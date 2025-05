La belleza silenciosa

Publicado por María Muñoz Rivera Creado: Actualizado:

Actrices como Anne Hathaway y Lindslay Lohan sorprendían en medios de comunicación y redes sociales: cutis tersos y brillantes, facciones marcadas, rostros armoniosos y ni rastro de volúmenes exagerados o rasgos que evidencien la presencia de medicina estética. La «estética silenciosa», como la denominan desde la clínica, promueve resultados imperceptibles a simple vista, pero evidentes en el bienestar del paciente. «Nos piden verse con buena cara, no cambiarse. Quieren seguir siendo ellos mismos, pero con un aspecto descansado y saludable», subrayan. Este nuevo enfoque no implica renunciar a la medicina estética, sino utilizarla con mesura y conocimiento anatómico riguroso. En lugar de tratar el rostro como una serie de zonas aisladas, se analiza cada caso de forma global. «Un diagnóstico 100% personalizado es esencial. Sin él, es imposible obtener resultados naturales», insisten. Entre los tratamientos más demandados dentro de esta filosofía están los neuromoduladores para suavizar arrugas dinámicas, el ácido hialurónico para reponer soporte y firmeza, y la luz pulsada o los «peelings» químicos para mejorar la calidad de la piel. «Siempre buscamos resultados armoniosos e integrados. La cara no debe parecer retocada, sino en equilibrio», explican las doctoras. La clave está en evitar el «efecto parche» y tratar el rostro como un conjunto. «Uno de los mayores errores es tratar las caras en serie», inciden. Esta tendencia, alimentada por redes sociales, ha dado lugar a fenómenos como la «alienización» en pacientes jóvenes, con pómulos sobredimensionados, mandíbulas marcadas y labios hipertrofiados, o el «pillow face» en mayores, rostros hinchados. «Cada cara debe ser única e irrepetible. Si el resultado parece artificial, es que no se ha tratado con rigor médico, sino de forma estandarizada», resumen sobre una de las claves para diferenciar un buen trabajo de medicina estética. A este contexto se suma el papel de las redes sociales y de algunos referentes públicos que, aunque promueven una imagen natural, muchas veces no reconocen el uso de tratamientos estéticos. «Cada vez más celebrities admiten que se cuidan, lo cual es positivo. Pero cuando niegan los retoques evidentes, envían un mensaje confuso a la sociedad», explican. Esta ambigüedad puede generar frustración y expectativas irreales, sobre todo entre los más jóvenes. Por eso, desde Mira+Cueto insisten en que «no se trata de parecerse a alguien famoso», sino de potenciar lo propio. «Nos han pedido los labios de Angelina Jolie o los ojos de Jessica Goicoechea. Pero no trabajamos así. El tratamiento debe nacer de un análisis médico del rostro, no de una comparación con otra persona», afirman. En su consulta, todo parte de un estudio detallado del rostro en reposo y en movimiento. Este análisis exhaustivo permite identificar las tendencias individuales del envejecimiento y anticiparse a ellas. «Nuestra labor también implica saber decir no. Si un paciente solicita algo que no es adecuado para su fisionomía, lo explicamos con argumentos médicos y no lo hacemos», sostienen. La ética, para ellas, es inseparable del ejercicio profesional. «Cuando alguien dice «te has hecho algo» en vez de «qué buena cara tienes», es que algo ha fallado».