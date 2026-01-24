Seat: De la primera gota… al color perfecto

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Investigación… creativa. ¿Cuántos colores existen en el mundo? Se calcula que el ojo humano puede percibir entre 7 y 10 millones de variaciones diferentes, aunque tampoco hay un número exacto: en teoría, debido a las combinaciones de luz y sus longitudes de onda… son infinitos.

Así que, crear un nuevo color que impacte, es todo un reto: “Diseñar un nuevo color es un proceso creativo con centenares de pruebas hasta que, gota a gota, llegamos al punto deseado en el que decimos, sin duda… es este”; comenta Carol Gómez, diseñadora ‘Colours&Trim’ de Seat. El diseño de nuevos colores, también sigue tendencias más allá del mundo de la automoción, como diversas inspiraciones en el mundo virtual:

Junto con el ‘Hypnotic’, los exclusivos tonos Oniric y Liminal los lucirán el Arona y el Ibiza

‘liminal’ se utiliza para describir algo que está en estado de transición, como los espacios entre dos lugares físicos o las etapas intermedias en un proceso mental: “Queríamos crear un rojo totalmente diferente y pensamos en un nombre perfecto. El color tiene una pizca de artificial aunque, al mismo tiempo, es real, es transicional. La realidad virtual es también algo real que nos lleva, cromáticamente, a otro mundo”; afirma Gómez. En el caso del ‘Oniric’, que quería crear un color muy limpio, sin partículas, muy claro; la diseñadora Gómez, también comenta que imaginaron el ‘Oniric’ como un lago del mundo virtual, como en un sueño… claridad con tonos verdosos. Lienzos en movimiento. El resultado de un mismo color aplicado en un papel, un tejido o un metal se percibe totalmente diferente, lo mismo si se aplica en objetos grandes o pequeños, incluso si se observa con luz natural o artificial; así que, crear un color para un objeto grande como un coche y, además, imaginárselo en movimiento… es todo un reto. También el ‘Liminal’ es otro claro ejemplo: un rojo tan exclusivo que, según le incida la luz, puede percibirse más anaranjado o más magenta, habida cuenta los diferentes pigmentos que lo forman; de tal forma que, al moverse o cambiar de ángulo de visión del observador del coche, el color revela distintos matices en cada perspectiva. En suma, que ambos colores, junto con el ‘Hypnotic’, son exclusivos para los recién renovados Seat Ibiza y Arona. El ‘Oniric’ ya está disponible y el ‘Liminal’ lo estará a partir de este próximo marzo 2026 para colorear -‘iluminar’- las calles y carreteras del mundo.