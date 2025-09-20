Lancia 12 HP Alfa. El principio… de la leyenda

Publicado por Javier F. Zardón León Creado: Actualizado:

Con el 12 HP Alfa, Vincenzo Lancia realizaba el sueño de dirigir su propia marca de automóviles, plasmando —además— innovaciones técnicas como la transmisión por cardan.

Fiel reflejo… de su creador. Con el Lancia Alfa también arrancaba la trayectoria deportiva de la marca, con una versión más corta específicamente pensada para las carreras.

Con sólo 26 años, Vincenzo, un auténtico hombre del Renacimiento, se lanzaba a fabricar vehículos tras una trayectoria de éxitos pilotándolos, diseñándolos y supervisando su producción. Interesado, desde joven, por las matemáticas y, sobre todo, por la ingeniería; en 1898, entraría como aprendiz en Ceirano, un fabricante de bicicletas, donde empezó como contable y que terminaría ayudando al desarrollo de su primer automóvil. Tras la compra de Ceirano por Fiat, Vincenzo Lancia pasaría a convertirse en inspector de proceso de fabricación y piloto de carreras; trayectoria deportiva que le valdría el honor de colocar la primera piedra del Circuito de Monza.

Aunque continuaría pilotando para el gigante turinés hasta 1909, Vincenzo llegó a un acuerdo amistoso con el senador Agnelli —en 1906— para abandonar la empresa e iniciar un ambicioso proyecto: plasmar sus ideas en un automóvil que levaría su nombre… Lancia.

En 1907, tras meses de duro trabajo, el propio Vincenzo empezaba a probar el ‘Tipo 51’ —en clave de fábrica—, que acabaría poniendo a punto para iniciar su comercialización en el Salón de Turín: en febrero de 1908, se desvelaba el Lancia 12 HP; años después, a propuesta de su hermano Giovanni profesor de Lenguas Clásicas, nacería el ‘apellido’ Alfa para nombrar los modelos Lancia… siguiendo las letras del alfabeto griego.

Equipado con un tetracilíndrico de 2.544 c.c. y 28 CV (a 1.800 revoluciones), el Lancia 12 HP Lancia alcanza 90 por hora de velocidad máxima.

Unas prestaciones que, unidas al hecho de que se comercializase con diversas carrocerías (Doble Faetón, Coupé de Lujo, Landaulet o Limusina, además de la versión ‘chasis corto’ para las carreras), supusieron todo un éxito para el ‘pionero’: un centenar de unidades fabricadas, varias de ellas exportadas a Gran Bretaña y Estados Unidos.