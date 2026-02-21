El primer aleteo de las abejas en español

Son apenas 33 folios y 109 documentos cuya pervivencia es milagrosa. Atravesó las tribulaciones de la historia para llegar hasta aquí con la huella de la destrucción a sus espaldas —cuatro folios arrancados en el primer cuadernillo y el quinto casi en su totalidad— pero «vivo». Destaca el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja que, como en las palabras de Maquiavelo en El Príncipe, en este tesoro todos vieron lo que parecía y pocos lo que era y la propia María Josefa Sanz Fuentes, una de las expertas que han analizado este tesoro, asegura haberse formado una primera impresión negativa del libro. Durante años se conservó en el gran archivo-biblioteca de Roque Pidal y Bernaldo de Quirós — que también atesoraba parte del Códice del Mío Cid copiado por Per Abbat— y, con posterioridad, fue cedido a la Universidad de Oviedo. Es el cartulario de Froncea uno de los hitos del momento ancestral en el que el latín comenzó a alumbrar las primeras gestas del español, del «castellano de los albores», como destaca Santonja. Publicado por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua con el apoyo de la Real Academia Española, reúne documentos de un periodo que va desde el 780 al 1.260 unidos en un solo abadiato y conservados gracias a la labor de un monje que los copió en el siglo XIII y que fue recopiado dos siglos más tarde por el obispo de Burgos.

Veinte años de estudio han empeñado David Peterson, la citada Sanz Fuentes y Sonia Serna en estudiar el cartulario que acaba de ser presentado dentro de la colección Beltenebros. Se suma así a los cartularios y becerros gótico y galicano de Valpuesta, al cartulario y becerro gótico de Cardeña, las glosas Silentes y la Nodicia de Kesos, la colección que desvela cuál fue la ruta temporal y espacial del español en sus albores. El inédito cartulario de Froncea está, según Peterson, al mismo nivel de Valpuesta y no solo por su contenido lingüístico, puesto que ofrece una ventana a la Castilla condal: donaciones de tierras, molinos, viñedas y dehesas, que reflejan un paisaje densamente explotado así como la expansión del monasterio hacia zonas como Atapuerca, Agés y Briviesca. Ubicado en la localidad de Arlanzón, solo quedan las ruinas de lo que una vez fue un poderoso conjunto monástico cuya primera referencia data del año 931, cuando un matrimonio dona al monasterio y a su abad, Íñigo, una docena de tierras en el territorio de Burgos. Uno de los documentos más sobresalientes se escribió en el 974 debido a la donación de colmenas con abejas, uno de los primeros testimonios escritos en castellano. Dice textualmente:

de rex mobile cauallo et uobes et duas bacas cum suo annoio et colmenas cum auejas et orto cum suos pomerios et II ferragines conclusas et II agros. Se trata, en suma, de documentos desconocidos sobre la historia de Castilla. Los primeros, sobre la época condal, anterior a los reyes de Castilla, son los más novedosos». Como recuerda José Antonio Pascual, académico de la RAE y doctor en Filología Románica, la sustitución del latín medieval por el castellano en los documentos de la Cámara Regia termina por extenderse a los que escriben en los centros eclesiásticos, incluso en los que no tienen la condición de privados. Además de analizar numerosos vocablos —destaca

scribere, facere, titulare, pingere, translatare, sacerdos, confessor o notarius— el profesor se refiere a las «briznas de cotidianidad» que hace que el amanuense se haga visible en el cartulario al apartarse del contenido medular del escrito. Así, Blasius le pide al lector que le recuerde a cambio de lo cual le desea la protección divina. «Guiños de este tipo por parte de quienes escriben documentos jurídicos coinciden con los que hacen de vez en cuando los copistas de aquellos textos literarios, para desquitarse de lo penoso de su esfuerzo que se consumaba por la finalización de la obra y que se traducía en el desahogo que en algunas ocasiones contenían los colofones». Pascual también señala que el alboroque de Froncea coincide con su aparición en los documentos medievales leoneses, contraviniendo la distinción medieval que existió entre el occidente leonés (alboroque) y el oriente castellano (robla). «Basándonos en los datos de Morala, esta distribución moderna en el habla rural mantiene la diferencia histórica que se dio en la Edad Media entre el norte y el sur de las márgenes del Duero. La primera referencia a San Miguel de Froncea data del año 931 según afirma Peterson, cuando un matrimonio dona al monasterio y a su abad Íñigo una docena de tierras en el territorio de Burgos. «Al año siguiente se documenta la adquisición y delimitación de la dehesa que circunda el propio monasterio. Este segundo texto nos informa de la consolidación y confirmación de la abadía, pero no menciona su fundación, y por lo tanto debemos entenderlo como una entidad ya operativa, y según el testimonio de Froncea 14, ya en 931 con un ámbito de operación bastante extenso», recoge el historiador y profesor de Medieval de la Universidad de Burgos en su estudio

La trayectoria histórica de Froncea y Oca. «Si tenemos en cuenta que al contemplar los textos del cartulario estamos ante copias de copias que probablemente hayan sido retranscritas de una letra visigótica original, quizás no debe extrañar encontrarnos con algunos errores de transmisión. Admitido esto, en general la escala y el alcance modestos de estos textos no levantan excesivas sospechas sobre su autenticidad. En ocasiones aparecen un giro retórico o un uso léxico sorprendentes, pero el contenido de la mayoría de estos textos tempranos rezuma autenticidad».