BMW I3: ‘Neue Klasse’… segunda entrega

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Esencia… de la Bayerische. Esta segunda propuesta de la ‘Neue Klasse’, supone todo un salto tecnológico: BMW i3 50 xDrive, que adopta un motor eléctrico en el eje delantero y otro en el trasero, lo que se traduce en una potencia total de 469 CV (645 Nm de par) y 900 kilómetros de autonomía. La eficaz tecnología BMW eDrive de sexta generación, junto con el nuevo ‘Panoramic iDrive’ y ‘Heart of Joy’, ofrece un alto placer de conducir.

Merced a su innovador lenguaje de diseño, el nuevo i3 se reconoce inmediatamente como un auténtico Bayerische de dos volúmenes y medio: generosa batalla (distancia entre ejes), superficie acristalada que se inclina hacia la zaga y voladizos cortos; también el renovado frontal de cuatro faros mantiene la ‘esencia de marca’: la parrilla del radiador y los faros dobles se funden en una innovadora firma luminosa, que acaba por crear un potente y expresivo conjunto.

La parte trasera, con prominentes luces horizontales, resalta aún más la precisión y avance tecnológico; a la vez que los marcadamente abombados pasos de rueda enfatizan la filosofía ancha deportiva del nuevo i3. La gran amplitud interior aprovecha al máximo todas las posibilidades conceptuales del vehículo, coherentemente orientado hacia la electromovilidad, sin dejar de lado la deportividad de la que disfruta el conductor; así, el nuevo Panoramic iDrive no sólo define el habitáculo acogedor y moderno, sino que también marca el comienzo de un nuevo nivel de orientación hacia el conductor característica de la marca: la deportividad y el placer de conducir forman parte indisoluble del ADN de la Serie 3. Incluso el ordenador de alto rendimiento “Heart of Joy” da forma a la experiencia de conducción del i3: respuestas diez veces más rápidas que en los sistemas anteriores; junto con otros tres ordenadores de alto rendimiento “superbrain”, el “Heart of Joy” constituye la pieza central de la nueva arquitectura de software y electrónica. El i3 se fabrica en la planta que el Grupo BMW tiene en Múnich, la principal instalación productiva del fabricante bávaro. Desde hace más de cien años, la planta de Milbertshofen, al norte de Múnich, produce vehículos de gama alta. En los últimos cuatro años, las instalaciones han experimentado una importante modernización: además del nuevo taller de carrocería, se ha construido una zona de montaje de coches de última generación, incorporando también un espacio logístico. A partir del próximo agosto, el i3 entrará en producción en estas modernas instalaciones, y está previsto que las primeras unidades desembarquen en los concesionarios a partir del otoño.