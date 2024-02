Setentas años y aún en la brecha

Publicado por JOAQUÍN MÉNDEZ ROSA Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Tras 25 años al frente de su exitoso e influyente `The Oprah Winfrey Show´ (1986-2011), que llegó a millones de espectadores, canaliza todo su imperio mediático a través de su empresa Harpo Productions. Cuenta en su palmarés el haber entrevistado a los personajes más relevantes del siglo XX y XXI. Los últimos y más mediáticos: los duques de Sussex Harry y Meghan Markle. Considerada como un icono nacional, el pasado 13 de diciembre fue incluida en la colección de la prestigiosa Galería Nacional de Retratos de Estados Unidos.

Nacida en Kosciusko, Misisipi, el 29 de enero de 1954, vivió una infancia difícil en tanto que a los nueve años fue violada, a los 13 se marchó de casa y a los 14 se quedó embarazada, si bien el niño falleció nada más nacer. Sin embargo, en su lucha salió adelante y logró su deseo de trabajar en televisión. Estudió Periodismo en la Universidad de Tennessee y, tras realizar todo tipo de trabajos, sería contratada por la emisora local de Nashville WTVF-TV para copresentar el noticiario vespertino. Así, Oprah se convertía en la primera mujer negra en obtener este puesto en Tennessee. Después, se trasladó a Baltimore y se incorporó a la WJZ-TV, donde realizó su primer «talk show», People Are Talking.

Su brillante trabajo la llevó hasta Chicago, donde la ABC le encomendó en 1984 el espacio de variedades de la mañana A.M. Chicago. El éxito del programa, con audiencias millonarias, llevó en 1986 a los productores a cambiar su nombre por el de The Oprah Winfrey Show para dotarlo de mayor personalidad y emitirlo a nivel nacional. Brillante y querida por el público, en 1995 amplió su contrato con la CBS, por una cifra millonaria no divulgada, contemplaba que continuaría con `The Oprah Winfrey Show´ hasta el año 2000, la producción de programas en «prime time» y la realización de nuevos proyectos para vídeo, multimedia y radio.

Destacada comunicadora, ha permitido que por sus espacios hayan pasado los personajes más significados de dentro y fuera de los Estados Unidos, y de todos los ámbitos sociales.

Ante ella se han confesado Elisabeth Taylor y su exmarido Larry Fortensky; la duquesa de York, Sara Ferguson; el baloncestista `Magic´ Johnson o el director Spike Lee. No obstante, destaca la entrevista en exclusiva que en 1993 hizo a Michael Jackson, tras 14 años de estricto silencio o más recientemente la realizada a los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle en la que ésta acusó a la Casa Real británica de racismo, señaló al Palacio de Buckingham por perpetuar mentiras sobre Harry y ella, y admitió que tuvo pensamientos suicidas por la presión que sufrió. A esta amplia relación de entrevistados se sumó la entonces primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton (1997); los candidatos presidenciales Al Gore y George Bush (2000); el expresidente Clinton (2004 y 2007); Tom Cruise (2005); Whitney Houston (2009) o Mark Zuckerberg (2010).

Simpatizante demócrata, desde 2007 apostó por Barack Obama a quien entrevistó en 2011 en uno de sus últimos programas en la ABC.

Generadora de opinión en Estados Unidos, sobre todo entre las mujeres, Oprah ha logrado que se disparen las ventas de un libro o un escritor que ella mencione. En paralelo, su espacio en la ABC alcanzó audiencias de 46 millones de telespectadores semanales en Estados Unidos y se emitía en 134 países de tal forma que llegó a ser el cuarto más visto de entre los sindicados, con 7,1 millones de espectadores.

En su canal OWN, presenta espacios como Oprah’s Master Class, Oprah’s Lifeclass, Oprah’s Next Chapter o el espiritual Super Soul Sunday . La revista Forbes la situó a mediados de los noventa a la cabeza de los personajes mejor pagados del espectáculo, del que desbancó al cineasta Steven Spielberg. Con una fortuna cifrada en 2.700 millones dólares, según la citada revista, ocupó durante años el puesto 20 entre las mujeres más influyentes del mundo.