PSOE: Una historia de amor, traición y venganza

Se levanta el telón. Un grupo de personas dirimen quién será el siguiente de ellos en caer. Nadie se fía de nadie. Se conocen demasiado bien para eso. Sobre la mesa, el cese de una compañera. Comienza el diálogo. Quien parece estar al frente toma la palabra para anunciar el nombre que será borrado del tablero. Lo pronuncia. El de la defenestrada y el de la compañera que la sustituirá. El siguiente en jerarquía permanece en silencio a pesar de que en el guión de la obra estaba escrito que le tocaba la réplica. Los presentes piensan que ese silencio es demasiado apabullante. Uno de ellos rompe el hielo y pregunta el porqué de la decisión al tiempo que defiende el papel que ha jugado en el guión de la historia quien ahora está a punto de ser borrada de escena. Todos callan hasta que interviene una de las últimas en llegar al grupo. «No va a cambiar nada —dice—. El peso de la provincia se mantiene». El telón desciende poco a poco. La trama continuará a poco más de 140 kilómetros de allí. —¿Que si será candidato del PSOE al Gobierno de la Junta de Castilla y León? Primero debe decidirlo él y luego también que la militancia lo decida, es decir, que se someta a primarias internas, porque el PSOE decide colectivamente y así nunca nos equivocamos...

Nada que no se haya dicho ya, nada que no haya estado pasando, nada que no demuestre de nuevo que la reyerta es la normalidad en política, su única sustancia inmutable, el algoritmo con el que se conjuga el juego del poder. Seis meses después —una eternidad en el mundo de la política— la dulce derrota de Pedro Sánchez se ha convertido en una travesía por los círculos infernales cuya última parada (no la última) le ha deparado hasta las puertas de la codicia. El episodio de presunta corrupción de Koldo García, saldado con la defenestración y el paso al Grupo Mixto de José Luis Ábalos, ha supuesto un seísmo en el Gobierno que se aupó hasta La Moncloa gracias al caso de corrupción del PP.

La debilidad del PSOE, larvada por la gestión de la amnistía y la pérdida de presencia en Galicia, comunidad en la que pasa a ser una fuerza residual, podría tener el descabello con los millones que supuestamente obtuvo la trama del asesor vasco en plena pandemia de covid con las mordidas por la venta de mascarillas que muchos califican de fake y que, por lo menos, no cumplían con las características de calidad que prometían.

Javier Alfonso Cendón, Nuria Rubio y Luis Tudancaramiro

Si atendiéramos los cantos de la Divina Comedia restan cinco hasta la traición pero, como ya se ha dicho, los espacios temporales se solapan. En medio de todo ello, el enfrentamiento se agudiza en Castilla y León a consecuencia de la debilidad interna del partido. Dicen fuentes del PSOE que el aliento que inflama los ánimos entre Castilla y León es precisamente la traición y el Yago que se mueve entre bambalinas, el secretario autonómico. Luis Tudanca, a decir de los ortodoxos, habría formado parte de un complot para preparar el día después de la victoria del PP de Alberto Núñez Feijóo. Junto a él estarían otros dirigentes, como el eurodiputado Ibán García del Blanco, el presidente del Principado, Adrián Barbón, la otrora vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, o la purgada Andrea Fernández, anterior número cuatro de la Ejecutiva sanchista y nueva ‘consejera’ áulica del responsable autonómico de los socialistas en la Comunidad. Sin embargo, la derrota del líder socialista fue tan dulce como la que desbancó a Felipe González del poder en 1996 y la amarga victoria de los populares impidió que, como los supuestos conspiradores habían previsto, el hundimiento de Pedro Sánchez pusiera en marcha una nueva etapa en el partido. En cambio, esa misma noche comenzaron las horas propiciatorias para cobrarse la venganza. Un alto cargo de la Comunidad asegura que los contendientes de la pelea no son el secretario provincial del PSOE de León, Javier Cendón, y Luis Tudanca. «El tema es muy simple. Cendón cuenta con todo el apoyo de Pedro Sánchez; es su hombre; y Tudanca es un apestado. Él y todos los apesebrados que tiene a su alrededor», añade socialista.

Si bien el secretario autonómico llevaba tiempo sin sentarse a la mesa del señor, el anuncio del nuevo Gabinete puso el marcador de la carrera a cero. Óscar Puente y Ana Redondo, exalcalde y concejala de Cultura de Valladolid, fueron elevados al cielo del Consejo de Ministros en una jugada en la que se advertía la decisión de Pedro Sánchez de cambiar las fuerzas del tablero con vistas a una eventual convocatoria electoral en CyL. A partir de ahí, todo lo que hemos visto en las últimas semanas...

Eduardo Morán junto a Nicanor Sen en una imagen de archivoJesus F. Salvadores

En la dialéctica entre el burgalés y el leonés, éste tiene más muescas en el revolver. Hasta ahora se ha cobrado las piezas de Andrea Fernández, Virginia Barcones y la anterior subdelegada del Gobierno en Valladolid, Alicia Villar. La que fuera delegada del Gobierno en Castilla y León fue sustituida por Nicanor Sen, mosquetero de Javier Cendón, ex diputado de Turismo y exalcalde de Cistierna. Al pulso respondía el procurador burgalés con el cese de Nuria Rubio como viceportavoz del PSOE en las Cortes. Rubio, secretaria de organización del partido en la provincia, fue sustituida por Yolanda Sacristán —también leonesa— y próxima a la ejecutiva autonómica. En juego, 80.000 euros anuales que hasta ahora percibía la lacianiega y que pasan a manos de Sacristán. «Todos son iguales. ¿Desde cuándo los puestos vienen acompañados por el nombre de quienes que los tienen que ocupar?», ironizaba un antiguo líder del PSOE, hoy apartado de la política activa. Otros se muestran aún más claros. «La ejecución de Nuri viene de atrás, de la confección de las listas a las generales». Los que hablan así dan un nombre, el de Manuel Arribas, diputado por Ávila, amigo estrecho —dicen— de Nuria Rubio al que Ferraz impuso en detrimento de Yolanda Vázquez, candidata de la ejecutiva autonómica al Congreso. La desautorización de Ferraz se produjo solo 48 horas después de que el PSOE abulense definiera sus candidaturas, un agravio que ahora se estaría cobrando Luis Tudanca.

«¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado la respuesta de la ejecutiva provincial, advirtiendo a Tudanca contra la escalada y haciendo valer, al tiempo, su condición de agrupación más numerosa de Castilla y León. Nunca se había visto nada igual y eso es un cambio de paradigma», alertan fuentes del partido que añaden que la crisis ha de mirarse con la clave del desgaste al que ha llevado un periodo político marcado por demasiadas elecciones consecutivas. «Si empleáramos el mismo tiempo en trabajar que en acuchillarnos tendríamos más influencia y mejores resultados», sostiene un cargo municipal de la provincia. Y es que son muchos los que insisten en la necesidad de no contar cuitas a la prensa. «Lo que pasa en el partido se tiene que quedar en el partido. Hay que discutir las cosas en los órganos correspondientes y no vocearlo», advierten al tiempo que subrayan que el «ordeno y mando» es una estrategia de corto recorrido. «Al final todos hacen lo que ven hacer al de arriba», añaden en referencia al autoritarismo de Ferraz y a la ausencia de crítica interna.

El presidente del Principado, Adrián Barbón (i), y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.EFE/ J.L.Cereijido

El último en hablar ha sido el que fuera presidente de la Diputación de León. Eduardo Morán, presente como presidente de la ejecutiva autonómica en la comisión ejecutiva que defenestró a Nuria Rubio, prefería ponerse de perfil y evitó hablar de crisis interna. Calificaba de forma positiva el trabajo de su compañera pero al tiempo aseguraba que los cambios forman parte de la normalidad. «Sabemos que siempre estamos provisionales en todos los puestos», añadió.

No son pocos los que susurran en el oído de cuantos quieren escucharlo que el alcalde de Camponaraya —con una de las agrupaciones más numerosas del PSOE en la provincia; alrededor de cien afiliados— considera que él no se quejó ni realizó declaraciones públicas cuando le desalojaron de la Diputación para lograr el poder en el palacio de los Guzmanes previo pacto con la UPL. Los socialistas consultados consideran que la presencia de Eduardo Morán en Valladolid para estar en la ejecutiva no es baladí. «Tiene mucho mar de fondo porque no suele hacerlo, con lo que el hecho de que asistiera precisamente a esa resulta, cuanto menos, revelador», destacan sugiriendo que la relación entre éste y el secretario provincial no pasaría por el mejor momento.

Andrea Fernández y Tudanca, en Valladolid.Eduardo Margareto

Un procurador de las Cortes de Castilla y León asegura que la lucha es la consecuencia de la necesidad de colocar los peones necesarios para la batalla que se abriría en el caso de que Alfonso Fernández Mañueco decidiera convocar elecciones. «En el partido (PP) hacen trákings de forma continua para calcular las posibilidades de obtener mayoría absoluta y sacudirse en el mismo golpe a Vox e Igea», destacan. En esa probable realidad se abriría el campo de batalla para designar al candidato socialista y por lo que los soldados de uno y otro bando cuentan no hay un resultado claro.

Luis Tudanca llegó a la secretaría del PSOE autonómico el 5 de octubre de 2014 tras una crisis en la que la mitad de la ejecutiva abandona al palentino Julio Villarrubia. Los nombres que aúpan al burgalés al poder autonómico de los socialistas son los que a día de hoy rodean al presidente del Gobierno: Óscar López, director del Gabinete de la Presidencia, y Óscar Puente, ministro de Transportes. Tudanca logra la secretaría general del PSOECyL con el apoyo de las provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia y Zamora. Le aportan el 54,85 por ciento de los apoyos, en concreto 3.641 votos. Por su parte, Javier Cendón ganaba las primarias frente a Diego Moreno en 2017. A diferencia de Tudanca no contó con el apoyo de la Federal y consiguió la secretaría general de los socialistas de León por la mínima: 71 votos y el 51,3% de los votos. En su haber estaba el aparato de la provincia: Celestino Rodríguez (anterior secretario general), Miguel Martínez, Francisco Fernández y José Luis Rodríguez Zapatero.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca y la ministra de Igualdad, por entonces portavoz socialista en las Cortes, Ana Redondo en el 2014. Eran otros tiemposNACHO GALLEGO

¿Cómo estarían repartidas las fuerzas en el caso de que se convocaran Primarias? Fuentes socialistas destacan que uno de los problemas que hay en León es que el partido ha dejado de convocar los órganos de gestión y decisión. «Al principio había ejecutivas semanales que pasaron a ser mensuales y que ya no se celebran», dicen y añaden que los comités deben de convocarse dos veces al año. «Se celebró uno en julio para ratificar las listas a las Cortes y duró diez minutos», lamentan. El representante de una de las agrupaciones leonesas sostiene que Javier Cendón se guía por la amistad y la lealtad a la hora de realizar nombramientos. «Y eso es peligroso porque en una guerra interna no te sirven de contrapeso».

Según aseguran fuentes del partido en la provincia, Luis Tudanca sólo contaría con el apoyo de Burgos y Ávila y apuntan León, Valladolid y Soria al bando de Ferraz. No obstante, en León, que cuenta con el mayor número de afiliados de la Comunidad —3.100 de un total de casi diez mil repartidos entre 66 agrupaciones— no hay nada claro después de que el secretario de la capital, José Antonio Diez, venciera en mayo del 2022 a la candidata del ‘aparato’, Pilar Carnero. San Andrés del Rabanedo y Ponferrada van a la zaga en número de votos. «El Bierzo aglutina alrededor de 700», calculan y recuerdan además las afiliaciones ‘fantasma’ que tuvieron lugar en León y San Andrés. «No hay nada seguro, pero las decisiones tomadas por la ejecutiva con algunos candidatos en las elecciones municipales —caso de Fabero, Toral de los Vados o Torre del Bierzo— pueden abrir el espectro de posibilidades».

En medio de todo ello constatan el apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero al proyecto de Ferraz para cambiar al candidato en CyL. «Se ha convertido en un talismán para Pedro Sánchez hasta el punto de que suena para acudir a las elecciones europeas», aseguran.

En cualquier caso, la arena de la pelea se parece más a OK Corral que a un debate diplomático», explican al tiempo que recuerdan la frase de Confucio: «Si buscas venganza, cava dos tumbas». Y es que las crisis políticas casi nunca se saldan sin bajas. El politólogo Pedro Villanueva explica que la razón está en que la evolución de los partidos políticos no es pareja al desarrollo democrático en nuestro país. «Mantienen prácticas caciquiles, y prima el control de las bases como deber fundamental del líder para asegurar su puesto de poder y el de sus afines», manifiesta. Defiende que hay muchos motivos que desatan las crisis internas en los partidos y defiende que todos buscan lo mismo: el control del partido y el poder. «Por esta razón, los cambios en los puestos directivos del partido tan sólo dan lugar a una mutación que busca de nuevo, y ansiosamente, afianzar sus puestos remunerados dentro de la estructura orgánica del partido».

Villanueva añade además que los líderes de los partidos imponen un férreo control de las bases y colocan a sus afines en los puestos más determinantes, donde controlan herramientas que otros miembros no pueden utilizar para elaborar una estrategia de acceso al poder: listas de afiliados, recursos económicos, recursos jurídicos... «En muchos casos, colocan a familiares directos tanto en el partido como en las listas electorales para asegurar su elección. De este modo, el partido se convierte en una agencia de colocación donde los afines al líder obtienen los mejores resultados, en detrimento de los perdedores», lamenta.

El experto se muestra contrario a las actitudes con las que los responsables de las ejecutivas de los partidos deciden en muchas ocasiones cargar contra cargos elegidos por los afiliados o por no comulgar con lo que ellos dictan y subraya que la mayoría de los partidos políticos no representan una opción ideológica sino que son personalistas donde impera la adoración al líder en detrimento de los proyectos y solución a los problemas que debe afrontar la sociedad. «El debate de la crisis de los partidos no es nuevo. Surge a principios del siglo XX con la ley de hierro de la oligarquía, que asevera que toda organización se burocratiza quedando en manos de una minoría», dice y critica que los políticos sean profesionales de la política: «Hacen carrera dentro de los partidos, se solidifican en ellos como funcionarios del partido preservando sus intereses y los convierten en auténticas agencias de colocación».

