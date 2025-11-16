VW Golf GTI ‘50 Aniversario’: En línea de salida…

Publicado por Javier F. Zardón León Creado: Actualizado:

El GTI… más potente de la historia. Volkswagen celebrará este próximo año 2026 el cincuentenario del icónico Golf GTI con una serie especial «50 Aniversario»: 325 CV (420 Nm de par), 270 por hora de punta y capaz de ‘sprintar’ de cero a cien en sólo 5,3 segundos; homologa un consumo medio de 7,9 — 7,6 litros de gasolina por cada centenar de kilómetros.

La ‘tres letras’ han acabado convirtiéndose en auténtico estatus de culto mundial, que ahora vuelve a revivir el fabricante alemán. Un eje delantero McPherson y un eje trasero de cuatro brazos conforman la configuración básica del chasis. Es 15 milímetros más bajo que el Golf clásico; cuenta con suspensión adaptativa DCC y llantas «Queenstown Red» (19 pulgadas).

Los más fanáticos del espíritu deportivo pueden mejorar el equipamiento de serie con el paquete opcional Performance «GTI 50 Aniversario», que aligera en una treintena de kilos la ‘romana’: neumáticos semislicks Potenza Race de Bridgestone montados en las mencionadas llantas forjadas de 19 pulgadas, escape deportivo fabricado en titanio muy ligero, firmado por el prestigioso fabricante ‘Akrapovic’, y un nuevo chasis Performance rebajado otros cinco milímetros, que incrementa aún más la dinámica de conducción.

Numerosos detalles estéticos exclusivos: asientos deportivos tapizados en ‘Tartán’ con detalles en verde oscuro, que nos traslada a las primeras generaciones Golf GTI de los años 80 y 90, adaptado a los tiempos actuales; cinturones de seguridad en rojo, volante deportivo multifunción tapizado en microfibra ‘ArtVelours’ con el emblema «GTI 50» y levas para el cambio DSG de 7 velocidades.

En el exterior, el logotipo GTI 50 Aniversario luce en el alerón zaguero del techo y en el interior de los retrovisores exteriores; embellecedores espaciales en los umbrales de las puertas, techo pintado en negro, color que también se utiliza en las carcasas de los retrovisores exteriores y embellecedores también negros en el sistema de escape. Una llamativa franja lateral en la parte inferior de las puertas, con una degradada tonalidad de negro a rojo, resalta aún más el carácter deportivo.

Cinco colores exteriores conforman la paleta: además del Blanco, puede elegirse entre Gris Cemento, Negro Noche metalizado y —exclusivamente para el modelo aniversario-Verde Oscuro metalizado y Rojo GTI.

En lo tocante a las tarifas, los precios del GTI 50 Aniversario comienzan en 56.980 euros, mientras el opcional paquete Performance puede solicitarse por 4.315 euros.

Volkswagen prevé la entrega de las primeras unidades del GTI 50 Aniversario para el primer trimestre de 2026.