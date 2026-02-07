Toyota RV4: Sexta entrega… electrificación avanzada

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Tampoco hay… ‘sexto’ malo. El RAV4, uno de los modelos más emblemáticos del fabricante nipón, salta a la palestra del mercado español reforzando la estrategia multitecnológica plasmada en una avanzada oferta electrificada.

Disponible en versiones híbrida eléctrica (HEV) e híbrida enchufable (PHEV), el nuevo RAV4 da un paso adelante en diseño, tecnología y experiencia digital, evolucionando el histórico ADN del modelo: un SUV robusto, eficaz y versátil; perfectamente alineado con los celebrados valores de Toyota: fiabilidad, durabilidad y calidad; combinación que permite ofrecer vehículos capaces de mantener su rendimiento, seguridad y valor a lo largo del tiempo. El nuevo RAV4 PHEV estrena el innovador sistema híbrido enchufable de Toyota, basado en el tetracilíndrico de gasolina 2.5 litros y que, por primera vez, puede elegirse con tracción delantera FWD (4x2), con una potencia total de 268 CV, junto a la versión de tracción total inteligente AWD-i (4x4) que rinde 304 CV. Ambas versiones incorporan una batería de ion-litio y 227 kWh (30% más de capacidad que la anterior y un incremento del 8% en la entrega de potencia) lo que se traduce en una autonomía eléctrica rayana en un centenar de kilómetros. El diseño ‘Hammerhead’ toma carta de naturaleza en el renovado RAV4, integrando sensores, elementos aerodinámicos y nuevas ópticas LED; ofreciendo así una imagen más robusta, moderna y tecnológica. También la zaga refuerza la sensación de estabilidad y control: llantas de nuevo cuño, opciones de carrocería monotono y bitono, y la posibilidad de techo solar o panorámico, según acabado. En un habitáculo completamente renovado, el nuevo RAV4 es pionero en estrenar la plataforma digital ‘ARENE’, una arquitectura de ‘software’ para convertirlo en un automóvil inteligente, más seguro y conectado; a la vez que se han reorganizado las pantallas, ahora más accesibles a la información, con un cuadro de instrumentos en posición más baja -mejor visibilidad frontal-. La consola central incorpora cargadores inalámbricos, puertos USB-C y una bandeja central reversible, aumentando la practicidad. En el capítulo de seguridad, se adopta ‘Safety Sense 4.0’, la evolución más avanzada de los sistemas de seguridad activa de Toyota: los sensores y cámaras de mayor alcance y precisión, permiten anticipar riesgos y actuar de forma más natural, reforzando la protección en el uso diario. Cuatro acabados componen la gama PHEV: Advance y Spirit, con tracción delantera FWD (4x2) o tracción total AWS-i (4x4), y Limited y GR Sport, exclusivamente con tracción total. En la gama HEV, el RAV4 se comercializa en los acabados Advance y Spirit, ambos con tracción delantera FWD. La renovada propuesta RAV4 arranca su tarifa ‘española’ en 43.500 euros de la versión híbrido eléctrica y desde 46.500 para la versión híbrida enchufable. Toyota prevé las primeras entregas a comienzos del próximo mes de junio.