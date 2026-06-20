Berlingo: 30 referencias… del ‘Chevron’

Tres décadas… tres promesas. Versatilidad, practicidad y facilidad en el uso diario. Una mañana cualquiera en un día de labor»: un artesano carga las herramientas en la parte trasera de su vehículo, un repartidor entrega un paquete, una familia se prepara para un viaje improvisado, un ciclista carga su bici. Se estiban maletas, se apilan cajas, se organizan vidas… Berlingo, común denominador.

En julio de 1996, Citroën proponía un vehículo revolucionario: el Berlingo, reinventor del modelo comercial con diseño de cabina simple, abriendo nuevos caminos —horizontes… incluso— al crear una opción espaciosa y versátil para clientes particulares: el vehículo polivalente. Treinta años después, la audaz apuesta ha acabado convirtiéndose en todo un éxito. Superados los 4,2 millones de unidades producidas en todo el mundo y vendidas en prácticamente 90 países, el Berlingo se ha consolidado como un fiel compañero, abracando varias generaciones y sin perder nunca ‘el norte’ de lo esencial: ser útil, ingenioso y profundamente humano. A la vez herramienta de trabajo y compañero del día a día, ha encarnado, durante tres décadas, una visión única de la movilidad: una que se adapta a los usos del mundo real. Así que, para celebrar este aniversario, Citroën lanza el Berlingo «30 Años», una edición especial de aniversario del monovolumen, basada en el acabado Plus: como homenaje a quienes, durante treinta años, han elegido el Berlingo para defender una visión diferente del automóvil. Identificable por una insignia «30» en el pilar delantero y disponible en colores ‘Blanco Caolín’, ‘Azul Kiama’, ‘Gris Acero’ y ‘Negro Perla Nera’; pudiendo elegir entre dos tallas de carrocería (M y XL) asociadas al motor turbodiésel de 100 CV, añadiéndose próximamente la motorización 130 CV unido al cambio EAT8. La versión M Diésel 100 CV con ‘Pack Confort’ (climatización automática, acceso y arranque manos libres, 5 plazas) arranca su tarifa en 25.300 euros y en 25.600 el XL Diésel 100 CV (la opción de 7 plazas tiene un precio de 33.210 euros).

Capítulo 1: El aniversario…

Cuando, en 1996, Citroën lanzó el Berlingo, el mercado descubrió una nueva arquitectura, aderezada con un novedoso enfoque del vehículo comercial compacto: 3 metros cúbicos de volumen de carga y hasta 800 kilos de carga útil y, sobre todo, una confortabilidad inspirada en la de una berlina… el Berlingo transformaba la relación entre los profesionales y sus herramientas de trabajo. Unos meses más tarde, en el Salón del Automóvil de París, Citroën desvelaba varios ‘concepts’ (Berlingo Coupé de Plage, Berlingo Bulle y Berlingo Grand Large) que presagiaban una evolución más audaz. En enero de 1997 se lanzaba el, drásticamente novedoso, Berlingo Multiespace: compacto por fuera y generosamente espacioso por dentro, versátil, luminoso, accesible y diseñado para satisfacer las necesidades diarias… nacía el segmento polivalente, que acabaría convirtiéndose en todo un referente, una especie de «marca dentro de la marca».Filosofía que, durante treinta años, no ha dejado de evolucionar, sin perder un ápice de practicidad.

Capítulo 2: La saga…

En 1950 se presentaba la emblemática furgoneta 2CV: pequeña y con tracción delantera, que debutaba enarbolando todas las ventajas de un modelo práctico y económico, que convertiría en uno de los mayores éxitos del siglo XX en su categoría. Desde los albores de la marca, a principios de la década de 1920, André Citroën constataba la importancia de ofrecer una amplia gama de vehículos, desde comerciales puros hasta lujosas berlinas, y la segunda mitad del S. XX no sería una excepción a la regla, más bien todo lo contrario. Fabricada entre marzo de 1951 y marzo de 1978 (1.246.335 unidades ensambladas), el 2CV Furgoneta se ha convertido en modelo de culto, hoy coleccionado en todo el mundo. Mediada la década de 1950, diversos proveedores ya ofrecían accesorios para transformar la furgoneta 2CV en una auténtica precursora del vehículo de ocio; incluso la factoría Citroën en Forest (Bélgica) llegaría a lanzar una versión «Week-end»… precursora del Berlingo. En 1978, el Acadiane sustituiría a la 2CV Fourgonnette, con un rediseñado frontal herencia Dyane; fabricado durante, fue pionero en ofrecer una versión GLP muy poco antes de abrochar su producción en 1987 (253.393 unidades). También se fabricaría una versión «Mixta» para el mercado del Benelux, como sucesora del «Week-end» basado en el 2CV, a la vez que se propuso una versión «Oasis» para el mercado italiano… prácticamente u a autocaravana.C15. Referente… ‘furgo’ En 1984, llegará la gran novedad: C15, animada por un tetracilíndrico refrigerado por agua; la ‘furgo’ C15 alargó su vida productiva hasta 2006, diez años más tarde del lanzamiento del Berlingo. Su reputación de durabilidad y fiabilidad ha acabado convirtiendo a la C15 en una auténtica estrella en su segmento con, además un significativo aumento de ventas cuando adoptó motor diésel: con 1.235.042 unidades producidas durante 22 años, estuvo a punto de igualar las cifras de ventas de la furgoneta 2CV, que se alcanzaron a lo largo de 37 años. La C15 sería también pionera en ensayos tecnológicos: sesenta unidades eléctricas entre 1987 y 1990; Dangel firmaría versiones de cuatro ruedas motrices entre 1991 y 1993; precisamente en septiembre de 1991, la C15 ‘Familiale’, con su banqueta trasera, ya presagiaba la versatilidad del futuro Berlingo; incluso estaría disponible, a partir de 1996, con un sistema de doble combustible con GNC y opcionalmente GLP.Revolución a finales del S. XX: la primera generación del Berligo, lanzada en 1996, volvería a romper moldes en los catálogos del ‘Chevron’; a medio camino entre furgoneta y monovolumen, fundamentalmente polifacético y diseñado para uso familiar y de ocio… Multispace, rápidamente devenido en todo un éxito comercial para quienes buscaban un modelo más espacioso y versátil que una berlina, pero más pequeño que un monovolumen; cuya principal originalidad radicaba en que, por primera vez, el modelo no derivaba de una berlina… edra una auténtica nueva creación que, desde su lanzamiento, contaría con originales variantes: Berlingo Grand Large, el prototipo Plage y el Berlingo Bulle, que no dejaba de parecerse a un tal… 2CV.En el año 2000 el ingenioso sistema de almacenamiento ‘Modutop’ optimizaba el espacio útil del habitáculo; en 2003 se proponía la versión todoterreno XTR; en mayo de 2008 aparecía la segunda generación y, en 2018 la última generación del Berlingo, evolucionada en marzo de 2024 para incorporar innovadoras tecnologías y la nueva identidad de la marca… el actual Berlingo.

Capítulo 3: Berlingo… hoy

Desde su llegada al mercado, el éxito del Berlingo se ha basado en su capacidad para combinar espacio, versatilidad, confort, robustez y asequibilidad; y también desde el principio, Citroën ha venido introduciendo icónicas innovaciones: tres asientos traseros independientes, ventana trasera practicable y techo multifuncional ‘Modutop’, un auténtico sello identitario del modelo (hasta 100 litros de almacenamiento adicional).Hoy, el Berlingo está disponible en tamaño M (4,40 metros de largo) y XL (4,75 metros), con 5 o 7 plazas, respondiendo así a las necesidades familiares y a los variados estilos de vida de un amplio abanico de clientes.Sin dejar su filosofía compacta, su ingeniosa arquitectura le permite al Berlingo disponer de un generoso espacio interior: si se abaten los asientos traseros y el del acompañante delantero, se alcanzan 3,5 metros de longitud de carga en la versión M y de 4,0 metros en la arquitectura LX.Para redondear, los asientos ‘Advanced Comfort’ (espuma de alta densidad y mayor apoyo lateral) garantizan la comodidad; a la vez que se mejora la experiencia de conducción merced al nuevo salpicadero con pantalla táctil HD (10 pulgadas) inspirada en el mundo de los smartphones, además de contar con cámara de marcha atrás con visión proyectada en la pantalla central de alta definición.