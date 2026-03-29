Ferrari: 499 ‘Pies’… para defender título

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Laureles… mundialistas. Los laureles del Campeonato del Mundo que adornan la decoración del coche, son evocadores símbolos además de una adicional fuente de motivación para el equipo en su lucha por alcanzar el máximo rendimiento.

Los laureles resultan claramente visibles bajo el icónico escudo del Cavallino en el guardabarros delantero de ambos Prototipos confiados a las tripulaciones que se mantienen por cuarto año consecutivo: nº 50 con Antonio Fuoco. Miguel Molina y Nicklas Nielsen, el nº 51 lo pilotarán Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi. Sin perder un ápice de su legado, la decoración del 499P evoluciona, rindiendo homenaje al 312 P que dominó las careras de Resistencia hasta 1973, última temporada en la que Ferrari competiría por el título antes de su sonado regreso en 2023. Creado por el ‘Centro Stile Ferrari’, el diseño del 499P luce un acabado predominantemente ‘Rosso Scuderia’, que este año se presenta en una nueva versión brillante en lugar de mate: color y acabado idénticos a los del monoplaza Scuderia Ferrari HP SF-26 del Mundial de Fórmula 1. El inconfundible rojo, símbolo de la herencia deportiva de la empresa fundada en 1947 por Il Commendatore Enzo Ferrari, se combina una vez más con el ‘Giallo Modena’, el tono que define las líneas de la carrocería y que, para esta temporada 2026, hace especial énfasis en los volúmenes del habitáculo. En comparación con versiones anteriores, el 499P con especificaciones 2026 destaca por la orientación de las líneas diagonales amarillas que acaban formando una flecha, un icónico elemento estético desde su debut en 2023. Ahora, para 2026, la flecha está invertida, con la punta ‘apuntando’ —valga la redundancia- hacia el alerón zaguero en lugar de hacia el sentido de la marcha; una decisión del ‘Centro Stile’ que enfatiza aún más el papel central del habitáculo como elemento estructural en el corazón del coche y como un elemento altamente simbólico del diseño. Detalles técnicos. El biplza de 2026 tampoco introduce cambios técnicos drásticos, y el único ‘Joker’ que se viene utilizando desde su debut en competición seguirá siendo válido; sin embargo, durante el parón invernal de las competiciones, Ferrari ha trabajado incansablemente en la investigación, el análisis de datos y la correlación entre el simulador y la pista, perfeccionando aún más el comportamiento del coche y las operaciones del equipo. El actualizado 499P está equipado con un sistema de propulsión híbrido, que combina un motor de combustión V6 biturbo en posición central-trasera con una unidad eléctrica ERS (Sistema de Recuperación de Energía), montada en el eje delantero. Aunque, lógicamente, presente características específicas, el motor de combustión interna deriva de la ‘Familia Maranello’ de 6 cilindros que se utiliza en coches e carretera, lo que viene a subrayar la transferencia tecnológica entre los modelos de competición y los de producción.