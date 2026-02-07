Toyota RV4: Sexta entrega… electrificación avanzada

Diario de León

La nueva propuesta del ‘incombustible’ RAV4, que comenzará a llegar en junio, arranca su tarifa en 43.500 euros para la versión híbrida (HEV) y en 46.500 el híbrido enchufable (PHEV). Nuevo diseño exterior y un amplio abanico de acabados y versiones

Lenguaje ‘Hammerhead’… nuevo diseño exterior.

Tampoco hay… ‘sexto’ malo. El RAV4, uno de los modelos más emblemáticos del fabricante nipón, salta a la palestra del mercado español reforzando la estrategia multitecnológica plasmada en una avanzada oferta electrificada.

Disponible en versiones híbrida eléctrica (HEV) e híbrida enchufable (PHEV), el nuevo RAV4 da un paso adelante en diseño, tecnología y experiencia digital, evolucionando el histórico ADN del modelo: un SUV robusto, eficaz y versátil; perfectamente alineado con los celebrados valores de Toyota: fiabilidad, durabilidad y calidad; combinación que permite ofrecer vehículos capaces de mantener su rendimiento, seguridad y valor a lo largo del tiempo. El nuevo RAV4 PHEV estrena el innovador sistema híbrido enchufable de Toyota, basado en el tetracilíndrico de gasolina 2.5 litros y que, por primera vez, puede elegirse con tracción delantera FWD (4x2), con una potencia total de 268 CV, junto a la versión de tracción total inteligente AWD-i (4x4) que rinde 304 CV. Ambas versiones incorporan una batería de ion-litio y 227 kWh (30% más de capacidad que la anterior y un incremento del 8% en la entrega de potencia) lo que se traduce en una autonomía eléctrica rayana en un centenar de kilómetros. El diseño ‘Hammerhead’ toma carta de naturaleza en el renovado RAV4, integrando sensores, elementos aerodinámicos y nuevas ópticas LED; ofreciendo así una imagen más robusta, moderna y tecnológica. También la zaga refuerza la sensación de estabilidad y control: llantas de nuevo cuño, opciones de carrocería monotono y bitono, y la posibilidad de techo solar o panorámico, según acabado. En un habitáculo completamente renovado, el nuevo RAV4 es pionero en estrenar la plataforma digital ‘ARENE’, una arquitectura de ‘software’ para convertirlo en un automóvil inteligente, más seguro y conectado; a la vez que se han reorganizado las pantallas, ahora más accesibles a la información, con un cuadro de instrumentos en posición más baja -mejor visibilidad frontal-. La consola central incorpora cargadores inalámbricos, puertos USB-C y una bandeja central reversible, aumentando la practicidad. En el capítulo de seguridad, se adopta ‘Safety Sense 4.0’, la evolución más avanzada de los sistemas de seguridad activa de Toyota: los sensores y cámaras de mayor alcance y precisión, permiten anticipar riesgos y actuar de forma más natural, reforzando la protección en el uso diario. Cuatro acabados componen la gama PHEV: Advance y Spirit, con tracción delantera FWD (4x2) o tracción total AWS-i (4x4), y Limited y GR Sport, exclusivamente con tracción total. En la gama HEV, el RAV4 se comercializa en los acabados Advance y Spirit, ambos con tracción delantera FWD. La renovada propuesta RAV4 arranca su tarifa ‘española’ en 43.500 euros de la versión híbrido eléctrica y desde 46.500 para la versión híbrida enchufable. Toyota prevé las primeras entregas a comienzos del próximo mes de junio.

Morizo… hace vibrar Mónaco

El GR Yaris Rally2 H2 Concept debuta en el famoso circuito de Mónaco. Akio Toyoda, Presidente de Toyota Motor Corporation (TMC), conocido como ‘Morizo’, demuestra el potencial del H2 en el Mundial de Rallyes, al finalizar la cita de monegasca. En Toyota, el desarrollo de coches de competición impulsados por hidrógeno continúa a buen ritmo, y el mismísimo ‘patrón’ Akio Toyoda ha demostrado esta tecnología para destacar el rápido progreso que está logrando el fabricante nipón. Toyoda ya participó en el Rallye de Ypres (WRC) en agosto de 2022 con un GR Yaris con motor de hidrógeno; en el centenario de Le Mans, en junio de 2023, a bordo de un GR Corolla H2 Concept; y en numerosas carreras de Super Taikyu en Japón, con prototipos GR Corolla que utilizan hidrógeno tanto en estado gaseoso como líquido. “Es un gran honor poder conducir en el circuito de Mónaco un coche de rallye impulsado por hidrógeno”, declaró Akio Toyoda tras el recorrido por el trazado de la F1: “El hidrógeno es un elemento muy importante en el automovilismo, y los motores de hidrógeno son extremadamente adecuados para la competición”, concluyó Toyoda. Ya se han anunciado diversos programas de desarrollo, y un creciente número de participantes, la esperanza es que el hidrógeno forme parte del futuro del WRC, el WEC y el W2RC.
