GT, el nuevo deportivo insignia de TGR, un coche de carreras homologado para la calle, que impulsa aún más la filosofía del fabricante de crear vehículos nacidos desde la competición; GR GT3, nuevo coche de carreras con especificaciones FIA GT3, basado en el GR GT, diseñado para los clientes que quieran subir al primer cajón del podio; adoptando, ambos modelos, tecnologías de última hornada e innovadores métodos de fabricación, incluyendo el primer bastidor Toyota construido completamente en aluminio y animado por un V8 twin-turbo de 4.0 litros.

El GR GT y e GR GT3 son modelos que plasman la filosofía TGR de construir vehículos cada vez mejores derivados de la competición, posicionándose como vehículos insignia siguiendo los pasos del Toyota 2000GT de los años 60, y del actual Lexus LFA. El mismísimo ‘patrón’ Akio Toyoda se ocupó personalmente de preservar la máxima “unidad de equipo”, de forma que los pilotos profesionales Hiroaki Kataoka y Naoya Gamou, el piloto amateur Daisuke Toyoda y los pilotos de desarrollo de la marca, trabajaron en estrecha colaboración con los ingenieros; así, el GR GT se define por un enfoque de desarrollo centrado en el conductor, escuchando, comprendiendo y satisfaciendo las necesidades de la persona al volante; el GR GT3 -un coche de carreras basado en el GR GT- se desarrolló con idéntica metodología. Uno de los objetivos del desarrollo fue preservar y transmitir “la receta secreta de la fabricación de vehículos” a la siguiente generación siguiendo escrupulosamente el principio de Toyoda “Shikinen Sengu”. Consecuencia: ambos modelos son el resultado de la transferencia de conocimientos y habilidades técnicas de los más veteranos que desarrollaron el Lexus LFA a una generación más joven; la adopción activa de nuevas tecnologías pioneras de Toyota para mejorar el rendimiento del vehículo; y el enfrentamiento a desafíos sin precedentes. Tres elementos clave. El GR GT se desarrolló como un coche de carreras para uso en carretera; demostrando el compromiso con un enfoque centrado en el conductor, forzándose el desarrollo no sólo por dotar al vehículo de un alto nivel de rendimiento dinámico, sino también por lograr un sentido de unidad coche/conductor, permitiendo que el conductor interactúe en todo momento con su vehículo. El GR GT está equipado con un sistema hibrido que combina un V8 biturbo twin- turbo de 4.0 litros -recién desarrollado- y un motor eléctrico integrado en la transmisión; la potencia máxima total supera los 650 CV (más de 850 Nm de par); tres fueron los elementos clave durante el desarrollo: bajo centro de gravedad, peso reducido sin perder rigidez y rendimiento aerodinámico. El centro de gravedad extremadamente bajo ha sido la ‘clave de bóveda’ en el desarrollo del GR GT, poniendo el énfasis en la reducción de la altura del vehículo como la posición del conductor; posteriormente, también se prestó especial atención a la adopción de un diseño del motor delantero y propulsión trasera para facilitar la conducción al límite. Incluso la optimizada colocación de componentes pesados como el motor V8, la transmisión de 8 velocidades situada en el eje trasero y otros mecanismos principales, redujo significativamente el centro de gravedad. Además, los centros de gravedad del conductor y del vehículo se han hecho prácticamente idénticos mediante la búsqueda de una posición de conducción ideal que mejora la sensación de unidad coche/conductor y la facilidad de manejo. El primer chasis de aluminio realizado por Toyota, se ha convertido en elemento fundamental de reducción de peso y su alta rigidez; el uso de paneles de plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP) y otros materiales, ha producido una carrocería fuerte y ligera. También fue pionero el proceso de creación del diseño exterior a la búsqueda de la optimización aerodinámica en la fabricación de vehículos Toyota. Convencionalmente, la atención se centra en la aerodinámica una vez que el diseño exterior está finalizado; en el caso del GR GT, primero se estableció el rendimiento aerodinámico ideal: ingenieros de aerodinámica y diseñadores exteriores trabajaron en estrecha colaboración para lograr un diseño que apoyase el rendimiento aerodinámico y también el de refrigeración. También el diseño interior se convirtió en un meticuloso trabajo, basado en la ergonomía hasta lograr la posición óptima desde la perspectiva de un piloto profesional y la necesaria visibilidad para conducir -pilotar- al límite; naturalmente, además de la conducción en circuito, se tuvo sumo cuidado para garantizar la idoneidad del uso diario. dd El GR GT3, orientado a las carreras FIA GT3, presenta los mismos tres elementos: bajo centro de gravedad, peso reducido con alta rigidez y la búsqueda del rendimiento aerodinámico; cumpliendo con las especificaciones de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) GT3, busca convertirse en la elección por los aspirantes a la victoria en cada carrera, pero también fácil de conducir para todo tipo de pilotos independientemente de su nivel de conducción. Toyota Gazoo (TGR) cree que su principio centrado en el conductor es igual de importante en la categoría de coches de carreras GT3 que en el GR GT, ya que tanto pilotos profesionales como aficionados estarán al volante; aumentando, además, la competitividad del GT GT3; incluso TGR se está preparando para establecer un sistema de soporte óptimo para los clientes que compiten, ayudándolos a disfrutar plenamente de su experiencia en el automovilismo deportivo.