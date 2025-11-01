Mercedes ‘enchufa’… el superventas

Publicado por Javier F. Zardón León Creado: Actualizado:

Promesa… cumplida. El GLC eléctrico nace con una clara promesa: ofrecer una sensación de confort y seguridad, trasladando al cliente la sensación ‘Welcome Home’, junto con una intuitiva experiencia digital.

Decidido, refinado e inconfundiblemente «GLC», la nueva propuesta mejora todo lo que los clientes esperan de este modelo, incluido un interior de alta calidad: rendimiento, autonomía, eficacia y velocidad de carga, a la vez que también establece nuevos estándares estéticos, valor percibido, versatilidad y espacio dentro de su clase.

Combinado, además, la fiabilidad y elegancia de Merceds-Benz con un vanguardista sistema de propulsión eléctrica y un intuitivo software; así, este nuevo GLC continúa el legado de sus hermanos de gama, ahora en clave eléctrica: «El GLC ha sido el modelo más popular de Mercedes-Benz y el líder del segmento en todo el mundo durante años. Con el nuevo GLC eléctrico, nuestro objetivo es continuar con ese éxito»; afirma Mathias Geisen responsable de Ventas y Marketing.

Generosamente equipado para el mercado español, el nuevo GLC eléctrico 400 4Matic salta a la palestra con un precio de 77.125 euros, comparable al de los modelos con motor de combustión.

Para el mercado español Mercedes un amplio equipamiento de serie, en el que se incluye el ‘Paquete Advance Plus’ con extras digitales, además de incorporar el sistema de carga de corriente continua, que permite recargar en cargadores de 400V y 800V.

Entre las aplicaciones más significativas se cuentan la iluminación ambiental activa, techo panorámico con vidrio acústico aislante del calor y el ruido, riel de entrada iluminado, paquete de espejos, vidrio tintado oscuro aislante del calor, superpantalla MBUX, faros delanteros LED de alto rendimiento con asistente de luces de carretera adaptado, paquete de estacionamiento con cámara de marcha atrás.

El ’Paquete Premium’ comporta, entre otros elementos, asientos climatizados, masaje, Pre-Safe Impulse Side, sistema de sonido envolvente ‘Burmester’ 4D, patrón iluminado en techo panorámico, ‘Digital Light’ con proyección, asientos traseros calefactados, ‘Hyperscreen MBUX’-

Y la joya de la corona: icónica parrilla Mercedes-Benz con contorno iluminado, estrella iluminada y panel de parrilla iluminado; todo un símbolo del fabricante de la ‘Estrella Platead’ que adopta ahora una nueva, e impactante, dimensión estética como inconfundible sello de identidad de la marca.