Mercedes-Benz: 140… mágicos años

Centenar de años… y efemérides. 100 años de Mercedes-Benz (en 1926 se fusionan Benz & Cie. Y Daimler-Motoren-Gesellschaft); 50 años desde el estreno de la Serie 123, un hito en la tradición de la Clase E y dos décadas del Museo Mercedes-Benz, convertido en un popular destino desde 2006. El recién estrenado 2026, aúna un buen número de aniversarios.23 de enero de 1951 (hace 75 años): Béla Barényi presentó la solicitud de patente para la carrocería de seguridad. El estreno de la producción en serie tuvo lugar en el famoso Mercedes ‘colas’ (1959) por la curiosa forma de las Maletas traseras de las berlinas W111.

27 de enero de 1976 (hace 50 años): Presentación de la Serie 123 de Mercedes; a renglón seguido, el Estate (familiar) y el Coupé completaron la gama.

29 de enero de 1886 (hace 140 años): Carl Benz solicitaba la patente para su “vehículo de tres ruedas con motor de gasolina”… nacía el automóvil.

Del 3 al 8 de febrero de 1986 (hace 40 años): Mercedes presentó en Finlandia los sistemas de asistencia SAR y ASD, así como la tracción integral 4Matic.

8 de marzo de 1886 (hace 140 años): Gottlieb Daimler encargó un carruaje, base sobre la que construiría el primer automóvil de cuatro ruedas, con su motor de combustión de alta velocidad.

Del 25 al 29 de marzo de 1901 (hace 125 años): El Mercedes 35 CV dominó la Semana de Niza. “Hemos entrado en la era Mercedes”, resumió el Secretario General del Automóvil Club de Francia.

Del 19 al 29 de abril de 1951 (hace 75 años): Estreno en el Salón Internacional del Automóvil de Fráncfort (IAA) del prestigioso Mercedes 300 (W186) y del Mercedes 220 (W187), precursor de la Clase S.

19 de mayo de 2006 (hace 30 años): A las puertas de la planta productiva de Untertürkheim, se inaugura el Museo Mercedes convertido, desde entonces, en una cita de enorme popularidad internacional.

Del 25 de abril al 5 de mayo de 1996 (hace 30 años): El Mercedes-Benz SLK (R170) debutó n el Salón del Automóvil de Turín. Con su techo variable de acero, el Roadster abrió un nuevo segmento de mercado.

Del 12 al 15 de junio de 1976 (hace 50 años): El C 111-II D firmó tres récords mundiales de 16 récords de clase en el circuito de Nardò, trazado donde también el Concept AMG GT XX se convirtió en poseedor del récord mundial en 2025.

28/29 de junio de 1916 (hace 100 años): Benz & Cie. y Daimler-Motoren-Gesellschatt se fusionaron para formar lo que entonces se conocía como Daimler-Benz AG… nacía la marca Mercedes-Benz.

30 de junio de 1996 (hace 30 años): Un Mercedes-Benz C36 AMG sería el primer Safety Car oficial de la marca en Fórmula 1 en Magny-Cours; desde entonces, sin interrupción, Mercedes ha proporcionado este importante soporte de seguridad a la F1.

31 de julio de 2001 (hace 25 años): El Mercedes SL (serie R230) celebró su estreno en el Deichtorhallen de Hamburgo; el Roadster incorporaba numerosas innovaciones.

18 de agosto de 1896 (hace 130 años): Gottlieb Daimler presentó el primer camión motorizado del mundo; el primer ejemplar se vendió en Londres, al Sindicato Británico de Automóviles.

24 de agosto de 1986 (hace 40 años): El Sauber-Mercedes C8 Grupo C logró su primera victoria en Nürburgring, impulsando el regreso de la marca a las carreras.

12 de septiembre de 1926 (hace 100 años): En la carrera ‘Solitude’, el famoso director del equipo Alfred Neubauer utilizó, por primera vez, un pionero sistema de señalización para comunicarse con sus pilotos.

Del 4 al 14 de octubre de 1951 (hace 75 años): El lujoso deportivo 300 S (W188) se presentó en el Salón del Automóvil de París en versión dos puertas Tipo 300 (W186), en arquitecturas Coupé, Cabriolet A y Roadster; sería el coche alemán de producción más rápido.

9 de octubre de 1946 (hace 80 años): Arrancan las pruebas del prototipo Unimog. Antiguos ingenieros de Daimler-Benz AG desarrollan el “Dispositivo Motorizado Universal para la Agricultura”; el Unimog se fabricó inicialmente por Boehringer a partir de 1949 y, a partir de 1951, en la planta Mercedes-Benz en Gaggenau.

15 de octubre de 2006 (hace 20 años): Bernd Schneider consiguió su quinto campeonato del DTM en la carrera de Le Mans, lo que convierte al actual embajador de la marca en el campeón récord.

5 de diciembre de 1896 (hace 130 años): Benz & Cie. suministró un vehículo de reparto: la primera furgoneta del mundo; además, el Velociped también estaba disponible con compartimento de carga.

Mercedes-Benz. Quingentésimo… Safety Car Desde el debut en Magny-Cours 1996 hasta el aniversario en Austin 2025. Récord en Fuji: 19 vueltas consecutivas en el Gran Premio de Japón 2007. Alto rendimiento para la seguridad: Mercedes-AMG GT Black Series en uso desde 2022. El G. P. de F1 en Austin (Texas) de este pasado año marcó un hito en materia de seguridad: 500 veces en las que un vehículo de la

Estrella Plateada ejerció labores de Safety Car Oficial de la FIA F1; trayectoria que arrancó el 30 de junio de 1996 en el circuito de Magny-Cours (Francia), entonces con un Mercedes-Benz C 36 AMG; desde entonces, ambas compañías han estado presentes en la F1 utilizando “12+1” modelos diferentes en circuitos de todo el mundo. Desde 2022, el inquebrantable binomio Mercedes-AMG GT Black Series asume la tarea. Bernd Mayländer ha pilotado el Safety Car desde el año 2000; Mercedes-AMG aporta su dilatada experiencia no sólo al Safety Car, también al Medical Car Oficial, que también celebra su quingentésima aparición en Austin; ambos vehículos también están presentes en F2, F3 y otras categorías de carreras júnior y de apoyo. Para su participación de aniversario en Austin, el Safety Car lució un diseño especial con el distintivo Nº 500. Durante 29 años, los Mercedes-Benz y Mercedes-AMG han servido como Safety Car en la F1, actuando a las órdenes del control de carrera: se pone en cabeza de la carrera, reduciendo los tiempos por vuelta y neutralizando la prueba; desafío para Bernd Mayländer y el equipo técnico: lograr el ritmo adecuado que garantice la seguridad, manteniendo la parrilla de F1 en óptimas condiciones de funcionamiento; para los pilotos participantes, el despliegue del Safety Car significa principalmente… seguridad. También a menudo tiene un componente estratégico: las paradas en boxes bajo las condiciones de Safety Car llevan mucho menos tiempo y, por lo tanto, pueden -y suelen- ser decisivas para la carrera.