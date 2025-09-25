Ricardo Mencía, traumatólogo: "Una caída puede ser mortal en personas mayores"

Las fracturas por fragilidad o baja energía son una de las principales causas de ingreso hospitalario. Son las que se producen por caídas o por simples movimientos en personas mayores y en las cuales la osteoporosis o la fragilidad por enfermedades neurológicas son las causas de base.

Las fracturas de baja energía son las que se producen en casa o en la calle, por un tropiezo o un simple movimiento. Se diferencian de las alta energía, como las causadas en accidentes de trabajo o de tráfico.

El traumatólogo Ricardo Mencía Barrio, del cuadro médico del Hospital San Juan de Dios y que ha sido jefe de la Unidad de Cadera del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) hasta 2021, deja constancia de la abundancia de esta casuística.

Las fracturas de cadera, hombro, húmero, muñeca... son algunas de las que se atienden con más frecuencia en las urgencias hospitalarias. La mayoría requieren intervenciones quirúrgicas.

Este problema requiere cada vez más recursos sanitarios y la implicación de traumatólogos y ortogeriatras. «La caída puede ser mortal en una persona mayor», subraya el doctor Mencía.

«Hace años nos llegaban pacientes con roturas de cadera de 70 años, ahora nos llegan hasta de 90 y 100 y más años y hay que operarles porque, si no, se morirían de dolor», explica. Por lo general, son pacientes polimedicados por otras enfermedades de bases y muchas veces hay que retrasar la operación por los tratamientos anticoagulantes. A mayores, suelen presentar problemáticas personales cuando reciben el alta.

«La fractura de cadera es una catástrofe y las caídas una de las principales causas de muerte para las personas mayores», añade el especialista. El 5% fallecen en el hospital y muchos vuelven a casa con una pérdida de autonomía. Cuidar la vista y despejar la casa de objetos que puedan dar lugar a tropiezos evidentes son otras medidas que se pueden adoptar para prevenir caídas.

La osteoporosis es la principal causa de las fracturas de cadera. La propia fractura puede provocar la caída de una persona, aunque el doctor Mencía es cauto y señala que no se puede generalizar. «Si una persona se cae porque tiene ya una fractura o se fractura la cadera porque se cae es la pregunta del millón. Pero muchas veces no se puede saber», apunta. «Siempre hay una base que suele ser la osteoporosis, aunque también atendemos a personas más jóvenes que sufren fracturas de fragilidad por párkinson, alcoholismo o problemas neurológicos», añade.

El trabajo conjunto de los especialistas puede predecir el riesgo de caídas en personas mayores. Además, llevar una vida saludable (caminar, tomar el sol y controlar la vitamina D) es un factor de protección frente a esta problemática que se acrecienta con el aumento de la esperanza de vida.

El doctor Mencía, que ha investigado y publicado artículos sobre esta problemática, incide en la importancia de la vitamina D. «Curiosamente, en los países escandinavos donde hay menos sol tienen menos déficit de vitamina D. Posiblemente se suplementan más o tienen más conciencia de practicar deporte moderado», precisa.

Una problemática sanitaria y social de plena actualidad.