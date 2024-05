Cuando fallan las rodillas

La rodilla y la cadera son las articulaciones que más sufren la artrosis. Son las articulaciones que cargan peso a lo largo de toda la vida. «Es mucho menos frecuente la artrosis en el hombro, en el codo, en otras articulaciones que no cargan peso», explica el doctor Luis Díaz Gállego, jefe de la Unidad de Rodilla del servicio de Traumatología del Caule. Uno de los problemas más frecuentes que tienen que tratar son los problemas en la rodilla derivados de la alteración de cartílago.

La edad es la principal causa de la desaparición progresiva del cartílago articular que provoca dolor y problemas de movilidad. En personas más jóvenes se puede dar este problema en relación con traumatismos previos, problemas reumáticos o alteraciones del eje de carga de la extremidad, explica el traumatólogo.

«El tratamiento con células madre es esperanzador pero aún hay resultados contradictorios y es muy caro»

El tratamiento farmacológico de las lesiones del cartílago puede ser sólo sintomático (analgésicos, antiinflamatorios, etc) o a través de fármacos que modifican el curso de la enfermedad. En los casos más leves se prescriben fármacos orales como son el condroitín sulfato y glucosamina.

Otro fármaco que se utiliza con bastante frecuencia son las inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico. Este tratamiento se hace directamente en la consulta con pacientes que mucghas veces llegan indicados para cirugía. «Tengo pacientes que llevan años haciéndose la inyección de ácido hialurónico durante años cada ocho meses y les funciona», afirma.

Inyección de ácido hialurónico en la rodilla de un paciente.DL

En los grados moderados y severos «estamos usando mucho y con buenos resultados los factores de crecimiento (plasma rico en plaquetas). «No son células madre. Es un concentrado de plaquetas de la sangre del propio paciente. Dentro de las plaquetas hay factores de crecimiento y factores inhibidores de la inflamación», precisa el especialista. Las plaquetas pueden conseguir tanto una reducción de la degradación del cartílago como una mejoría de la sintomatología del paciente (dolor y pérdida de movilidad).

El tratamiento que está más en boga con ensayos clínicos y resultados muy prometedores son las células madre. En León no se hapuesto en práctica «porque no están aún estandarizado», comenta Díaz. El procedimiento consiste en extraer las células madre de la médula ósea, se cultivan, se diferencian hacia condriocitos, que son las células del cartílago y una vez multiplicadas en el cultivo se inyectan en la rodilla. «Los resultados son esperanzadores, pero las publicaciones que hay al respecto son un poco contradictorias, además de que es un procedimiento to caro», subraya el especialista.

Se está aplicando en algunos hospitales a deportistas de alto rendimiento dentro de la fase de ensayos clínicos.

El principal problema del cartílago es que «es un tejido que no tiene vasos sanguíneos». A la hora de realizar tratamientos con células madre, la implantación no tiene la misma eficacia que en otras zonas del cuerpo. «Se inyectan dentro de la articulación, pero nos faltael andamiaje para que las célulasentren dentro de la matriz cartilaginosa y consigan crear cartílago».

Rodilla sana.DL

De esta manera, el tratamiento con células madre es superponible al de las plaquetas porque lo que buscan es mejorar la función y disminuir el dolor del paciente, pero en ningún caso reconstruir el cartílago perdido.

De momento, es imposible reconstruir el cartílago, «salvo que sean lesiones muy circunscritas y pequeñas». En este caso se puede reconstruir biológicamente. «Hacemos un injerto —que puede ser de banco de tejidos o autoinjerto— y sacamos unos cilindros de hueso y cartílago donde ese cartílago no se utiliza e implantamos esos mismos cilindros de hueso con cartílago en la zona que está dañada», explica. Se trata de una cirugía que se llama mosaicoplastia que puede realizarse incluso con artroscopia.

La problemática del cartílago se ve con mucha frecuencia en el Hospital de León. «Tenemos una población muy mayor e intentamos limitar las indicaciones de la prótesis de rodilla, para la que hay una enorme lista de espera, utilizando este tipo de tratamientos», admite el jefe de la Unidad de Rodilla del Caule.

De 37 pacientes vistos en una mañana a ocho se les aplicó la inyección de ácido hialurónico y a otros cinco el plasma, lo que da una idea de la relevancia que estos tratamientos tienen en las consultas. «Estamos deteniendo un poquito la implatación de prótesis y la lista de espera». El año pasado se implantaron en el Hospital de León 430 prótesis de rodilla.

Traumatología está desbordada por la demanda de pacientes. El año pasado se atendieron en el área sanitaria de León unas 110.000 consultas y revisiones en Traumatología. «A partir de la pandemia, tanto la lista de espera de consulta como de cirugía ha aumentado muchísimo después del covid», señala el médico.

Rodilla dañada.DL

Para reducir esta demanda sería necesario, entre otras cosas, que en Atención Primaria pudieran asumir ciertas patologías. «Si Primaria estuviese en una situación buena, intentaríamos que solucionasen parte de los problemas de los pacientes. Pero tenemos que entender la altísima presión que tienen y nos adaptamos a lo que tenemos».

La Unidad de Rodilla y Hombro del Caule existe desde hace más de 25 años, y cuenta en la actualidad con 8 miembros. «Puedo presumir de que dirijo un equipo de profesionales excelentes dedicados a la patología de la rodilla y el hombro». Además de prótesis de rodilla, se hacen muchos otros tratamientos en la rodilla, como ligamentos cruzados,artroscopias, osteotomías y otras cirugías.

La ayuda de la fisioterapia

El tratamiento de fisioterapia de la artrosis de rodilla es una de las herramientas a las que recurre la población afectada para fortalecer la musculatura y buenas hábitos. Con la aplicación de diferentes técnicas de fisioterapia se consigue disminuir el dolor y combatir la inflamación y mantener o aumentar si es posible la movilidad articular.

Otro objetivo de este tratamiento es aumentar la estabilidad articular mediante la prevención de la atrofia muscular y retrasar la evolución de la enfermedad. La fisioterapia ayuda a mantener la independencia funcional, prevenir las deformidades y contracturas y establecer medidas de ahorro articular.

Por regla general, estos tratamientos se hacen de forma privada. Es la opción a la que se ven abocados muchos pacientes que no son candidatos a derivarse a Traumatología desde Atención Primaria y a los que se les prescribe, en la consulta de su médico de familia, antiinflamatorios y analgésicos para los síntomas y glucosaminas y condroitin sulfato para ralentizar el deterioro.