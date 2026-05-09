Lexus: ‘Enchufado’… al Programa Auto+

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Partiendo de una hoja… en blanco. Proyectado desde cero, y luciendo un sorprendente estilismo exterior a interior, el RZ es el más claro ejemplo del diseño «Lexus Electrified».

Paralelamente, el reciente Programa Auto+ de ayudas para impulsar la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, añadiendo así un avance a la estrategia multitecnológica por la que viene apostando Lexus España. El Programa Auto+ cuenta con una dotación de 400 millones de euros para el presente año 2026, con el objetivo de hacer más accesible la movilidad eléctrica, a la vez que se apoya la producción europea de automóviles. Así, el programa en cuestión se centra en tres pilares fundamentales, bien conocidos dentro del marco del Auto+ como criterios EEE: Eléctrico, Económico y Europeo. De esta forma, se busca la renovación del parque móvil, además de apoyar la fabricación de automóviles electrificados dentro de la Unión Europea. Adicionalmente, para acogerse al programa, los vehículos deberán contar con etiqueta ‘Cero Emisiones’ de la DGT, además de cumplir con los límites de precio establecidos en la normativa vigente. El Lexus RZ 350e está disponible en España desde el pasado mes de febrero, con una tarifa a partir de 44.525 euros, cantidad que incluye los 1.575 euros de aportación de la propia marca como complemento al Programa Auto+. Sumando las ayudas previstas por el programa, el nuevo RZ 350e puede beneficiarse de un incentivo adicional de hasta 2.925 euros, contemplado dentro del paquete de ayudas del Auto+, situando así su precio final en 41.600 euros. La llegada del Programa Auto+, viene a reforzar aún más la firme apuesta de Lexus para ofrecer a los clientes la solución tecnológica que mejor se ajuste a sus necesidades., bajo el paraguas de la eficacia, la calidad y la fiabilidad, combinando vehículos eléctricos de batería (BEV), híbridos (HEV) e híbridos enchufables (PHEV) con los que acompañar la transición energética de los usuarios. Dirigido, todo ello, hacia la experiencia de la movilidad sostenible y la neutralidad en carbono, reafirmando el compromiso mundial de la marca Lexus. Modelos como LBX, UX, NX, RX o RZ destacan por su diseño vanguardista y la reconocida fiabilidad del fabricante; además, con ‘Lexus Relax’, los clientes disfrutan de hasta 15 años de garantía, lo que se traduce en una total confianza y tranquilidad al volante.