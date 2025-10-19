Alertan del riesgo de accidente de varios Dacia Duster por un fallo en el sensor del freno de estacionamiento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Rapex) ha alertado del riesgo de accidente en ciertos Dacia Duster por un defecto en el sensor de posición del accionador del freno de estacionamiento.

En concreto, el error consiste en que este sensor de posición está en un ángulo equivocado, lo que hace que el pasador de frenado se coloque incorrectamente en la posición de «P lock» y hace que el freno de mano no se active correctamente cuando se presiona el botón P en el selector de transmisión, cuando se apaga el motor, cuando se suelta el cinturón de seguridad del conductor o cuando se abre la puerta del conductor. Esto aumenta el riesgo de accidentes y lesiones, aunque según indica la notificación de Rapex, el freno de estacionamiento asistido (APB) sigue funcionando y permite inmovilizar el vehículo.

Los vehículos de Dacia Duster afectados por esta alerta son los modelos e192007/46002622 y e192007/46002626, producidos entre el 13 de marzo de 2024 y el 26 de febrero de 2025. El país notificante de esta alerta ha sido Francia.

De acuerdo con la información facilitada por el sistema Rapex este 8 de octubre, los coches afectados incumplen el Reglamento sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos. Por ello, la compañía automovilística está procediendo a la retirada y recuperación de los vehículos de los usuarios finales.