Skoda: emblemáticos… aniversarios
Hitos que abarcan el automovilismo, la historia de la marca y los modelos icónicos. 125 años de Skoda Motorsport (desde la ‘victoria moral’ de Podsednícek en la París-Berlín hasta el éxito del Fabia RS Rally2), 35 años con el Grupo VW y 30 años del Octavia (4 generaciones que han marcado pautas)
Universo… Skoda. Tras las celebraciones del 130º aniversario, este año pasado, la marca checa se dispone a celebrar en 2026 otros importantes hitos en su trayectoria.
Skoda remonta el inicio de su andadura en el mundo del automovilismo a junio de 1901, cuando Narcis Podsednícek logró una ‘victoria moral’ con una motocicleta Laurin&Klement Slavia B en la carrera París-Berlín y aunque, en aquel momento, no se confirmase oficialmente en la meta, lo que marcaría el arranque de las actividades automovilísticas en Mladá Boleslav, convertidas en parte integral del ADN del fabricante durante 125 años. Ahora, Skoda celebra su éxito mundial con el Fabia RS Rally2. Tres décadas y media después de la unión (marzo 1991) de Skoda Auto y el Grupo Volkswagen, el acuerdo continúa siendo el catalizador del desarrollo del fabricante checo, que ha pasado de ser líder de su mercado regional a convertirse en un actor global en pleno crecimiento: tecnología de grupo, la escala de compras y la experiencia en ingeniería han propiciado una ampliación completa de la gama de modelos y la modernización de las plantas productivas, al tiempo que han impulsado la calidad, la seguridad y la conectividad. Ahora, Skoda ofrece la gama más amplia de su historia: eficaces modelos de combustión, híbridos y eléctricos.
50 años del debut en rallyes del 130 RS
50 años del debut en rallyes del 130 RS
Octavia… 30 años
90 años del Favorit
En 1936, apareció el primer modelo denominado Favorit: espacioso interior y moderno diseño general. Debido a la guerra, su producción cesaría en 1941, contabilizando 227 unidades fabricadas.