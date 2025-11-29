Mercedes: Hace 125 años… nació el automóvil moderno

Publicado por Javier F. Zardón León Creado: Actualizado:

Sólo 14 años… después de la invención del automóvil. Hoy, el nuevo Mercedes-Benz GLC inspira con su potente reinterpretación de la clásica parrilla del radiador, presentada en 1900.

El icónico ‘rostro’ de los Mercedes tiene su origen en el 35 CV, unánimemente considerado como el primer automóvil moderno de la historia: el 22 de noviembre de 1900, Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) en Cannstatt finalizaba la construcción del primer vehículo de este tipo; un innovador automóvil creado a petición de Emil Jellinek, socio comercial de DMG y declarado entusiasta del automovilismo deportivo.

Con una excelente red de contactos, este reconocido empresario era el cliente más importante de la compañía en aquel momento; sólo en 1900, encargaría 72 vehículos nuevos, que vendió a compradores de las clases altas europeas.

El Mercedes 35 CV se convertiría rápidamente en un vehículo de alto rendimiento para su época. Capaz de cubrir varios segmentos, como era común entonces; en su versión deportiva, destaca en las carreras o, ‘vestido’ con una prestigiosa carrocería, era ideal para viajes confortables: los clientes lo utilizaban tanto en competición como en el día a día.

La competición sería terreno abonado para el Mercedes 35 CV, que se alzaría con diversos triunfos en la célebre Semana de Carreras de Niza (1901). MB

Tan sólo 14 años después de que Carl Benz y Gottlieb Daimler inventasen el automóvil de forma independiente en 1886: el Mercedes 35 CV de 1900, no solamente lucía un diseño revolucionario, también sentaba las bases para el posterior desarrollo del automóvil moderno.

La historia. Jellinek le encargaba al ingeniero jefe de DMG, Wilhelm Maybach, un vehículo moderno, potente y seguro que, gracias a su innovadora ingeniería, superase las limitaciones de los automóviles anteriores. Petición surgida a raíz del fatal accidente del piloto Wilhelm Bauer, quien conducía un Daimler Phoenix 23 CV, el mismo coche de carreras inscrito por Jellinek en la ‘Subida a La Turbie’ (Niza) durante la Semana de Carreras de Niza de 1900.

El coche de carreras de Jellink competía bajo el seudónimo «Mercédès», nombre de pila de su hija mayor; a renglón seguido, este nombre se convertiría en la denominación de la marca DMG.

La hija de Emil Jellink, socio comercial prioritario de DMG, ‘bautizaría’ con su nombre una de las más famosas marcas en la historia del automóvil… Mercedes. MB

Nuevo concepto. Maybach, el destacado jefe de diseño de DMG desarrollaba, junto con equipo, un vehículo con un diseño completamente nuevo. El Mercedes 35 CV es el primer automóvil en romper totalmente con el concepto de carruaje motorizado: bajo centro de gravedad, larga batalla —distancia entre ejes— y generoso ancho de vía, parámetros que propiciaban unas altos cotas de seguridad y estabilidad sin precedentes en la conducción de la época.

Otras innovaciones incluían una columna de dirección inclinada y una caja de cambios con embrague accionado por el pie; mejoras clave en términos de incipiente ergonomía y características que siguen siendo fundamentales en la ingeniería automotriz actual.

Un hito clave… el sistema de propulsión. El innovador diseño de aquel automóvil, permitía la utilización de un nuevo motor de alto rendimiento: Josef Brauner firmaba un tetracilíndrico de 5,9 litros a 950 revoluciones que rendía unos —entonces sorprendentes— 35 CV.

Aquel pionero Mercedes 35 CV se sometería, durante varias semanas, a rigurosas pruebas y a una meticulosa puesta a punto. Tras esta fase de perfeccionamiento, conocida como «rodaje», el primer Mercedes de la historia se envió a Emil Jellinek en Niza el 22 de diciembre de 1900.

Con un rotundo éxito, el socio comercial de DMG inscribiría esgte nuevo tipo de automóvil en la Semana de Carreras de Niza, celebrada del 25 al 29 de marzo de 1901.

El Mercedes 35 CV dominó las competiciones, alzándose con la victoria en la carrera Niza-Salón-Niza de 392 kilómetros y en la subida a La Turbie de Niza, entre otras destacadas carreras.

Tras el Mercedes 35 CV de 1900, DMG lanzaría en 1901 sus modelos hermanos: Mercedes 12 / 16 CV y Mercedes 8 / 11 CV. A esta primera generación de la Estrella Plateada, le sucedería en 1902 la gama Simplex, denominación que hace referencia a su funcionamiento, particularmente sencillo para la época.

En 1900, se tomaría una importante decisión estratégica: DMG adquiría un terreno de 185.000 metros cuadrados en Untertürkheim, que hoy alberga la principal planta de Mercedes-Benz.

Gottlieb Daimler, fallecido el 6 de marzo de 1900 con tan sólo 65 años, no viviría para presenciar estos fundamentales avances; sin embargo, la capacidad innovadora de la empresa que fundó se mantuvo intacta y continúo impulsando a Mercedes-Benz… hacia el futuro.