Por la ruta de Drácula y los osos

Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN FRESNEDA En ruta por Transilvania Creado: Actualizado:

Dicen que si no recorres la Transfăgărășan, no sabes lo que es hacer curvas. No exageran. Esta serpenteante obra de ingeniería que atraviesa los Cárpatos rumanos no solo ofrece 90 kilómetros de asfalto y adrenalina: es un rito de paso para quienes hacen de la moto una experiencia de vida.

La montaña impone, pero lo que verdaderamente impresiona son los ojos de los osos que nos observan desde el arcén. Más de una decena, algunos con crías. No hay vallas. No hay guías. No hay normas. Solo naturaleza cruda y salvaje. Y ahí estamos nosotros, los 14 moteros que llegamos desde León, con el motor rugiendo entre la belleza y el peligro.

Es el ecuador de una aventura que comenzó en León y atraviesa ocho países, con una misión que va más allá del turismo: capturar el alma del Este, con el viento en la cara y los sentidos despiertos.

Antes de adentrarnos en Transilvania, habíamos descendido al corazón de la tierra en la mina de sal de Turda, un santuario subterráneo donde el silencio tiene eco. Más tarde, pasamos por Sighișoara, la ciudad de Vlad Tepes, el príncipe que la historia y Bram Stoker convirtieron en mito. Y al fin, el castillo de Bran: un escenario de leyenda que nos abrió sus puertas en exclusiva, a la televisión de León, de noche, con las sombras cómplices de nuestra visita y siendo visto en directo por miles de leoneses a más de 3.000 km de distancia.

Este viaje en moto no es solo avanzar. Es también convivir. Y a veces, la tensión se nota. Las jornadas de 15 horas, el cansancio acumulado, los desacuerdos por una parada o una comida… Pero cuando se encienden las luces de emergencia, también se enciende la hermandad. Porque este no es un grupo de turistas: es una caravana de vida sobre dos ruedas.

José Miguel se ganó el aplauso por su humor, incluso tras una caída que averió su moto, pero raudos y veloces acudieron en su ayuda Javi y Ramiro. Marina hizo de lo que es, médico, ante los inevitables golpes del camino. Ongay fue el primero en avistar un oso. Teson, punta de lanza, mantuvo al grupo unido con su localizador natural incorporado. Roberto en perfecta consonancia para atender a todas las necesidades del grupo. Bachi pendiente siempre de su pata cabra, Quique y Julio ondeando siempre que pueden la bandera de Cármenes, Ablanedo y su saludo a quien ve de uniforme, Jose y su alegría contagiosa, y José Cruz que resiste como un titán con sus problemas de espalda, cada uno con su papel, su historia, su forma de entender el viaje. Y todos, sin excepción, escribiendo esta crónica con gasolina y amistad.

Pasamos por la locura organizada de Italia, la armonía urbana de Eslovenia, las cicatrices aún abiertas de Croacia, Serbia y Bosnia. En estos países, la guerra no es pasado: es una ausencia palpable. Falta una generación entera de hombres, como si el tiempo se hubiera llevado a todos los que hoy tendrían 70 años.

Ahora, tras más de 6.000 kilómetros recorridos, regresamos con la certeza de que el viaje no termina al volver. Porque cada curva vivida deja una marca. Y porque entendimos que hay un lenguaje universal —el saludo motero en forma de «V»— que une a los que no se conforman con mirar el mundo desde la ventana.

En León no tenemos la Transfăgărășan, pero tenemos Riaño, Babia, los Beyos, Arbas, Luna… No hace falta salir del mapa para vivir la emoción de la carretera. Solo hace falta salir. Por eso, León no es solo un destino: es el circuito perfecto. Y quienes lo recorren lo saben bien.

En este viaje rodamos por muchos países, pero fue sobre todo un viaje hacia nosotros mismos. Y como todo gran viaje, dejó más preguntas que respuestas. Pero también una certeza: ser motero es un privilegio. Ser motero en León, aún más. Gracias a todos los que, con moto o sin ella, se sienten atraídos por la vida, por las experiencias y por la actitud.

Esta aventura será contada en un 'docureality' de 15 capítulos donde nada pasará desapercibido. Veremos la vida tal y como es: con sus dificultades, con sus emociones, con sus riesgos… pero también con esa capacidad tan extraña —y tan humana— de transformarse y de vivir cada momento de forma distinta.

Será en octubre, con el estreno de la nueva temporada de La8 León, cuando se emita este reality único de convivencia entre 14 apasionados moteros que han pasado —juntos— del riesgo a la emoción, de la alegría a la tensión. Como cuando das gas y sientes el aire en la cara: directo, limpio y real.