Raúl García Vega: «Ser del Teléfono de la Esperanza es algo especial»

Raúl García Vega tiene muchas facetas en su vida, pero «ser del Teléfono» es una de las que siente más satisfacción en este momento de su vida. «Llevar el chaleco del Teléfono de la Esperanza y sentir que perteneces a algo es muy especial», reconoce este voluntario con auricular de la esperanza desde hace diez meses.

Detrás hay dos años de formación y un contacto antiguo con el Teléfono de la Esperanza. «Hace años hice el taller de autoestima y me animé a hacer otro. Entonces me planteé aportar mi granito de arena al conjunto y, egoístamente, tengo que confesar que me aporta bienestar», explica.

Raúl García Vega tiene una discapacidad visual grave a causa de un accidente de moto. El 25 de noviembre de 1999 volvió a nacer. Aparte de los traumatismos sufrió una estenosis total y solo podía respirar por el traqueostoma que le practicaron. No tenía voz. «Me decían que tenía dependencia psicológica de la cánula. ‘Raúl, estás aquí porque quieres’», hasta que dieron con el problema y tuvieron que reconocerlo.

«Fue duro. Les he perdonado y mi familia también, porque al final el resentimiento al único que hace daño es a ti». «Llevo más tiempo de vida sin vista que con ella», dice con su siempre sarcástico humor. «No había planeado esto nunca, así que ya sabes: planea lo que quieras que luego la vida ya te dirá», añade.

Hace unas semanas la visita de un niño al Teléfono de la Esperanza le hizo pensar. «Ojalá que yo, con 13 años, hubiera conocido esto. Quizás hubiera dicho. Voy a frenar el ritmo de fiesta-curro-fiesta. Pero. bueno, he llegado con 46 y voy a ver si puedo ayudar». La experiencia es muy reconfortante. «Estoy encantado, es un tipo de voluntariado que se adapta a mi discapacidad y es muy guay trabajar hombro con hombro con gente ‘chula’», comenta.

Con su lupa especial toma notas con letras grandes en un cuaderno para dejar constancia de la llamada. Al principio, empezó con ayuda. «Me apuntaban preguntas para guiarme». Era un proceso de «coescucha». Todavía no ha tenido que enfrentarse a una llamada de alguien que tuviera ideas suicidas. «Un día me llamó alguien eprimido. Su tono de voz estaba en 2 sobre 10. Me fue contando que tenía una hermana problemas de adicción. Poco a poco fue subiendo el tono y pasó de 5 a 7 y terminó en 9».

«Me emociono», reconoce Raúl sobre su experiencia en el Teléfono de la Esperanza. «Simplemente escuchar a una persona y el bien que le puedes hacer sin exponer nada, es reconfortante». El voluntario recomienda cien por cien acudir a los talleres. «Me descubrí a mí mismo en el taller de autoestima. Allí entendí que nos abríamos en canal y nada sale de ahí. En los talleres posteriores lo he reafirmado».

Hablar sin filtro, sin ser políticamente correcto que ni siquiera surgen en un café con un amigo es algo inigualable por su potencial sanador. Raúl, que se recupera de una lesión el tobillo, quiere volver a estar activo en Pandetrave, el club de senderismo inclusivo del que fue presidente.

En su segunda vida ha aprendido quiromasaje, osteopatía y acupuntura. «Al principio tenía más miedo a las agujas que a la nube, pero gracias a compañeros de Galicia aprendí a hacerlo con un tubito fiador. Es tan sencillo como pinchar una aceituna».