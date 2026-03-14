Lexus: trenzar… lo invisible
El fabricante nipón ha presentado, por primera vez en la feria ARCO, el proyecto ganador de la VII Edición del Concurso de Diseño Lexus Art Car, de la artista Mariadela Araujo. El ya consolidado proyecto Lexus Art Car, vincula a la marca con el arte -en lienzo o como técnica libre-; en esta VII edición, se tomó como fuente de inspiración al nuevo Lexus LBX
Cinco… sentidos. Como si de un galerista se tratase, la marca automovilística ha contado con un espacio en ARCO, donde se mostró, por primera vez, el proyecto ganador del consolidado concurso.
Un gesto esencial: trenzar. Trenzar como acción ancestral, como acto manual de cuidado, de repetición meditativa y de evolución hacia lo funcional y estético. Con este Lexus Art Car, se rinde homenaje a la técnica tradicional japonesa de ‘Kumihimo’, reinterpretándola desde el lenguaje de la artesanía textil y llevándola al universo del arte contemporáneo.
‘Kumihimo’: ‘hilos trenzados’, una técnica tradicional japonesa con más de mil años de historia, que tiene su origen en el S. VI y que, con la llegada del budismo a Japón, se ha convertido hoy en un arte vivo que se enseña en academias, se investiga en universidades de diseño y se reinterpreta en disciplinas como la moda, la joyería, el arte textil… Así, el LBX se convierte en un cuerpo simbólico, intervenido con cordones de diferentes grosores, inspirados en el ‘Kumihimo’ y realizados con materiales de fibras naturales y texturas que evocan el carácter táctil del textil. Estas trenzas y composiciones envolverán el vehículo, no sólo como ornamento, sino como gesto para transformar el coche en un objeto emocional. El vehículo aparece completamente cubierto de cordones y trenzados, transmitiendo al espectador la idea de observar e imaginar más allá de la evidencia y la inmediatez, descubriendo lo que subyace… y perdura. El color blanco y homogéneo de la intervención, hace referencia a un punto de partida desde el que construir un futuro sostenible; asimismo, la disposición de los hilos y sus trenzados de forma suelta y holgada apela a la libertad a la hora de proponer conexiones y reflexiones para crearlo. Así que, esencialmente, la propuesta se convierte en una ofrenda contemporánea a la belleza del ‘Kumihimo’, a la maestría artesanal nipona, y a la posibilidad de crear un objeto de deseo con valores éticos y estéticos.
Mariadela Araujo
‘Proyecto Ultravioleta’ (ArcoMadrid 2026)
El premio tiene como fin destacar el gran trabajo que realizan todos los artistas en sus correspondientes espacios, con especial atención a aquellos que despuntan por su gran presentación. Para Lexus, el arte no es algo que se contemple a distancia: es algo que se recorre, es escucha, se respira y se siente.
En la instalación premiada, no hay una única obra ni un único punto de vista, sino cinco puertas sensoriales que conducen a una misma manera de entender el arte como una creación cuidada hasta el mínimo detalle, pensada para emocionar y diseñada para ser vivida.