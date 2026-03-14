Lexus: trenzar… lo invisible

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Cinco… sentidos. Como si de un galerista se tratase, la marca automovilística ha contado con un espacio en ARCO, donde se mostró, por primera vez, el proyecto ganador del consolidado concurso.

Un gesto esencial: trenzar. Trenzar como acción ancestral, como acto manual de cuidado, de repetición meditativa y de evolución hacia lo funcional y estético. Con este Lexus Art Car, se rinde homenaje a la técnica tradicional japonesa de ‘Kumihimo’, reinterpretándola desde el lenguaje de la artesanía textil y llevándola al universo del arte contemporáneo.

‘Kumihimo’: ‘hilos trenzados’, una técnica tradicional japonesa con más de mil años de historia, que tiene su origen en el S. VI y que, con la llegada del budismo a Japón, se ha convertido hoy en un arte vivo que se enseña en academias, se investiga en universidades de diseño y se reinterpreta en disciplinas como la moda, la joyería, el arte textil… Así, el LBX se convierte en un cuerpo simbólico, intervenido con cordones de diferentes grosores, inspirados en el ‘Kumihimo’ y realizados con materiales de fibras naturales y texturas que evocan el carácter táctil del textil. Estas trenzas y composiciones envolverán el vehículo, no sólo como ornamento, sino como gesto para transformar el coche en un objeto emocional. El vehículo aparece completamente cubierto de cordones y trenzados, transmitiendo al espectador la idea de observar e imaginar más allá de la evidencia y la inmediatez, descubriendo lo que subyace… y perdura. El color blanco y homogéneo de la intervención, hace referencia a un punto de partida desde el que construir un futuro sostenible; asimismo, la disposición de los hilos y sus trenzados de forma suelta y holgada apela a la libertad a la hora de proponer conexiones y reflexiones para crearlo. Así que, esencialmente, la propuesta se convierte en una ofrenda contemporánea a la belleza del ‘Kumihimo’, a la maestría artesanal nipona, y a la posibilidad de crear un objeto de deseo con valores éticos y estéticos.

Mariadela Araujo Artista, diseñadora y educadora venezolana / española, tiene su base en Barcelona y trabaja en todo el mundo. En su día a día dirige un estudio / taller / laboratorio en el que se investiga, experimenta y crea obras de arte, objetos funcionales e instalaciones, utilizando diferentes materiales textiles y paletas de atrevidos colores, elevando las técnicas artesanales tradicionales como el tejido, el bordado y el ensamblaje textil. Mariadela ha sido seleccionada por AD Magazine España como una de las mejores diseñadoras españolas. Además, ha creado múltiples obras de arte, desde piezas de gran formato e instalaciones para espacios públicos hasta obras experimentales más pequeñas para Loewe, Saatchi Art, EÈRA, WeWork, Limited Edition Rugs, Fuorisalone Milano, TUMO Studios (en Ereván); y también ha expuesto en Bruselas, París, Barcelona, Róterdam, Ámsterdam, Mallorca, Caracas y Ereván.