Lexus, lanzapelotas…

‘Signature Shotes’, permite a los amantes del tenis experimentar la potencia y precisión de los golpes de las más reputadas figuras. lxDL

Publicado por Javier F. Zardón León Creado: Actualizado:

Diversión… tecnológica. La revolucionaria máquina ‘Signature Shot’, firmada por Lexus, se ha diseñado para simular los principales golpes ganadores de los tenistas profesionales ofreciendo a los jugadores emular (enfrentarse) a golpes que han hecho historia: diversión y espíritu competitivo, en un homenaje al tenis del más alto nivel.

La estrella británica del tenis en silla de ruedas, y embajador de Lexus, Alfie Hewett (Oficial de la Orden del Imperio Británico), ha desvelado la máquina con la que se enfrenta a su propio —e impresionante— saque de 150 por hora con el ganó el torneo de Wimbledon 2024.

También los aficionados al tenis tendrán la oportunidad de experimentar la potencia y precisión del golpe de Hewett, así como la reconocida tenista española Paula Badosa, embajadora de Lexus.

Sus característicos golpes se han programado en la máquina, que estará de gira por torneos internacionales durante la próxima temporada 2026.

Paula Badosa y Alfie Hewett, embajadores de Lexus, han experimentado las posibilidades del lanzapelotas ‘Signature Shot’. lxDL

ADN… Lexus. El lanzapelotas ‘Signature Shot’, traslada a la pista la filosofía de Lexus, merced a reconocibles rasgos estilísticos de la marca, inspirados en el elegante y aerodinámico exterior del prototipo eléctrico LF-ZC: su ‘software’ específico, y su extenso análisis de datos, resultan ser una palpable demostración de la apuesta de Lexus por la ingeniería de precisión y su evolución hacia vehículos que utilizan soluciones informáticas para mejorar el control de las principales funciones del coche.

Paula Badosa y Alfie Hewett, embajadores de Lexus, han experimentado las posibilidades del lanzapelotas ‘Signature Shot’. lxDL

Este novedoso equipo se presenta mientras Lexus disfruta de otro intenso año de competición como Socio Platino y Colaborador Oficial de Automoción del ATP Tour.

El fabricante nipón patrocina una docena de torneos ATP en Europa durante la temporada 2025, incluido el prestigioso ‘Rolex París Masters’ de los ATP 1000, en octubre, y las ‘Nitro ATP Finals’, culmen de la competitiva temporada.

Las leyendas del tenis, Jamie Murray y Laura Robson, han realizado el intercambio de golpes más largo encima de dos Lexus NX… en movimiento, que se desplazaban a 46 por hora de velocidad.

Unas iniciativas que vienen a demostrar la firme apuesta de Lexus por explorar los límites del rendimiento fomentado, a la vez, el desarrollo de público, conocimiento e implicación en el tenis, además de promover la participación en el deporte base.