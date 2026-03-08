La elegancia… en clave de Lexus

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Séptima… entrega. A lo largo de siete generaciones, desde el lanzamiento de la marca Lexus hace más de 35, años, el ES ha venido interpretando el papel de elegante y lujoso sedán, de proporciones clásicas: elegante silueta en caída descendente y aerodinámica, apostando por un amplio y confortable espacio interior.

Los diseñadores de la marca se enfrentaron al desafío de reinterpretar estas cualidades mientras trabajaban no sólo en la producción de un modelo completamente nuevo, sino en el primer ES que adoptase una mecánicax eléctrica.

‘Clean Tech x Elegance’, termino que define la filosofía estética del nuevo ES: una armoniosa combinación del diseño funcional inspirado por la tecnología, un diseño que acaba expresando la calidad premium y el lujo artesanal, conceptos fundamentales para ES y para la propia marca Lexus. Para Yahiko Kumai, diseñador jefe de Lexus Internacional, el coche va más allá de una simple evolución del actual ES: es un coche desarrollado con un nuevo enfoque, comenzando con una idea de diseño

«superideal» para, más tarde, refinarla hasta que pudiera fabricarse, en lugar de trabajar incrementalmente a partir del diseño del modelo existente. Nuevas proporciones. El nuevo RS se ‘asienta’ sobre la plataforma GA-K global de Lexus, rediseñada para adaptarse a las nuevas mecánicas eléctricas. «Proporción Áurea»: principio al que recurrió el equipo de diseño a fin de lograr una relación ideal entre las dimensiones del vehículo (batalla, longitud, altura y anchura) acabando por crear un elegante sedán, visualmente impactante que, a la vez, ofreciese un espacio interior similar al de un SUV: «Encontrar las proporciones óptimas y una silueta que expresase el estilo de un sedán clásico, fue nuestro principal objetivo», apunta Kumai. Deportividad… frontal. Visto frontalmente, el nuevo ES muestra la característica carrocería

‘Spindle Body’ (doble punta de flecha típica de Lexus), que se extiende por el capó hasta alcanzar los bordes del paragolpes delantero. El diseñador jefe Kumai quería conservar un frente ancho y bajo, manteniendo los grupos ópticos delanteros en una posición también baja, preservando así el característico aspecto de un sedán premium de forma que, según Kumia, esa diferencia de altura añade un toque deportivo a la vez que mantiene una ‘expresión’ más dinámica al estilo sedán. También se presenta, en el renovado ES, una innovadora reinterpretación de la conocida parrilla en doble punta de flecha ahora completamente carenada, que se eleva desde la zona inferior del paragolpes, haciendo que el coche resulte perfectamente reconocible como un Lexus… al primer golpe de vista. Los detalles incluyen, incluso, una nueva disposición de las luces delanteras, creando una forma de doble «L» contrapuesta, en la que se integran las luces diurnas

LED, con los nuevos intermitentes también LED. Elegancia… lateral. La vista lateral era una parte crucial en el diseño del nuevo ES, para asegurar que el modelo expresase la elegancia de un sedán. Habida cuenta el aumento de altura, se ha logrado el objetivo merced a la introducción de una moldura lateral negra brillante -

‘Lexus Signature Line’ -, que recorre el lateral del vehículo desde la aleta delantera hasta la esquina inferior de la talonera. Consecuencia: una reducción en la altura percibida del coche, creando una apariencia más estilizada y deportiva. Además, la silueta en caída le otorga al ES un aspecto tipo

fastback: el perfil del techo fundiéndose con la tapa del maletero, aportando una estética marcadamente deportiva y elegante. La parte inferior del conjunto incorpora superficies planas y esculpidas, con líneas de tensión que acentúan los hombros, esculpiendo aerodinámicamente la silueta del ES en una clara expresión de dinamismo bajo un evocador perfil visual de «ir siempre hacia adelante». Fluidez… zaguera. Si de algo está especialmente orgulloso el diseñador jefe Kumai, es del perfil trasero, que captura la elegante y fluida caída trasera que ha vendido siendo seña identitaria en los sucesivos modelos ES. «El plano inclinado que representa del perfil trasero que discurre hasta el maletero, aporta una expresión dinámica sin precedentes en un sedán», sostiene Kumai; un ejercicio de diseño que, además, enfatiza el bajo centro de gravedad del coche, generando un aspecto más atlético y deportivo. A ambos lados del paragolpes zaguero, se adoptan luces en «L» acompañadas de una elegante banda luminosa que discurre de forma continua a lo ancho de la trasera de coche, incorporando por primera vez el logotipo Lexus iluminado; banda donde se integran, además, las luces traseras de posición y las de freno. Interior… lujo minimalista.

‘Clean Tech x Elegance’, principio sobre que se asienta el diseño interior del ES: minimalista y moderno al servicio de la tecnología. En este sentido, el Kumai habla de «eliminar el ruido visual interior», adecuando el habitáculo en superficies más limpias y despejadas, centrando las prioridades en el espacio y la comodidad. También los especialistas han desarrollado una interesante solución con la que mantener la funcionalidad sin perder la estética minimalista del conjunto: nueva banda interactiva

‘Lexus invisible Tech’ que recorre de punta a punta la zona media del salpicadero. Reflejando el principio de hospitalidad Omotenashi, los interruptores se ubican discretamente al alcance del usuario, lo que no deja de sorprender por su uso dinámico y visualmente atractivo. Cuando el vehículo está apagado, los interruptores no resultan visibles bajo el revestimiento del salpicadero; en cambio, cuando el conductor arranca el vehículo, se iluminan los interruptores. El ambiente interior también se complementa con la utilización de materiales como el bambú para las molduras de los paneles de las puertas; mientras la tecnología de transmisión de luz crea un efecto de iluminación superficial sobre esos paneles. Para redondear el tratamiento interior del ES, se han cuidado minuciosamente los asientos en el capítulo ergonómico y confortable, estilizando su silueta y generando un perfil óptimo que no reste espacio al habitáculo. Mientras que, habitualmente, los asientos de este tipo cuentan con una forma más grande, sólida y completamente tapizada, en el caso del ES, el equipo de diseño dividió el asiento en dos partes para trabajar en el confort de cada uno de ellas por separado.