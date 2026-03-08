Versatilidad… confortable

javier fernández

Polifacético… SUV. El lanzamiento del EV5 supone todo un hito en el objetivo de Kia de facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, reforzando la presencia del fabricante en los principales mercados mundiales: «Hemos diseñado el EV5 para satisfacer una amplia gama de necesidades potenciales, con especial atención a los diversos estilos de vida de los clientes millennials», apunta Ho Sung Song, presidente y director general de Kia Corporation.

Basado en la plataforma E-GMP, específica de Kia para modelos eléctricos, el EV5 ha sido desarrollado para satisfacer las exigentes necesidades de los conductores actuales, que gustan de este tipo de vehículos: batería de 81,4 kW y un motor de 160 kW, su autonomía se cifra en 530 kilómetros. Tecnologías como el frenado regenerativo, el avanzado sistema de bomba de calor firmado por Kia y la capacidad de carga rápida (del 10 al 80% en 30 minutos) acaban por mejorar la eficacia y utilización del coche en condiciones reales. «Opposites United». Esta filosofía estilística de Kia, confiere al EV5 una presencia asegura y robusta: un estilo decidido y equilibradas proporciones; sus 4,61 metros de largo y 1,87 de ancho ofrecen la amplitud -y la practicidad- que demandan los usuarios, sin comprometer un ápice el atractivo estético. En la parte delantera, el frontal ancho y el musculoso capó transmiten fuerza y estabilidad; mientras que las luces diurnas tridimensionales

‘Star Map’, y los detalles de precisión, introducen una nueva interpretación de la ‘Digital Tiger Face’ de Kia: limpia, tecnología y distintiva. También los robustos paragolpes, y la amplia placa protectora, enfatizan su imponente aspecto, mientras que los sutiles detalles de diseño, como la entrada inferior con patrón diagonal y los acabados del color de la carrocería, añaden un toque deportivo y premium. La vista lateral del EV5 luce una silueta angular pero también dinámica, que encarna el tradicional perfil SUV: superficies geométricas y atrevidas líneas verticales, que acaban por crear un fuerte volumen visual, mientras que las aletas cuadradas, la pronunciada línea de los hombros y los esculpidos arcos de las ruedas refuerzan su carácter de SUV futurista. El pilar trasero, marcadamente desplazado hacia la zaga, maximiza la visibilidad desde los asientos traseros y destaca el generoso espacio de carga (de 566 / 965 a 1.680 / 2.080 litros según versiones). Las exclusivas llantas (18 y 19 pulgadas) destacan el lenguaje estilístico

«Opposites United» a través de la interacción entre el rico volumen y los nítidos patrones geométricos. En la parte posterior, un amplio portón trasero de superficie limpia y verticalmente estilizadas luces traseras, coronan un diseño que equilibra sofisticación y fuerza. Para redondear la zaga, un sólido paragolpes aporta estabilidad visual al diseño, completando su auténtica presencia de SUV, listo tanto para la vida diaria como para las ‘aventuras’ al aire libre. Polivalencia… interior. Tan polivalente por dentro como por fuera, los ocupantes del EV5 pueden aprovechar al máximo el espacio interior gracias a una serie de elementos de confort, flexibles soluciones de almacenamiento, detalles inteligentes y un diseño adaptable. Incluso la climatización de tres zonas, con función de ventilación posterior, reduce los olores y proporciona un ambiente agradable a todos los pasajeros: los ocupantes de la segunda fila incluso pueden ajustar y personalizar la temperatura. Un afán por la comodidad que se complementa con uso equipamientos cuidadosamente diseñados: amplia consola central tan accesible para los ocupantes delanteros como para los traseros, que cuenta con bandeja deslizante que se extiende hasta la segunda fila para disponer de una superficie adicional cuando se necesite. Si fuese preciso, los respaldos de la segunda fila pueden abatirse hasta quedar en posición prácticamente horizontal; de esta forma, se integran perfectamente con el maletero, creando un espacio continuo y funcional, ideal para las necesidades cotidianas, actividades al aire libre o incluso para pasar la noche. El espacioso y bien ventilado interior, ofrece funciones de infoentretenimiento y conectividad de última generación, diseñadas para mejorar la confortabilidad y eficacia en cada viaje: pantalla principal panorámica, que combina una instrumentación de 12,3 pulgadas, un sistema de infoentretenimiento (12,3 pulgadas) y un monitor de control de la climatización de 5 pulgadas. También la nueva interfaz gráfica de Kia, viene integrada en el sistema de infoentretenimiento y navegación del EV5, garantizando una apariencia y funcionamiento uniformes en las pantallas audiovisuales, de navegación y telemáticas (AVNT). Los menús intuitivos y fáciles de usar, mejoran el acceso a las funciones específicas de los vehículos eléctricos; así, los conductores pueden controlar fácilmente la autonomía y el estado de carga de la batería con sólo un vistazo. A la vez, un opcional

Head-up display contribuye aún más a una conducción segura y sin distracciones. Además de la experiencia sensorial,

‘Kia Sound 2.0’ define la distintiva y vanguardista identidad sonora de la marca, proporcionando a los usuarios un entorno acústico uniforme y armonioso; complementando el diseño exterior del fabricante, subrayando su visión de la movilidad del futuro. Para mejorar aún más la comodidad del día a día, el EV5 incluye el modo mascotas, que mantiene una óptima temperatura interior para garantizar un ambiente confortable para ellas. Conducción… perceptiva. Alk volante, el EV5 ofrece una experiencia tan perceptiva como segura: batería montada en una posición baja en el suelo del coche, lo que influye en la rebaja del centro de gravedad, mejorando la estabilidad y la agilidad dinámica, en comparación con los SUV tradicionales; lo que también se complementa con el innovador sistema ‘i-Pedal 3.0’ de Kia: los conductores pueden ajustar la potencia de frenado regenerativo, disfrutando así de una conducción suave e intuitiva con solamente un pedal, también con mayor control y comodidad en el uso diario. También están disponibles funciones como la asistencia de conducción en carretera o el estacionamiento remoto con llave 2, ayudando a reducir la carga de trabajo del conductor en situaciones cotidianas, desde los cambios de carril hasta el estacionamiento. En suma, que el EV5 entra de lleno en la estrategia de electrificación de Kia, concebido para acelerar la transición global hacia ese tipo de movilidad, con ejemplos tan exitosos como el EV6, el EV9 y EV3.