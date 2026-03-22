Skoda: emblemáticos… aniversarios

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Universo… Skoda. Tras las celebraciones del 130º aniversario, este año pasado, la marca checa se dispone a celebrar en 2026 otros importantes hitos en su trayectoria.

Skoda remonta el inicio de su andadura en el mundo del automovilismo a junio de 1901, cuando Narcis Podsednícek logró una ‘victoria moral’ con una motocicleta Laurin&Klement Slavia B en la carrera París-Berlín y aunque, en aquel momento, no se confirmase oficialmente en la meta, lo que marcaría el arranque de las actividades automovilísticas en Mladá Boleslav, convertidas en parte integral del ADN del fabricante durante 125 años. Ahora, Skoda celebra su éxito mundial con el Fabia RS Rally2. Tres décadas y media después de la unión (marzo 1991) de Skoda Auto y el Grupo Volkswagen, el acuerdo continúa siendo el catalizador del desarrollo del fabricante checo, que ha pasado de ser líder de su mercado regional a convertirse en un actor global en pleno crecimiento: tecnología de grupo, la escala de compras y la experiencia en ingeniería han propiciado una ampliación completa de la gama de modelos y la modernización de las plantas productivas, al tiempo que han impulsado la calidad, la seguridad y la conectividad. Ahora, Skoda ofrece la gama más amplia de su historia: eficaces modelos de combustión, híbridos y eléctricos.

50 años del debut en rallyes del 130 RS

En julio de 1976, el 130 RS entraba en el mundo de los rallyes, debutando ‘en casa’: Rallye Skoda de Mladá Boleslav, arrancaba así una distinguida carrera en competición, consolidando también su estatus como icono de la marca. Durante las décadas de 1970 y 1980, el 130 RS se anotaría el éxito en rallyes internacionales y carreras en circuito.

50 años del debut en rallyes del 130 RS

En julio de 1976, el 130 RS entraba en el mundo de los rallyes, debutando ‘en casa’: Rallye Skoda de Mladá Boleslav, arrancaba así una distinguida carrera en competición, consolidando también su estatus como icono de la marca. Durante las décadas de 1970 y 1980, el 130 RS se anotaría el éxito en rallyes internacionales y carreras en circuito.