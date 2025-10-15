Toyota Corolla Cross, diseño renovado

Toyota lanza un órdago al segmento SUV compacto con el actualizado Corolla Cross: parrilla frontal rediseñada, nuevas ópticas y paragolpes, a la vez que propone un interior más confortable y moderno.TYT

Deportividad… GR Sport. La terminación GR Sport representa el ángulo más deportivo del renovado catálogo del Corolla Cross: llantas de 19 pulgadas, carrocería bitono, llave digital, techo panorámico y una exclusiva tonalidad ‘Gris Trueno’.

La versión Hybrid del Corolla Cross 2025 homologa un consumo medio de 5,0 litros por cada centenar de kilómetros, cifra que refuerza la eficacia del modelo SUV compacto de Toyota.

Luce una rediseñada parrilla frontal, un habitáculo que aprovecha mejor el espacio ofreciendo mayor funcionalidad, todo ello salpimentado con el diseño sólido y potente característico en el segmento de militancia.

La más destacada de las novedades es la incorporación del sistema de tracción total inteligente AWD-i, disponible en el Hybrid 200 Style, que dota al Corolla Cross de un sofisticado manejo, mayor estabilidad y capacidad de aceleración, no sólo en condiciones de lluvia o poco agarre, sino también rodando en autopista.

Toyota propone la versión Hybrid propone dos motorizaciones: Hybrid 140 en acabado Style, y la opción Hybrid 200 en dos acabados —Style y GR Sport—, a esta última motorización se añade la nueva variante Hybrid 200 4x4 Style.

La incorporación del nuevo acabado GR Sport, con carrocería bitono, refuerza la filosofía deportiva del modelo. Así, la gama más deportiva del Corolla Cross también adopta mejoras dinámicas de conducción, gracias a una suspensión más firme que mejora la respuesta de la dirección, aportando además mayor rigidez y ofrece mayor estabilidad y control del vehículo. Monta llantas negras de 19 pulgadas, unos asientos delanteros deportivos firmados «GR Sport»; también se ofrece de serie la llave inteligente digital, tapicería con el logo «GR Sport» estampado en los reposacabezas, levas del cambio en el volante y techo panorámico.

En el acabado Style se ha renovado la parrilla frontal, nuevas ópticas delanteras y traseras, un embellecedor y moldura inferior en la zaga en color carrocería, además de nuevos retrovisores, un renovado paragolpes y unas llantas que lucen un actualizado diseño, manteniendo las 18 pulgadas de diámetro.

El interior del nuevo Corolla Cross ofrece mayor confortabilidad en el equipamiento de serie, merced a los asientos y volante calefactables, y el portón con apertura y cierre motorizados; también la consola central, más elaborada, es de nuevo diseño que permite aprovechar mejor el espacio.

Se ofrece una paleta con siete colores en el acabado Style, todos monotono y cuatro nuevas incorporaciones: Rojo Emoción, Marrón Siena, Gris Acero y Gris Diamante, que vienen a sumarse a los ya conocidos Blanco Perlado Iceberg, Blanco Classic y Negro Azabache.

En el acabado GR Sport, la gama introduce la nueva tonalidad Gris Trueno en combinación bitono, que estará disponible junto al Blanco Perlado Iceberg, Rojo Emoción y Gris Diamante, también en acabado bitono. Toyota lanza el Corolla Cross con un precio desde 36.500 euros (acabado Style Hybrid 140), o por 200 euros al mes si se opta por la financiación ‘Easy Plus’, un programa que incluye 4 años de garantía y mantenimiento.

Precios Gama Toyota Corolla Cross 2025)

Style Hybrid 140: 36.500 €

Style Hybrid 200: 37.500 €

GR Sport Hybrid 200: 40.500 €

Style 4x4 AWD-i Hybrid: 40.500 €



(*) Precios finales incluido descuento promocional de 4.500 euros en todos los casos.