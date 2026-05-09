Seat Ibiza: 42… «del hala»

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Quinto… en concordia. El cuarentón Ibiza está de fiesta: 42 son los kilómetros de un maratón y el ángulo máximo del arco iris: la nebulosa de Orión (‘Messier 42’) es uno de los grandes núcleos de creación del Universo, y la respuesta «a la vida, el Universo y todo lo demás», es… «42».

Ahora, a sus 42 años, el Seat Ibiza está más en forma que nunca, y continúa reinventándose para mantenerse como referencia del segmento de militancia: acaba de estrenar una nueva evolución -la quinta- y se ha posicionado en la segunda posición absoluta de ventas en España durante el primer trimestre del presente año. Las cifras… del éxito. Más de 6 millones de unidades: «el Ibiza es el modelo más vendido de la marca en toda su historia» (Markus Haupt, CEO de Seat). Medio millón en menos de cinco años: un Ibiza Crono se alzó con el honor de convertirse en la unidad 500.000 fabricada (7 de julio de 1988); en febrero de 1991, se lanzaba el Ibiza New Style, a la vez que salía de la cadena de montaje el Ibiza un millón. Era el segundo modelo de la marca con más de un millón de unidades en su haber, después de la familia 127/Fura. Seis años después (diciembre de 1997), se produce el Ibiza dos millones. Cumpleaños. En 2004, el Ibiza cumplía dos décadas de vida comercial superando, en aquel momento, los 3,3 millones de unidades en su haber; en 2009, celebraba su vigésimo quinto aniversario de producción ininterrumpida; en 2014 llegaría el trigésimo aniversario, a la vez que se fabricaba la unidad 5 millones; en 2024, con más de 6 millones de unidades producidas, el Ibiza cumplía… ‘los cuarenta’.

Triunfo internacional… desde el principio. En 1990 ya se habían exportado cerca de 120.000 unidades y, en esa época, un Ibiza de primera generación contabilizó el primer millón de unidades exportado por Seat; cuando el Ibiza alcanzó los 5 millones producidos, alrededor de 3,5 (un 69%) se habían comercializado fuera de España.

Primera generación 1984-1993 (1.284.648 unidades):

Primer modelo íntegramente desarrollado por Seat, el Ibiza se basaba en la propia experiencia interna del fabricante como en estratégicas colaboraciones: Giorgetto Giugiaro (atrevido diseño exterior), Karmann (perfeccionamiento de la carrocería) y Porsche (aportaciones técnicas al sistema de propulsión). Con un precio de partida en 1984 de 988.157 pesetas (5.938 euros de hoy), el Ibiza se lanzaba con carrocería de 3 puertas, la de 5 llegaría en 1986; sus 3,64 metros de largo propiciaban, no sólo una atractiva estética, también un generoso habitáculo y un Cx de 0,36.



Los motores «System Porsche» -denominación que el Ibiza lucía en la tapa de balancines-, aparejaban grandes innovaciones en hasta seis propulsores de gasolina (0.9; 1.2; 1.5; 1.5 Inyección; 1.7 y 1.7 Inyección) y 1.7 diésel; con potencias entre 44 y 105 CV. La media de consumo se situaba en torno a los 4,8 litros a los cien (muy ajustados para la época).



Durante sus nueve años de vida comercial, esta primera generación recibiría dos actualizaciones (1989 y 1991), la segunda ‘New Style’ anticiparía los trazos del inminente Toledo; también comenzaría las series especiales (‘Paco Rabanne’, ‘Disco’, ‘Special’ y el ‘Serie Olímpica’ de 1992).



En 1985, el Ibiza 1.5 Grupo B se convertía en el primer coche de carreras de la nueva era Seat como fabricante independiente: desarrollado para la ‘Copa Ibiza’ (la vuelta de Seat a los certámenes monomarca), con 120 CV llegaría a subir al podio absoluto en el Rallye Los Peñucas (Santander) de 1986; la misma temporada -dato mucho más significativo para el automovilismo leonés- en la que ‘nuestro’ José Luis Graña ganaría la Copa Ibiza al volante del coche del equipo capitalino «Euromotor»; todo un hito deportivo que le valdría a ‘Grañotti’ encandilar -permítaseme la licencia- a Vicente Aguilera (Director Deportivo de Seat en la época) para acceder al volante de un Golf oficial de Seat-VW… «la bomba», entonces, no sólo para el deporte leonés, también para un piloto que ya atesoraba notoriedad merced a sus dos títulos en el Campeonato Astur-Leonés de Rallyes (1978 y 1983).



Ahora, José Ramón Villa ‘Villita’, autor de la portada, nos invita a ‘cunetear’ a lo largo de 271 páginas profusamente ilustradas (330 fotografías) «¡Que viene Graña!», magistralmente pilotadas por Urbano González Díez, auxiliado en las bandas -copilotado- por Adrián González Cidón y Diego Álvarez Juan plasmando exhaustivamente la trayectoria deportiva de nuestro protagonista, un libro tan reciente como inexcusablemente imprescindible…



Por si faltase algo en aquel debut del Ibiza, Seat Sport ‘rizaba el rizo’: el Ibiza Bimotor 1.5 System Porsche, con sendos motores delantero y trasero de 184 CV (300 CV totales), participó durante tres temporadas en el Campeonato de España de Rallyes de Tierra, cosechando cuatro victorias y dos subcampeonatos absolutos.



La segunda generación (1993-2002 y 1.522.765 unidades), presentada en Salón del Automóvil de Barcelona, saltaba a la palestra con la firma estilística de Giugiaro en colaboración con el Centro Técnico de Seat y producida en la nueva planta de Martorell (530 unidades diarias); su precio se cifraba en 1.155.000 pesetas (6.940 euros). La versión más alta de aquella gama 2.0 litros y 115 CV, la superaría en 1994 el GTI 1.8 litros (16 válvulas) de 130 CV y doble árbol de levas; las siglas GTI se mantendrían en el Ibiza hasta 1999.



En diciembre de 2001, la tercera entrega del Ibiza (hasta 2009 y 1.172.504 unidades) arrancaba su tarifa en 14.857 euros elevando, eso también, el listón estilístico y el de calidad productiva: una silueta mucho más expresiva merced a las ‘pinceladas’ de Walter de Silva. En 2004 nacerían otras siglas míticas en la trayectoria del Ibiza: FR, inicialmente lanzadas con mecánicas turbodiésel 1.9 TDI (130 CV) y turbo gasolina 1.8 litros y 150 CV. También el entonces Ibiza Cupra R sería la primera versión ‘de calle’ Seat Sport (gasolina TSI 180 CV y turbodiésel TDI 160 CV) y sólo se producirían 200 unidades para toda Europa.



La cuarta generación (2008-2017) medía -precisamente- cuatro metros, lo que confería al Ibiza realizado bajo el llamativo concepto «Arrow Design» una mejorada habitabilidad. Fue la única generación en ofrecer tres arquitecturas de carrocería: 3 y 5 puertas y Familiar; además, las variantes de 3 puertas SC (SportCoupé) y familiar ST (SportsTourer), basado en el concepto IBZ, dispondrían de denominación propia; incluso hubo un Ibiza SC Comercial.



La actual quinta entrega (desde 2017), bajo la ‘batuta’ de Alejandro Mesonero Romanos, captura la pura esencia del ADN de Seat: faros triangulares Full LED y los característicos ‘blisters’ dobles de la carrocería. Incluso estrenó una nueva plataforma MQB-AO del Grupo VW: gran contenido tecnológico, excepcional estabilidad rutera y una generosa habitabilidad.

Una edad… genial

A los 42, Leonardo da Vinci comenzaba a pintar ‘La Última Cena’; William Shakespeare daba forma a ‘Macbeth’ y Mark Twain publicaba ‘Las aventuras de Tom Sawyer’.



A sus 42, Marie Curie se convertía en la primera catedrática de La Sorbona; Benjamín Franklin reorientó su científica vida; Santiago Ramón y Cajal sentaba las bases de la neurociencia moderna y Antonio Gaudí… transformaría su forma de entender la arquitectura.