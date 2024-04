Skoda Superb Combi. Nueva generación…

Publicado por Javier F. Zardón León Verificado por Creado: Actualizado:

Nuevamente… buque insignia. Más espacioso, confortable y seguro, el nuevo Superb Combi, con potencias que oscilan en tre 150 y 265 CV, luce una reconocible estética… al primer golpe de vista: distintiva parrilla octogonal, perfilados faros ‘Matrix LED’ de innovador diseño; mientras algunos detalles exteriores —nuevo logo 2D y letras en el portón trasero— acaban por realzar su aspecto visual.

Con un coeficiente de penetración de 0,25, el renovado Superb Combi se convierte en el Skoda más aerodinámico en la historia de la marca checa: parabrisas más inclinado, tendida línea de techo con un alerón alargado y con aletas laterales y rediseñados retrovisores exteriores; complementado, todo ello, con unas llantas aerodinámicamente optimizadas y un paragolpes delantero con ‘cortinas de aire’, optimización que también se advierte en la zaga (grupos ópticos y paragolpes).

Otra interesante característica activa viene dada por el asjuste automático de la refrigeración de los frenos delanteros, aprovechando el flujo de aire del ventilador del radiador; mientras los deflectores situados por delante de las ruedas delanteras, y las perfeccionadas cubiertas de los bajos de carrocería, mejoran aún más el flujo de aire en la parte inferior del coche.

En el interior, se adopta una pantalla independiente de infoentretenimiento (13 pulgadas) y una ordenada consola central, con la palanca selectora de velocidades desplazada ahora a la columna de la dirección. También por primera vez se ofrece la opción del ‘Head-up Display’, para proyectar datos en el parabrisas y, en el capitulo práctico, se incrementa en una treintena de litros la capacidad del maletero (690 litros).

Tres acabados conforman el catálogo del nuevo Skoda Superb Combi, cada uno de ellos con diferentes ‘Desing Selections’.SKD

En lo tocante a cotas exteriores, nuestro protagonista crece 40 milímetros en longitud (4,90 metros) y 5 en altura (1,48 metros), mientras se ha reducido en 15 milímetros la anchura (1,84 metros).

Seis tonos metalizados y dos sólidos, conforman la paleta de colores del Superb Combi, media docena de ellos de nueva factura: ‘Blanco Purity’ y los acabados metalizados ‘Plata Pebble’, ‘Negro Ebony’, ‘Azul Cobalt’, ‘Rojo Carmine’ y ‘Amarillo Ice Tea’; mientras se mantienen en catálogo los conocidos ‘Azul Energy’ y el ‘Gris Graphite’ metalizados.

La gama de llantas de aleación —de serie— abarca desde las plateadas ‘Sagitta’ (16 pulgadas) hasta la opcionales de 19 pulgadas.

En el capítulo mecánico (de 150 a 265 CV), el cambio automático secuencial DSG y la tracción total para las versiones gasolina y diésel más altas de gama.

En esta segunda generación híbrida enchufable, se combina el tetracilíndrico de gasolina —turboalimentado y con inyección directa— 1.5 TSI de 150 CV con un motor eléctrico; consecuencia: 204 CV ‘totales’, tracción delantera y cambio DSG de 6 velocidades.

El espacioso interior ofrece ahora una renovada ergonomía con, entre otros detalles, una generosa consola central y el selector de velocidades ‘trasladado’ a la columna de la dirección.SKD

Además de este Superb Combi iV, hay disponibles tres motores de gasolina y dos gasóleos, asociados todos ellos al cambio DSG de 7 velocidades. La versión básica de gasolina 1.5 TSI, incorpora hibridación ligera (48 voltios, batería alojada bajo el asiento del acompañante). El diésel de 193 CV y el tope de gama de gasolina de 265 CV, equipan de serie la tracción total, un sistema que distribuye la potencia entre ambos ejes y entre las distintas ruedas: hasta el 100% al eje trasero y hasta el 85% a una sola rueda. Además, todas las motorizaciones montan un dep``osito de combustible de 66 litros, lo que garantiza una amplia autonomía.

Para redondear, el chasis dinámico (DCC Plus) ofrece una sofisticada combinación confort/prestaciones: el sistema utiliza dos válvulas controladas independientemente por un amortiguador en lugar de una sola como hasta ahora; lo que permite controlar, por separado, las etapas de rebote y compresión. Incluso los amortiguadores responden más rápidamente, ampliando a la vez la gama de amortiguación. El DCC Plus está opcionalmente disponible desde el acabado Selection en adelante (paquete Drive Plus) y de serie en el superior acabado Superb L&K.

La vista zaguera evidencia la pronunciada y perfilada caída del techo hacia la zaga en el nuevo Superb Combi.SKD

En el apartado de seguridad, otra primicia: nanosensores de radar, situados en ambas esquinas de parachoques delantero, que mejoran el rendimiento de los sistemas de asistencia a la conducción, alertando al conductor del tráfico cruzado —ciclistas y peatones—, cuando se avanza para cruzar la salida ciega de un camino o calle lateral, frenando incluso automáticamente si fuera necesario. También la cámara multifunción del parabrisas ofrece ahora un mayor campo de visión; mientras la última versión del asistente de giro reacciona con una advertencia, activando automáticamente —si se precisase— los frenos cuando se aproxima otro vehículo al girar frente al tráfico que circula en sentido contrario en un cruce.